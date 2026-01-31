Primeras imágenes del rodaje de Can Yaman en Toledo: dos escoltas, los servicios funerarios y una exigente capacidad física

El actor turco Can Yaman (36 años) vive días de intensa actividad en España con el rodaje de su primera gran ficción en castellano, un ambicioso thriller romántico titulado El laberinto de las mariposas que ya se rueda en distintos puntos del país.

La producción, de ocho episodios y vocación internacional, supone su primer proyecto en español y su primera serie grabada íntegramente en territorio patrio, un paso clave en la carrera del intérprete.

El rodaje arrancó en las islas Canarias, con localizaciones en Santa Cruz de Tenerife y otros enclaves del archipiélago, donde numerosos curiosos pudieron ver al actor en plena acción, entre medidas de seguridad y un fuerte despliegue técnico.

La producción se ha trasladado ahora a Madrid y Toledo. Es precisamente en la Ciudad de las Tres Culturas donde EL ESPAÑOL ha captado las primeras imágenes del actor turco en acción.

Las fotografías a las que ha tenido acceso este medio fueron tomadas el pasado viernes 23 de enero. En total, han estado grabando tres días en la capital manchega entre el barrio de Corea y las inmediaciones del antiguo Hospital Virgen de la Salud, como ha informado un testigo directo.

Cuando hicieron el nuevo hospital en Toledo, dejaron el viejo para rodajes y grabaciones.

Can Yaman rodando en Toledo. EL ESPAÑOL

Yaman da vida en la ficción a Kaplan, un agente secreto de historial impecable que es traicionado desde dentro y pasa de héroe a convertirse en el hombre más buscado de España.

En las imágenes se puede ver al galán turco en medio de una de esas escenas de persecución. Tras ocultarse en la parte trasera de una furgoneta de servicios funerarios, Can Yaman desciende del vehículo y comienza a correr, bajo la lluvia, calle arriba.

Está en plena forma física. Por exigencias del papel, el intérprete se ha sometido a exigentes entrenamientos diarios en el gimnasio, coreografías de acción y un duro trabajo con especialistas para dotar de credibilidad a las secuencias más arriesgadas.

No hay que olvidar, además, que Toledo es una ciudad muy empinada, famosa por sus calles en cuesta, estrechas y con fuertes desniveles.

España, su sueño

El propio actor ha calificado como "un sueño hecho realidad" la posibilidad de rodar en España, en castellano y junto a un equipo al que define como especialmente talentoso, y ha asegurado sentirse muy agradecido por la oportunidad.

Para aprender el idioma ha contado con una profesora particular durante un año y medio, y un plan intensivo. Dedicó cerca de 4 horas diarias, cinco días a la semana, además de ver series en Netflix y practicar para mejorar su vocabulario y expresión.

"Yo quería vivir y trabajar en España. Así que cuando terminé de grabar Sandokán en Roma, llamé a mi agente y le dije que me quería venir aquí", explicó a Pablo Motos (60) en El Hormiguero en su última visita.

Durante una de las escenas el actor se esconde en una furgoneta. EL ESPAÑOL

Desde Italia, además de las clases de español en su casa, también comenzó a visionar algunas series españolas en las plataformas de pago para aprender más vocabulario.

Ese afecto especial que siente Can Yaman por España y por su cultura es plenamente correspondido por las fans españolas, que lo esperan horas en los rodajes, llenan los programas donde aparece y le demuestran su apoyo en redes sociales con mensajes diarios de admiración y cariño.

Durante el rodaje en Toledo, EL ESPAÑOL comprobó cómo un grupo de admiradoras esperó horas bajo la intensa lluvia para acercarse después al actor y poder conocer de cerca a su ídolo.

Cada día al finalizar la jornada de trabajo en Toledo, el actor y sus escoltas (un hombre y una mujer que no le pierden de vista en ningún momento) han tomado el camino de regreso a Madrid, donde Yaman ha fijado su residencia de momento.

Ninguno de los días de rodaje ha pernoctado en la capital de Castilla-La Mancha, como ha podido confirmar este periódico.

Tampoco ha tenido tiempo para disfrutar de la gastronomía y la restauración de la ciudad manchega.

El actor turco está en plena forma física. EL ESPAÑOL

Detenido en Estambul

Can Yaman se ha volcado en el trabajo para intentar pasar página tras el incidente en el que se vio envuelto hace tan solo unas semanas. A principios de mes fue detenido en una macroredada antidrogas en Estambul.

La intervención tuvo lugar en nueve locales conocidos, y entre ellos Ruby, uno de los favoritos de Yaman en Ortaköy.

Según informó Türkiye Today, el actor se encontraba en el club cuando la policía irrumpió. Al parecer no era el principal objetivo de la investigación, pero el destino quiso que se lo encontraran allí.

El actor turco junto al equipo de producción de la serie. EL ESPAÑOL

Pasó la noche en dependencias policiales, pero horas después fue liberado sin cargos tras entregar muestras de sangre y cabello.

Aun así, el episodio marcó un antes y un después en su imagen pública y en su relación con la prensa turca, a la que ha reprochado la difusión de rumores mientras él retomaba su agenda profesional en Italia y España.

La serie, producida por Secuoya Studios, se ha convertido así en el escaparate perfecto para demostrar que su carrera sigue en plena expansión pese a la tormenta mediática