Del homenaje a su madre al consejo de Donald Trump: todo lo que revela en su documental la Melania más humana

Es viernes, 30 de enero de 2026. Los acérrimos seguidores de la familia Trump, sin embargo, han regresado durante cerca de dos horas a aquel frío 20 de enero de 2025.

Tal día, Donald Trump (79 años) fue investido por segunda vez presidente de Estados Unidos.

Un histórico acto que supone el punto central del nuevo documental de Melania Trump (55), que lleva como título su propio nombre y ha visto la luz este viernes en 3.300 salas de todo el mundo.

Durante 103 exactos minutos, la primera dama estadounidense muestra al público los 20 días previos a la reelección de su marido como Presidente.

"Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", confesaba Melania horas antes del estreno del documental en la ciudad de Washington.

Un simple vistazo a la película sirve para corroborar que, en efecto, la mujer de Donald Trump tiene muchas cosas de las que encargarse.

Si enganchará o no a los espectadores aún está por ver.

La película comienza con una Melania Trump silenciosa. No es hasta pasados más de tres minutos cuando se escuchan sus primeras palabras.

"Feliz año", dice la primera dama estadounidense a los tripulantes de su fastuoso avión privado. Una dualidad entre la humildad y la humanidad cuanto menos destacable.

Donald y Melanie Trump durante el estreno de su documental 'Melania' en Washington. Gtres

Según se comentaba en líneas anteriores, el eje principal del documental gira en torno a los 20 días antes de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Melania, así, desea que esté cuidado hasta el más mínimo detalle.

Mientras suena de fondo el tema Billie Jean de Michael Jackson -que cobrará importancia más tarde-, la primera dama estadounidense se reúne con su equipo de estilistas.

Que es una mujer exigente no es secreto para nadie a estas alturas.

Ahora bien, que detrás de esta pasión por la moda se esconde todo lo que le enseñó su madre era un secreto que la eslovaca ha querido compartir a viva voz en su nueva película.

"Gracias a ella aprendí todo lo que sé de moda", asevera.

Además de los estilismos, hay numerosos aspectos que Melania quiere tener en cuenta antes del gran día.

Melania Trump, en la presentación del documental. Efe

"Le preguntaré a mi marido lo que le gusta. También a mi hijo, Barron", comenta Trump a su equipo profesional mientras decide la distribución del nuevo inmobiliario que incluirá en la Casa Blanca.

Cabe recordar que la familia Trump se instaló por primera vez en la majestuosa residencia desde enero de 2017 hasta enero de 2021.

En aquella primera legislatura, tal y como rememora la propia Melania en su documental, se encontraba junto a ella Amalija Knavs, su madre, quien ocupa un papel fundamental a lo largo de la película.

"Ella ahora no estará y será lo más duro para mí. Su recuerdo seguirá en la Casa Blanca y nunca la olvidaremos", apunta la eslovena.

Este no es sino el inicio de un recuerdo continuado a su progenitora.

Melania Trump, su madre y Donald Trump, en junio de 2018. Getty Images

Aunque dejó hace tiempo atrás el concepto de mujer de y pasó a tener un sello propio, lo cierto es que su figura no podría entenderse sin la de su marido.

No es hasta pasada cerca de media hora de la película cuando Donald Trump aparece por primera vez en escena. Eso sí, a través de una llamada telefónica.

"Hola, señor Presidente", asevera una regia Melania. "¿Te has enterado de los resultados?", comenta un emocionado Donald.

La eslovena, sin embargo, lleva una vez más la sinceridad por bandera. "No lo he visto, lo miraré por las noticias", responde, tajante.

Quería Melania Trump romper con esa imagen fría y mostrarse más humana que nunca. El constante recuerdo a su malograda madre contribuye a ello.

El 9 de enero de 2024, su progenitora perdió la vida a los 78 años. El 9 de enero de 2025, tal y como muestra el documental, se celebró un homenaje a Jimmy Carter.

Aunque físicamente en Washington en el último adiós al expresidente, ese día solo tiene cabida en su memoria su madre.

Donald y Melania Trump en la ceremonia de Acción de Gracias en la Casa Blanca. Gtres

"Es uno de esos días para lo que nunca estás preparada", confiesa Melania. "Mi suegra era una mujer estupenda", recalca Donald Trump.

Ya de regreso en Nueva York, y coincidiendo con el aniversario de la muerte de su madre, la eslovena acude a una misa privada en su honor.

"El dolor nunca se va, solo se aprende a vivir con ello", afirma, emocionada, la primera dama estadounidense mientras enciende una vela emocionada en recuerdo a Amalija Knavs.

Los 20 días previos a la investidura de su marido dan para mucho. De hecho, Melania aprovecha esas casi tres semanas para tener encuentros con otras mujeres influyentes.

Brigitte Macron (72), la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron (48) es una de ellas. Ambas tienen un proyecto solidario conjunto.

"Yo contigo haría todo. Nos unen muchas cosas", confiesa, jocosa, la primera dama francesa a Melania a través de una videollamada.

Su siguiente reunión, con Rania de Jordania (55), tampoco se rige por lo meramente profesional. "¿Cómo está Barron?", pregunta la mujer del rey Abdalá II (64) como si de dos íntimas amigas se tratara.

Melania y Rania, en la Casa Blanca Gtres

Entre encuentro y encuentro, Melania Trump muestra a los espectadores su parte más corriente. Como para cualquier mujer de su edad, la música es imprescindible en su vida.

"Mi cantante favorito es Michael Jackson. Le conocí un día en Nueva York y fue muy simpático", recalca la esposa del presidente estadounidense mientras tararea la mítica canción Billie Jean.

"De repente esto se ha convertido en una especie de karaoke", señala, entre risas, el conductor del lujoso vehículo.

Apenas faltan unas horas para la investidura y Donald y Melania quieren tener todo bajo control y se reúnen con su equipo para ultimar los detalles.

El Presidente, sin quererlo, protagoniza una divertida y espontánea escena, al aconsejar a su mujer que debería llevar un vestido que destaque más que en la primera elección.

"Ya lo verás", sentencia Melania. Por unos instantes, la eslovena recobra esa imagen fría de la que dice tratar de huir.

La espera ha terminado y el gran día al fin ha llegado. El nerviosismo de la primera dama estadounidense los minutos previos a la investidura traspasa incluso la pantalla.

Melania, pese a todo, no quiere finalizar su película sin antes dar paso a un alegato en favor de su marido.

"Nadie ha soportado lo que él. Han intentado asesinarlo y meterlo en la cárcel, pero aquí está", apostilla una vez terminada la ceremonia de investidura.

Donald y Melania Trump en la investidura presidencial el 20 de enero de 2025. Gtres

El 20 de enero de 2025, Donald y Melania Trump regresaron a la Casa Blanca. Lo hicieron como Presidente y primera dama.

Detrás de esos cargos, aunque cueste creerlo, se encuentra un matrimonio.

Quizás por ello el documental culmina con un jocoso Donald Trump abriendo un par de latas y una Melania Trump quitándose sus inseparables tacones.