Donald Trump arropa a su mujer, Melania, en el estreno de su documental: "Es inteligente y una buena influencia para mí"

Donald y Melania Trump durante el estreno de su documental 'Melania' en Washington. Gtres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (79 años), ha arropado este pasado jueves, 29 de enero, a su esposa y primera dama, Melania Trump (55), durante la presentación del documental sobre su esposa, titulado Melania. Trump ha asegurado de su mujer que es "una buena influencia" para él.

Ambos han desfilado por la alfombra roja -en esta ocasión de color negro- desplegada en el Centro Kennedy de Washington, el gran teatro de la capital estadounidense que el Gobierno ha rebautizado con el nombre de Trump.

Ha sido precisamente ahí donde el presidente ha hablado sobre su esposa, elogiando su forma de ser.

"Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, comprende lo que está sucediendo y realmente es una buena influencia para mí", ha dicho Trump sobre la exmodelo eslovena, con la que se casó en 2005 en su tercer matrimonio.

El documental Melania, que Amazon MGM Studios estrena este viernes, 30 de enero, en 3.300 cines de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y España, sigue a la primera dama entre bambalinas durante los 20 días previos a la segunda investidura de su marido, el pasado 20 de enero de 2025.

Melania y Donald Trump, en la presentación de su película documental en Washington. Gtres

La cinta está dirigida por Brett Ratner (56), quien no se ponía tras la cámara desde que en 2017 varias mujeres lo acusaron de acoso.

Además, está producida por la propia Melania Trump, el estadounidense Marc Beckman y el argentino Fernando Sulichin, productor de documentales sobre Hugo Chávez y Fidel Castro.

Se trata de un relato inédito, dado que la primera dama ha mantenido siempre un perfil público bajo y ha sido especialmente celosa de su vida privada durante los dos mandatos de Trump.

Rodeada de un aura de misterio, Melania Trump pasa poco tiempo en la Casa Blanca y pasa gran parte de su tiempo en Nueva York, donde estudia su hijo, Barron Trump (19). Con este documental, sin embargo, intenta acercarse al público.

"Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", ha declarado la primera dama a EFE durante la presentación.

Y ha desvelado detalles sobre lo que se podrá ver en cines: "Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", ha añadido Melania.

La mujer de Donald ha elegido para esta ocasión un conjunto de tweed fino en negro. Un dos piezas compuesto por chaqueta ceñida hasta la cadera, envolviendo la figura, y falda de corte midi, que ha acompañado con stilettos a tono.

Su esposo, por su parte, se ha inclinado por un traje azul marino y corbata color vino, algo muy común en el presidente de los Estados Unidos, que no suele innovar mucho en su vestuario cuando se trata de eventos de carácter público.

Melania y Donald Trump, en la presentación de su película documental en Washington. Gtres

La pareja presidencial vio la película por primera vez el pasado sábado, 24 de enero, en la Casa Blanca, junto a un reducido grupo de invitados entre los que figuraron el boxeador Mike Tyson (59), el director ejecutivo de Apple, Tim Cook (65), y la empresaria Georgina Rodríguez (32), pareja de Ronaldo (42).

Sin embargo, ninguno de estos rostros ha acudido a la premiere de esta película.

A la premiere oficial han sido invitados el padre de la primera dama, Viktor Knavs (81), la mayoría de miembros del Gobierno, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth (45); o el de Salud, Robert F. Kennedy Jr. (72), así como la rapera Nicki Minaj (43), tras declararse "fan número uno de Trump".

Para muchos de ellos, la vida de la primera dama, nacida en la Yugoslavia socialista y llegada a Nueva York de joven para trabajar como modelo, representa el sueño americano.

"Melania es muy inteligente, tiene una gran historia vital, muy inspiradora y mucho que compartir", ha dicho a EFE el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (54).

Por su parte, Steve Witkoff (68), amigo personal del presidente y enviado especial para la resolución de conflictos como Ucrania o Gaza, ha asegurado que Trump confía en "la opinión y el apoyo" de su esposa, cuya trayectoria representa los valores estadounidenses.

Una campaña global

Amazon ha desplegado una ambiciosa campaña publicitaria para promocionar la película, valorada en unos 35 millones de dólares, una cifra que, según la prensa especializada, multiplica por diez la inversión habitual en documentales similares.

Entre otras acciones, se emitieron anuncios durante los playoffs de la NFL y la primera dama tocó esta semana la campana de apertura de la Bolsa de Wall Street, a modo de campaña publicitaria de su película.

Donald y Melanie Trump durante el estreno de su documental 'Melania' en Washington. Gtres

Aunque algunos sectores de Hollywood critican que Amazon busca ganarse el favor de la Administración Trump, la compañía sostiene que adquirió la película por "una sola razón: creemos que a los clientes les va a encantar".

Lo cierto es que la relación de la pareja presidencial ha alimentado durante años todo tipo de cuestiones, especialmente a raíz de varios episodios en los que pareció faltar sintonía entre ellos.

El tráiler oficial concluye con una escena en la que Melania Trump y su esposo conversan por teléfono. Él le pregunta si lo ha visto por televisión y ella responde, con aparente desinterés: "No, ya lo veré en las noticias".