Valentino y Armani: la amistad de dos gigantes 'rivales' de la moda que han muerto con cuatro meses de diferencia

Valentino y Giorgio Armani en una imagen archivo, publicada en las redes de la firma Armani. Instagram

"Lloro la pérdida de alguien a quien siempre he considerado un amigo, nunca un rival". Así despidió Valentino Garavani a Giorgio Armani el pasado 4 de septiembre, cuando falleció el modista milanés a los 91 años.

"Solo puedo rendir homenaje a su inmenso talento. A los cambios que trajo a la moda y, sobre todo, a su inquebrantable lealtad a un solo estilo: el suyo", añadió entonces Valentino.

Dos meses antes, por el cumpleaños de Armani, el diseñador romano también le dedicó unas palabras. "¡Feliz cumpleaños a quien puedo llamar amigo!", expresó Valentino, dejando constancia de su buena sintonía.

Hoy, ninguno está en el plano terrenal. Coincidencias del destino, estos dos gigantes de la moda han perdido la vida con cuatro meses de diferencia.

Valentino ha fallecido este lunes, 19 de enero, a los 93 años, dejando un profundo vacío en la industria, en aquellos que le conocieron de cerca y en quienes ahora siguen el legado de Armani.

"La familia Armani y Leo Dell'Orco expresan sus condolencias por el fallecimiento de Valentino y se unen al dolor de Giancarlo Giammetti y sus seres queridos", han expresado desde la firma.

Sobre el diseñador romano solo tienen palabras de halago: "Maestro indiscutible de la gracia y la elegancia, por quien Giorgio Armani siempre sintió una gran admiración. Valentino encarnó la excelencia de la alta costura, el rigor de la artesanía y una visión única de la moda, hecha de líneas puras, colores icónicos y belleza absoluta".

Desde Armani dan la clave de su relación: "admiración".

Pese a coincidir en la misma industria, Valentino Garavani y Giorgio Armani nunca se percibieron como competencia. Entre ambos hubo respeto y estima. Por la profesión y por la persona. No se atacaron públicamente ni alimentaron rivalidades mediáticas.

Armani siempre reconoció la elegancia y el dominio de la alta costura de Valentino. Valentino respetó la revolución estética y comercial de Armani.

"Se ha mantenido fiel al objetivo de hacer que la mujer luzca hermosa y en su mejor versión", expresó Giorgio Armani en 2007 sobre Valentino, cuando este último decidió retirarse.

"Esa es la máxima integridad y visión que yo también tengo", añadió entonces el milanés, demostrando que, pese a tener estilos diferentes -Valentino representó la alta costura y el glamour clásico, mientras que Armani apostó por la sobriedad, el minimalismo y el poder del traje- concebían la moda de manera similar.

Su rivalidad, si cabe, era meramente empresarial. Ambos pertenecieron a la misma generación de grandes creadores italianos y compartieron más de medio siglo de historia en pasarelas y eventos. Allí dejaron constancia de su buena relación.

Valentino y Giorgio Armani en una imagen compartida en las redes sociales de Valentino. Instagram

Hoy no solo queda el recuerdo de ello. Por encima de todo hay un legado: dos genios que hicieron historia en la industria de la moda y que serán recordados para siempre.

La muerte de Armani

Il Signor Armani, como lo llamaron con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, perdió la vida el pasado 4 de septiembre, a los 91 años.

Falleció en paz y rodeado de sus seres queridos. "Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros", rezaba el escrito del grupo Armani, que entonces anunciaba su deceso.

"A lo largo de los años, forjó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo", añadía el texto.

La muerte de Valentino

Cuatro meses más tarde se ha ido Valentino Garavani.

"Ha fallecido hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", han anunciado este lunes, 19 de enero, desde la fundación que compartía con su pareja.

Valentino ha perdido la vida a los 93 años en la ciudad en la que vivió y trabajó durante décadas. Además, en la que construyó una de las casas de alta costura más influyentes del siglo XX.

El velatorio de Valentino tendrá lugar en la città eterna los próximos miércoles y jueves, 21 y 22 de enero. El funeral se celebrará el viernes, día 23, a las 11:00 horas, en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad italiana.