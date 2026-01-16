El segundo 'renacer' de Chiara Ferragni tras ser absuelta de los cargos del 'Pandoro Gate': fiesta con amigos y su esperado relato

Chiara Ferragni (38 años) ha puesto fin a una tormentosa etapa. Este pasado miércoles, 14 de enero, el tribunal de Milán la absolvió de un delito de fraude relacionado con la venta de dulces navideños promocionados con su marca y por el que la Fiscalía pedía un año y ocho meses de prisión.

La influencer italiana, así, cierra el peor periodo de su vida profesional. El Pandoro Gate, como se le conoce al caso, no solo desencadenó una crisis en su imagen y marca. También propició la ruptura con su marido y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez (36).

"Estoy muy feliz, se ha acabado una pesadilla", confesó Chiara Ferragni ante los medios italianos tras conocer la decisión del Tribunal.

Poco después, la creadora de contenido ha ofrecido una entrevista al Corriere della Sera, en la que aseguró que dicha noticia supone el 'renacer' de Chiara Ferragni. La empresaria no es la misma que en diciembre de 2023, cuando estalló el escándalo.

"Antes el valor consistía en estar siempre en la cresta de la ola, hacer proyectos exitosos, sentir que todos me aplaudían", ha recordado la influencer.

"La mujer perfecta de antes, con aquella aura -que yo nunca busqué, pero que evidentemente de algún modo alimenté- ya no existe. Ahora soy más consciente, más atenta y quiero ser más auténtica. Me gustaría que los demás lograran percibirme tal como soy realmente", ha confesado al citado medio.

Hoy, tras un trabajo de dos años, ha aprendido a cuidarse a sí misma y a darle valor al silencio. En este tiempo, apenas ha hecho declaraciones. Ella misma ha confesado que tenía miedo de que cualquier mensaje mediático se utilizara en su contra.

"Ha sido una de las cosas más difíciles de gestionar en mi vida y he querido afrontarlo con la cabeza en alto porque sabía que era inocente", ha confesado tras conocer la decisión del Tribunal.

Pero ahora, con una resolución judicial en mano, piensa contar su verdad. Un esperado relato por sus más acérrimos seguidores, quienes se han convertido en su mejor apoyo.

Chiara Ferragni en los juzgados. Gtres

"Ahora, poco a poco, empezaré a hablar y contaré, sin rabia, lo que han sido estos dos años", ha advertido.

Para Chiara este es su segundo 'renacer'. El primero está fechado en septiembre de 2024, cuando en medio de circunstancias personales y profesionales muy duras, presentó en España una colaboración con una firma de belleza que, en sus días más amargos, le dio energía.

"Estoy en un nuevo capítulo de mi vida. Estoy reconstruyéndome como persona. Soy diferente", confesó entonces, en una presentación que tuvo lugar en los espacios de Wow Concept, en Madrid, a la que acudió EL ESPAÑOL. Aquel día, la influencer se presentaba como embajadora de Goa Organics.

Entonces, la empresaria también advertía que, llegado el momento, lo contaría todo: "En estos meses ha habido mucho ruido y no he podido. Pero todavía no es el momento. Es muy difícil para mí, pero no ha llegado. Ya llegará y podré explicar lo que me ha pasado".

"Me sentí abandonada"

En estos dos últimos años, Chiara Ferragni no solo ha vivido una crisis reputacional. También ha afrontado una ruptura sentimental pública.

El 22 de febrero de 2024, la empresaria y Fedez pusieron fin a su relación. Lo que era un secreto a voces, se confirmaba aquella mañana de invierno.

Chiara Ferragni y Fedez en la presentación de su documental en Madrid. Gtres

La noticia la adelantaba el portal Dagospia y más tarde la confirmaba el Corriere della Sera. La principal causa de la ruptura apuntaba a los problemas legales a los que se enfrentaba Chiara Ferragni tras el Pandoro Gate.

"Fue una separación pública en el único momento en que necesitaba apoyo; me sentí completamente abandonada. Sufrí muchísimo", ha confesado ahora la influencer al Corriere della Sera.

Fiesta con amigos

Aunque ya lo ha prometido, Chiara Ferragni no ha dejado claro cuándo y cómo contará su verdad. De momento, disfruta con los suyos tras dos tormentosos años.

Según ha contado al citado medio, festejará su libertad y 'renacer' junto a todos sus amigos. La empresaria los ha invitado a su casa para estar juntos y tranquilos. "Ahora vuelvo a vivir", ha aseverado.

El 'Pandoro Gate'

Chiara Ferragni acabó sentada en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que hizo con su marca en 2021 y 2022 de unos huevos de Pascua y de pandoros, un dulce típico de Italia en Navidad.

Los investigadores señalaron que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de nueve euros, el triple de lo habitual, prometiendo que cada venta incluiría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Sin embargo, acabó descubriéndose que la donación se había hecho 'a priori' y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.

El juicio de Ferragni, que comenzó el pasado 4 de noviembre en el Tribunal de Milán con procedimiento abreviado solicitado por la acusada, se vio marcado por la retirada de muchas solicitudes de las partes afectadas para participar en el proceso tras alcanzar acuerdos de resarcimiento con Ferragni.

Chiara Ferragni en el evento de GOA Organics en Madrid. Gtres

De todas las solicitudes, solo permaneció la de la asociación Casa del Consumatore, que rechazó una oferta de acuerdo de 5.000 euros y solicitó una campaña en redes sociales para prevenir estafas.

Finalmente, el Tribunal no ha reconocido la agravante de "defensa disminuida" de los consumidores que le imputaba la Fiscalía en su acusación y ha recalificado el delito como fraude simple, el cual solo puede ser juzgado a través de querellas de parte, las cuales ya habían caducado después del pago de indemnizaciones que hizo Chiara Ferragni.