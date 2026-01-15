Muere Bibi, la hija secreta de Freddie Mercury, a los 48 años a causa de "un cáncer espinal poco común"

Freddie Mercury, en un concierto en el Milton Keynes Bowl, en 1982. GTRES

Triste noticia para la familia de la hija secreta de Freddie Mercury. Bibi, de 48 años, ha fallecido tras una larga y dura lucha contra un cáncer poco común, según han revelado medios británicos.

Hace menos de un año salía a la luz la existencia de esta hija desconocida del cantante de Queen, un secreto que el artista habría guardado celosamente durante décadas.

Ahora, el Daily Mail ha desvelado nuevos detalles íntimos: Mercury la llamaba cariñosamente Bibi y llegó a escribir varias canciones pensando en ella.

La hija del mítico vocalista habría sido concebida en 1976, fruto de una relación de éste con la esposa de un amigo cercano, apenas un año después de que Bohemian Rhapsody se convirtiera en un fenómeno mundial.

Lesley-Ann Jones, la biógrafa que destapó la existencia de la hija secreta de Freddie Mercury, ha aportado nuevos detalles íntimos sobre el vínculo entre el cantante y su hija secreta.

Freddie Mercury en Japón. Polaroid. Sotheby's

Según explicó, Mercury la llamaba cariñosamente trésor (tesoro, en francés) y también su "ranita". Además, aseguró que canciones como Bijou y Don’t Try So Hard fueron escritas pensando en ella.

Bibi mantuvo una relación muy estrecha con su padre hasta la muerte del líder de Queen en 1991.

Ahora, su viudo, Thomas, ha confirmado su fallecimiento a los 48 años: "Ha muerto en paz tras una larga batalla contra un cordoma, un cáncer espinal poco común, dejando dos hijos de nueve y siete años", según recoge el Daily Mail.

En un comunicado cargado de emoción, añadió: "Bibi se encuentra ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos". Sus cenizas, tal y como ha revelado, han sido esparcidas al viento sobre los Alpes.

Jones afirmó el pasado año que Freddie Mercury engendró en secreto a Bibi y aseguró contar con pruebas de ADN que respaldan esta afirmación.

La escritora ha confesado sentirse devastada por la pérdida. "Se convirtió en mi amiga íntima. Acudió a mí con un objetivo desinteresado: desafiar las mentiras y la reescritura de la vida de Freddie que se ha perpetuado durante 32 años, y entregar la verdad", declaró.

La enfermedad acompañó a Bibi durante años. "Estuvo muy enferma durante los cuatro años que trabajamos juntas, pero tenía una misión. Se priorizó a sí misma y a sus propias necesidades", explicó Jones.

Freddie Mercury, durante un concierto de Queen en Wembley en 1986. Foto: Denis O’Regan

La historia quedó recogida en el libro Love, Freddie, publicado en mayo de 2025, donde se relata cómo el cantante tuvo una hija con una amiga casada y mantuvo su existencia en el más absoluto secreto.

La biógrafa también reveló que Bibi nunca quiso hacer pública su identidad. Se dedicaba al mundo de la medicina y era médica, por lo que temía que la exposición mediática pusiera en riesgo su carrera y la relación con sus pacientes.

Aun así, la familia se plantea ahora publicar algunas fotografías inéditas, incluidas imágenes junto a Freddie cuando ella era joven.

Lo más impactante de esta historia es que el círculo más cercano del artista -sus padres, su hermana, los miembros de Queen y Mary Austin, su expareja y persona de máxima confianza- conocían la existencia de esta hija.

Todos guardaron durante décadas el secreto mejor protegido de Freddie Mercury. Este jueves, 15 de enero, se ha confirmado una noticia que cierra definitivamente este capítulo oculto de la vida del mito.