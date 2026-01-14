Chiara Ferragni, absuelta de los cargos de estafa por el 'caso Pandoro' dos años después de que estallara el escándalo

La influencer italiana Chiara Ferragni (38 años) ha sido absuelta de todos los cargos en el conocido como caso Pandoro.

Un proceso penal que comenzó a finales de 2023, cuando la autoridad de competencia italiana sancionó a Ferragni y a la empresa repostera Balocco por publicidad engañosa en la campaña solidaria del pandoro Pink Christmas.

La sentencia, hecha pública este miércoles, 14 de enero, en el Tribunal de Milán, pone fin a una etapa que la propia Ferragni ha descrito como una "pesadilla", marcada por la presión mediática, el desgaste reputacional y un escrutinio constante sobre sus prácticas comerciales.

Ferragni se enfrentaba a una acusación de estafa agravada por publicidad engañosa. "Estoy muy feliz, se ha acabado una pesadilla", ha declarado Chiara tras ser absuelta.

"Agradezco a mis abogados y seguidores que me han apoyado durante los dos años que han pasado hasta ahora", ha añadido la empresaria. "Estamos todos conmovidos, gracias a mis abogados y seguidores", ha agregado.

La Fiscalía sostenía que varias campañas promocionales vinculadas a la venta de productos supuestamente benéficos inducían a los consumidores a creer que parte del precio se destinaba a financiar proyectos solidarios en el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín y otras causas sociales.

Según la acusación, la donación relevante al hospital se había realizado antes del lanzamiento de la campaña y no dependía de las ventas, lo que convertía el mensaje publicitario en engañoso y, por tanto, delictivo.

El Código Penal italiano contempla penas de prisión cuando se induce a error a los consumidores con fines de lucro.

Por ello, la Fiscalía solicitó un año y ocho meses de cárcel tanto para Ferragni como para su antiguo colaborador, Fabio Maria Damato, y para el presidente de la empresa implicada en la campaña. Los tres han sido absueltos en la misma resolución judicial.

La jornada comenzó temprano para la empresaria este miércoles, día 14. La italiana ha acudido al tribunal rodeada de una multitud de fotógrafos y reporteros.

La expectación era máxima. Ferragni, acostumbrada a la exposición pública pero no a los pasillos judiciales, se ha limitado a declarar que estaba "tranquila y confiando en la justicia".

Tras varias horas de espera, Chiara ha salido del edificio sin hacer comentarios, a la espera de que el juez Mannucci hiciera pública la sentencia.

El fallo ha sido claro: absolución por extinción del delito, que además ha sido reclasificado como fraude simple. El juez no ha reconocido el agravante de engaño a los consumidores planteada por la Fiscalía.

En su decisión han pesado varios elementos, entre ellos las multas administrativas que Ferragni ya había afrontado antes de la fase penal.

La Autoridad de Competencia italiana la sancionó por prácticas comerciales incorrectas, y la influencer pagó más de tres millones de euros entre multas, indemnizaciones y donaciones para resolver litigios con asociaciones de consumidores.

Además, algunos compradores que se consideraron perjudicados llegaron a acuerdos individuales y retiraron sus demandas tras recibir compensaciones.

La defensa de Ferragni insistió desde el inicio en que no hubo intención de defraudar. Argumentó que se trató de un error de comunicación, no de un engaño deliberado, y que la empresaria actuó de buena fe.

La propia Ferragni reiteró su inocencia en cada comparecencia y en sus declaraciones públicas, aunque el proceso dejó huella en su reputación.

La polémica coincidió con su separación de Fedez (36), padre de sus dos hijos, lo que amplificó la atención mediática y alimentó un clima de especulación constante sobre su vida personal y profesional.

Huelga recordar que la acusación de haber utilizado causas benéficas como reclamo comercial golpeó directamente el núcleo de la marca personal de Chiara, construida durante años sobre la cercanía con sus seguidores y la transparencia en su actividad empresarial.

La sentencia supone un alivio para la empresaria. La absolución llega tras semanas de testimonios, alegatos y análisis de documentos que han puesto bajo la lupa la maquinaria comercial que rodea a las grandes figuras de las redes sociales.

El juez Mannucci ha considerado que las medidas ya adoptadas por Ferragni -incluidos los pagos millonarios y los acuerdos con consumidores- contribuyeron a reparar el daño y justificaban la extinción del delito.