Qué fue de Ivonne Armant, la nieta 'rebelde' de Plácido Domingo que se alzó con la victoria en 'Gran Hermano VIP'

Ivonne Armant, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres | Mediaset

Gran Hermano es, sin lugar a dudas, el reality show por antonomasia de la televisión. El programa debutó en Telecinco en el año 2000 y marcó un precedente. Hasta hoy.

No es secreto para nadie que poco o nada queda ya de la audiencia que cosechaba en aquel entonces. Sin embargo, Mediaset no se rinde y sigue apostando por el famoso concurso en sus distintas versiones.

Apenas unas semanas después de terminar la vigésima edición anónima, este pasado jueves, 8 de enero, se estrenaba finalmente en Telecinco la cuarta entrega de Gran Hermano Dúo.

Ivonne Armant, en 'Gran Hermano VIP'.

Esta versión del programa, cabe apuntar, reúne a distintas parejas y tríos de personajes famosos. Muy similar a la adaptación VIP del formato.

Cada estreno de ambas producciones hace que buena parte del país rememore en redes sociales rostros reconocidos del programa que han pasado a la historia tras su participación en el concurso.

Así, uno de los nombres más repetidos en las últimas horas ha sido el de Ivonne Armant (51 años), la mexicana que se alzó con la victoria en la segunda edición de Gran Hermano VIP en el año 2005.

Ivonne Armant posó para la portada de 'Interviú'.

Cerca de un 70% de la audiencia española quiso que el triunfo fuera a parar a manos de Ivonne. Y es que, aunque latina de nacimiento, lo cierto es que ya era conocida en nuestro país desde antes.

La estrella mexicana aterrizó en España allá por 2001. Se dio a conocer 25 años atrás como la nieta rebelde del cantante Plácido Domingo (84) tras protagonizar una mediática portada de Interviú.

Armant llegaba dispuesta a conquistar al público patrio tras labrarse una carrera internacional como modelo, actriz y chica Playboy. Y lo consiguió.

Durante los años que permaneció en nuestro país, colaboró en distintos programas de televisión como El programa de Ana Rosa o Crónicas Marcianas. Además, presentó Nadie es perfecto, junto a Jesús Vázquez (60) y Xavier Deltell (67).

Aunque Ivonne Armant volvió a probar suerte en el año 2008 en el mundo de los realities, lo cierto es que no corrió la misma suerte que en Gran Hermano y tuvo que conformarse con una tercera expulsión.

Ivonne Armant, en una imagen de archivo. Gtres

Tras estos trabajos, se convirtió en la antagonista de la serie El auténtico Rodrigo Leal. También trabajó en la serie Ellas y el sexo débil junto con Ana Obregón (70) y Beatriz Rico (55), entre otros.

El paso del tiempo, eso sí, llevó a la mexicana a optar por un perfil cada vez más discreto. Así, vivió durante muchos años a caballo entre México y Estados Unidos, siempre teniendo en cuenta su apretada agenda profesional.

En los últimos años, España ha vuelto a ser incluida en la hoja de ruta de Ivonne Armat. De hecho, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, la nieta de Plácido Domingo fichó en el año 2021 por Yerma, uno de los espectáculos estrella de Rafael Amargo (51).

No ha sido este su único proyecto en nuestro país. Según reveló La Razón en 2022, la mexicana ha fijado en los últimos años su residencia en Marbella, Málaga. Allí, de hecho, creó su propia agencia de marketing.

La empresa recibió en un primer momento el nombre Vargas Domingo. Ahora, tal y como ha comprobado este periódico, se llama Armant Global S.L y continúa activa. De hecho, el pasado mes de septiembre presentó el ejercicio de cuentas correspondiente al año 2024.

Además de a esta empresa -en la que figura como socia y administradora única-, Ivonne Armant dedica parte de su vida actual a sus redes sociales.

Es más, en su perfil de Instagram atesora más de 40.000 seguidores y la mayoría de sus publicaciones están relacionadas con su faceta profesional.

Cierto es que, pese a mantener un bajo perfil público, la mexicana no ha parado de trabajar durante estos años. Una serie de importantes proyectos que, desafortunadamente, ha combinado con el cuidado de su madre.

"Dejé mi carrera profesional para cuidar a mi madre", confesó Ivonne en una entrevista realizada a finales de 2024 en el programa ¡De viernes!, en el marco de su reaparición en la pequeña pantalla.

Su progenitora, cabe recordar, fue diagnosticada hace años de trastorno bipolar. Desde entonces, la ganadora de Gran Hermano VIP 2 se ha volcado en el cuidado de su madre.

Esa entrega hacia su madre no solo le afectó a nivel profesional, también en lo personal, tal y como confesó en el programa de Santi Acosta (60): "Me hubiera gustado ser mamá, pero si no pasó es que no tenía que pasar".