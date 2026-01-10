La emotiva y dolorosa carta de Isabelle Junot a su padre tras su muerte: "No hay palabras para describir el vacío que nos deja"

Son momentos complicados para la familia Junot. El empresario Philippe Junot falleció el pasado 8 de enero y su familia se encuentra envuelta en un momento de dolor.

Las hijas han sido cautas con sus palabras. Victoria, la mayor, fue la responsable de comunicar la noticia. Ahora, tras sus primeras palabras ante los medios de comunicación, Isabelle (34 años) ha querido escribir unas palabras hacia su padre en redes sociales.

"Mi papá querido. Qué vida viviste, y qué vida nos diste. Qué familia creaste", ha comenzado diciendo en la dolorosa y emotiva carta de despedida.

En ella ha mostrado su dolor pero ha querido dejar claro que para ella su padre fue un gran ejemplo. "¡Qué ejemplo fuiste como padre! Unidos hasta el final. Gracias por tu amor incondicional", ha continuado.

Además, ha dado detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de vida de su padre, Philippe. "Mi padre se fue el 8 de enero, en Madrid, en paz, rodeado de amor y de su familia", ha explicado en un post de su perfil de Instagram.

Y añade: "Después de regalarnos toda una vida llena de aventuras y recuerdos inolvidables, con su eterna sonrisa y su humor contagioso hasta el último momento. Era único".

Tras estos breves detalles, Junot ha querido dejar por escrito cómo será la vida sin él, aunque adelanta que será difícil. "No hay palabras para describir el hueco que nos deja ni cuánto lo vamos a echar de menos", escribe.

Una imagen de Philippe Junot junto a su hija el día de su boda. Instagram

"Pero, como a él le habría gustado, seguiremos riéndonos al recordar todo lo vivido juntos y disfrutando de la vida, tal y como nos enseñó con su ejemplo", ha desvelado junto a unas imágenes de su padre disfrutando de la vida en familia.

Tanto es así que, en las fotografías que Isabelle ha compartido, se puede ver una imagen inédita de su boda junto a Álvaro Falcó, que nunca antes se había visto: un selfie junto a su padre, donde él le está poniendo los zapatos a su hija. Sin duda, un recuerdo muy bonito que quedará grabado en su retina.

"Qué privilegio haberte tenido todos estos años. Y qué suerte haberte tenido como papá", agradece su hija a Philippe Junot tras su fallecimiento. "Buen viaje. ¡Hasta la próxima!", concluye en esta dolorosa carta que ha compartido en sus redes.