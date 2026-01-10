El actor Can Yaman detenido en Estambul durante una redada policial antidrogas: los detalles

Can Yaman (36 años) ha empezado el 2026 con un sobresalto que nadie esperaba. El actor turco ha sido detenido en una redada policial en Estambul, dentro de una operación antidrogas que apuntaba a discotecas de lujo y perfiles mediáticos.

La noticia ha corrido como la pólvora entre sus seguidores y los medios turcos. La intervención ha tenido lugar en nueve locales conocidos, y entre ellos Ruby, uno de los favoritos de Yaman en Ortaköy.

Según informan Türkiye Today, el actor se encontraba en el club cuando la policía irrumpió. Al parecer no era el principal objetivo de la investigación, pero el destino quiso que se lo encontraran allí.

Imagen de archivo de Can Yaman escotado por la Policía en Madrid. Gtres

El intérprete, que sigue su carrera en Italia, ha pasado la noche bajo custodia policial. Además, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Forense para realizarse un análisis de sangre.

La investigación la lidera la Oficina del Fiscal General de Estambul, junto a la división de Narcóticos y Delitos Económicos, que aún no han hecho declaraciones al respecto de la operación.

Los medios locales aseguran que Yaman estaba bajo los efectos de drogas durante la intervención policial. Sin embargo, recalcan que él no era el blanco de la operación, sino un invitado 'sorpresa' de la policía.

La redada comenzó pasada la medianoche y se encontraron sustancias estupefacientes en varios locales. No ha sido el único detenido: los propietarios, gerentes y otras personas relacionadas con las drogas también pasaron la noche bajo custodia.

El abogado del actor ya está en contacto con él para intentar solucionar la situación cuanto antes. La idea es que Can pueda regresar a Roma, lugar donde reside, y retomar sus compromisos profesionales, incluida la serie que tiene programada en los próximos días.

Can Yaman en un acto público. Gtres

Esta es la segunda redada de alto perfil en Estambul este enero. La primera, el pasado día 5, dejó 23 detenidos, entre actores, dueños de locales y youtubers. Las acusaciones van desde posesión de drogas hasta facilitar el consumo y delitos relacionados con la prostitución.

El caso ha generado un revuelo tremendo entre sus fans, que siguen cada movimiento del actor. Can Yaman, acostumbrado a los focos en Italia, se enfrenta ahora a un episodio complicado en su país natal. Una mezcla de fama, fiesta y ley que no ha salido como esperaba.

En España se espera la visita del actor turco en los próximos días: será el invitado del próximo jueves,15 de enero, en El Hormiguero. El actor cerraría la semana del programa de Pablo Motos (60), siendo la estrella internacional invitada.

Ahí presentaría su nueva serie de aventuras, El Turco, para Movistar Plus+. Sin embargo, en caso de asistir, sería su primera aparición pública en España después de su detención, lo que daría lugar a sus primeras palabras sobre su estancia en prisión en Estambul.