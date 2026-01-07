El fenómeno 'North West', la hija de 12 años de Kim Kardashian: polémico debut en Instagram y su paso al frente en la música

North West, junto a Kim Kardashian, en una fotografía tomada en París en julio de 2022. Gtres

Aunque apenas tiene 12 años, lo cierto es que North West, la hija mayor de Kim Kardashian (45 años), se ha consolidado como la digna sucesora de la mediática familia.

Su arrollador carisma, además de su extravagante estética, hacen que la joven sea un referente de su generación. Un hecho que se ha comprobado recientemente.

A finales del pasado mes de diciembre, la primogénita del rapero Kanye West (48) abrió su propia cuenta de Instagram. Un perfil que ha acumulado más de un millón de seguidores en cuestión de tres semanas.

"Cuenta gestionada por padres", reza la descripción del perfil de Instagram. La polémica, eso sí, no ha tardado en aparecer. Y es que la página ha permanecido borrada de la plataforma de Meta durante unas horas.

Por el momento, se desconoce el motivo de la suspensión de la cuenta social de North West. Según Page Six, se debería a unos controvertidos vídeos en TikTok que la joven posteó unos días atrás en el perfil que posee junto a su madre.

Se trataba de una serie de clips en los que aparecía con numerosos piercings en el interior de su boca y que desataron un aluvión de críticas. La mayoría de ellos, de hecho, hacían alusión a la temprana edad de la nieta de Kris Jenner (70).

Sea como fuere, lo cierto es que los datos hablan por sí solos. North West es todo un fenómeno en redes sociales.

El simple hecho de que su perfil de Instagram acumule cerca de dos millones de seguidores en menos de un mes es la férrea prueba de ello.

Lo que comparte en Internet interesa. Y mucho. Quizás es por su apariencia. O tal vez por el morbo de seguir el crecimiento de la hija de una de las celebridades más reconocidas de todo el planeta.

En definitiva, podría afirmarse con rotundidad que ha nacido una auténtica estrella.

Conocida es su pasión por la moda y las redes sociales. Al igual que a la mayoría de jóvenes de su edad, North quiere estar a la última. De hecho, protagonizó la campaña navideña de noviembre de 2025 para la colaboración SKIMS x Cactus Plant Flea Market.

No son estos los únicos hobbies de la sobrina de Kendall Jenner (30). North ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la música y acaba de dar recientemente un importante paso al frente al respecto.

North West, junto a Kim Kardashian, en una fotografía tomada en Milán en agosto de 2025. Gtres

Fue precisamente en su desactivado perfil de Instagram donde la adolescente compartió un adelanto de un tema musical. North ha producido Justswagup, una canción de trap melancólico para Lil Novi, hijo de Lil Wayne (43) y la cantante Nivea (43).

Se trata de un sencillo que presenta bajos profundos y sintetizadores oscuros. Combina vibras de trap underground con influencias de los primeros años de Kanye e incluye algunos elogios a las habilidades de la primogénita del rapero.

La letra, cabe relatar, no ha tardado en generar polémica, incluyendo citas despectivas hacia las mujeres.

A pesar del revuelo, North se ha consagrado como una gran artista emergente. Según sostiene el medio Page Six, su producción, aunque melancólica y sencilla, promete para alguien de tan solo 12 años.

La primogénita de Kim Kardashian y Kayne West llegó al mundo el 15 de junio de 2013 en Los Ángeles. Su nombre fue elegido por recomendación de Pharrell Williams (52) y Anna Wintour (76).

Con tan solo dos años, comenzó a aparecer con más frecuencia en los episodios del reality show familiar Keeping Up with the Kardashians junto a su madre.

En abril de 2015, además, fue bautizada en la Iglesia Apostólica Armenia en la Catedral de Santiago en Jerusalén durante una gira familiar por Medio Oriente.

Aunque ha sido ahora cuando ha protagonizado su debut como productora musical, lo cierto es que el arte ha estado siempre muy presente en la vida de North West.

La adolescente apareció en el vídeo musical del sencillo de 2014 de su padre Kanye, Only One.

North West, en una fotografía tomada en las calles de Nueva York en agosto de 2024. Gtres

Como actriz infantil, prestó su voz al personaje de Mini en la película PAW Patrol: The Mighty Movie en 2023.

