El comentado vestido de Delcy Rodríguez en su jura como presidenta de Venezuela: 'made in Italy' y valorado en 700 euros

Delcy Rodríguez en la ceremonia de juramentación como presidenta interina de Venezuela.

Dos días después de la captura de Nicolás Maduro (63 años), Delcy Rodríguez (56) ha jurado como presidenta interina de Venezuela.

Lo ha hecho este lunes, 5 de enero, frente a su hermano Jorge Rodríguez (60), reelegido presidente de la Asamblea Nacional, y enfundada en un vestido verde que está dando de qué hablar.

La moda comunica. Y así como el chándal con el que se mostró Maduro a bordo del USS Iwo Jima no tardó en hacerse viral, el vestido de Delcy Rodríguez también se ha convertido en noticia en las últimas horas.

Delcy Rodríguez junto a su hermano Jorge y Diosdado Cabello. EFE

Tras la jura, varios los usuarios de las redes han examinado su propuesta estilística, consiguiendo la prenda en cuestión. Un modelo que finalmente ha copado el foco por su precio, más que por su diseño.

El vestido, de la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe, ronda los 700 euros. Una cifra alta, fuera del alcance de la mayoría del pueblo venezolano. En los últimos años, diferentes análisis y organismos han señalado niveles de pobreza en el país por encima del 56%.

La pieza no está disponible en la web de Chiara Boni La Petite Robe, pero sí en otras plataformas de moda. Entre ellas, Farfetch, valorado en 3.287 pesos colombianos (746 euros). También en la página Thebs por un precio más bajo: 660 euros.

Es un vestido verde, de largo midi y con dobladillo asimétrico, ceñido a la figura, de manga larga y con volantes en los puños. En el pecho, la política le ha añadido una suerte de pegatina dorada con la silueta del mapa de Venezuela.

Delcy Rodríguez tras jurar como presidenta de Venezuela con un vestido hecho en Italia. EFE

La pieza ha sido confeccionada por Chiara Boni La Petite Robe, una firma que "ha redefinido la elegancia moderna desde su creación en 2007, aportando un enfoque distintivo e innovador a la moda", según explican en su página web.

"Con raíces en la artesanía italiana y la sastrería impecable, la marca es reconocida por su característico tejido de jersey elástico, diseñado para un ajuste perfecto y comodidad durante todo el día. Cada prenda encarna versatilidad, feminidad y glamour refinado, diseñada para mujeres que buscan estilo con confianza y naturalidad", añaden.

Delcy Rodríguez ha combinado el vestido unos zapatos clásicos en color nude. Un modelo slingback de tacón sensato.

Ha dado el toque final con varias joyas. La más llamativa, el collar con un delicado zafiro que ha quedado perfectamente al descubierto gracias al escote en 'V' del vestido. Delcy Rodríguez, además, ha sumado unos pendientes tipo aro y un anillo a juego.

Delcy Rodríguez juramentándose como presidenta de Venezuela. EFE

En sus muñecas ha llevado varias pulseras de corte informal. Una suerte de brazalete hecho con hilos en los colores de la bandera de Venezuela: amarillo, azul y rojo.

No ha arriesgado en el peinado y ha optado por su clásica melena suelta y lisa.

Cabe destacar que Rodríguez no ha llevado la banda presidencial, un gesto simbólico para remarcar la ausencia de Nicolás Maduro.

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria; vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", ha declarado Delcy Rodríguez.