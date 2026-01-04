Evangeline Lilly, de 46 años, actriz de 'Perdidos', revela que sufre daño cerebral tras un traumatismo craneoencefálico

Evangeline Lilly ha confesado que tiene lesiones cerebrales tras la aparatosa caída que sufrió hace unos meses. Montaje de EL ESPAÑOL.

Evangeline Lilly (46 años) ha revelado que padece daño cerebral. Meses después de hacer público por primera vez que tuvo una conmoción cerebral tras una caída en una playa, la actriz de Perdidos ha compartido estas "malas noticias" en Instagram.

En un vídeo publicado el pasado viernes, 2 de enero, la intérprete ha contado que padece lesiones en el cerebro que afectan de manera considerable a su día a día.

Las secuelas a las que ha hecho referencia en las redes sociales son consecuencia de la "lesión cerebral traumática" que sufrió hace ocho meses. En mayo de 2025 se desmayó mientras daba un paseo a orillas del mar y se cayó contra una roca. Tuvo suerte y fue asistida de inmediato por un equipo médico.

"Tengo daño cerebral"

"Me desmayé en la playa. Y caí de bruces contra una roca", escribió entonces. "En el hospital, las enfermeras y el médico entraron en acción de inmediato, más decididos a encontrar la causa de mi desmayo que a suturar el agujero que la roca me había hecho en la cara. Les sonreí con ironía. 'No encontrarán nada', dije con voz aturdida", relataba después de su accidente.

Lo cierto es que en su proceso de recuperación sufrió un inesperado revés, ya que poco después se vio obligada a guardar reposo a causa del incidente.

Pues bien, este viernes, 2 de enero,ha explicado que el escáner cerebral que le han realizado en la Clínica Cleveland ha mostrado de manera clara qué sucede en su cuerpo.

"Tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática", ha sentenciado, "y posiblemente otros factores".

Evangeline Lilly, en el estreno de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', en Londres, en 2023. GTRES

Ha "bajado el ritmo" tras su "deterioro cognitivo"

"Comienzo este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción cerebral", empieza diciendo la que fuera estrella de Marvel en su post. "Muchos me han preguntado cómo estoy. Muchos me han preguntado sobre las tomografías cerebrales que me hicieron. Y ya llegaron los resultados”.

Según la estrella de Marvel, que anunció su retirada de la actuación el año pasado, los resultados de las pruebas muestran que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida".

La artista ha adelantado lo que hará de ahora en adelante. El incidente le ha dejado secuelas, pero no piensa darse por vencida: "Ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago".

"Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad", ha detallado. Asimismo, ha asegurado que se siente "extraordinariamente agradecida" y "bendecida".

Evangeline Lilly, en Los Ángeles, en 2023. GTRES

"Gracias por sus oraciones"

El video de Evangeline Lilly, que ella misma define como "actualización de conmoción cerebral", es el último de varios post y actualizaciones que ha publicado a lo largo de los últimos meses sobre su "proceso de curación".

"El veredicto ya está dado... Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico", ha subrayado de manera contundente.

Y finaliza: "Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias. Gracias a todos por preguntar siempre, por su preocupación y por sus constantes oraciones".

Evangeline Lilly, en la serie 'Perdidos'. GTRES

Evangeline Lilly se dio a conocer por su papel de Kate Austen en la serie de televisión Perdidos, emitida entre 2004 y 2010. Aquel trabajo la convirtió en una de las actrices televisivas más populares de su época.​ Y le supuso el trampolín a la fama internacional.

Antes de ser conocida por el gran público trabajó como modelo. Empezó haciendo pequeños papeles y extras en series como Smallville y Kingdom Hospital, hasta que consiguió el papel protagonista en Perdidos.​

También ha tenido papeles en la Trilogía de El Hobbit. En ella interpreta a Tauriel en La desolación de Smaug (2013) y La batalla de los cinco ejércitos (2014).​

Retirada del cine desde 2024

Entre sus roles más destacados, cabe citar los que ha desempeñado en el Universo Marvel. Ha trabajado en largometrajes como Ant‑Man (2015), Ant‑Man y la avispa (2018), Vengadores: Endgame (2019) y Ant‑Man y la avispa: Quantumanía (2023).​

Otras colaboraciones destacadas son: En tierra hostil (2008, ganadora del Óscar a mejor película), Acero puro (2011), Pequeño demonio (2017) o Crisis (2020).​

En el terreno personal, desde 2010 mantiene una relación estable con Norman Kali, asistente de producción y actor, al que conoció trabajando en Perdidos.​ Tienen dos hijos en común.

En junio de 2024, apenas un mes después de su fatídico desmayo en la playa, anunció su retirada de los escenarios.

"Estoy tan llena de alegría y satisfacción hoy mientras vivo mi visión. Alejarte de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en tu dharma reemplaza el miedo con satisfacción", confesaba entonces.

Asimismo, anunciaba sus planes de seguir escribiendo su serie de libros infantiles, Squickerwonkers. Y que dedicaría más tiempo a participar de manera activa en causas humanitarias.

"Puede que algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, este es el lugar al que pertenezco. Ha llegado una nueva temporada y estoy lista. Estoy feliz", comunicaba, orgullosa de su decisión.