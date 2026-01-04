Brad Pitt y Angelina Jolie, 10 años de su tormentosa ruptura: la pareja de ensueño que ahora sólo se ve en los tribunales

Desde que en 2003 Angelina Jolie (50 años) y Brad Pitt (62) se conocieran durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, los focos se centraron en ellos como si no hubiera otras estrellas en el firmamento.

Las especulaciones empezaron a hacer mella en el matrimonio de Pitt con Jennifer Aniston (56), con quien se había casado en el 2000 después de dos años de noviazgo.

La presión de por qué no se quedaba embarazada Aniston, unido a los rumores sobre la infidelidad, provocaron que la pareja anunciara su separación el 7 de enero de 2005. A partir de ahí empezó a pavimentarse el camino de una de las historias de amor hollywoodense que más ha dado que hablar en los últimos tiempos.

Brad Pitt y Angelina Jolie en la ceremonia de los Premios Oscar de 2013 Gtres

En el verano de 2005, Angelina adoptó a una chica etíope llamada Zahara (20) y tres años antes había adoptado a un niño camboyano llamado Maddox (24).

En enero del siguiente año, un juez de Los Ángeles aprobó la petición de cambio de nombre de la pareja, por lo que los niños pasaron a apellidarse Jolie-Pitt.

Por fin, los fans pudieron celebrar la llegada del primer bebé de los novios, que vio la luz en Namibia el 27 de mayo de 2006 y a la que bautizaron con el nombre de Shiloh (19).

Tras muchos ruegos, la feliz pareja posó oficialmente en diciembre de ese mismo año en la alfombra roja del estreno de El buen pastor.

Unas semanas después, la intérprete confesó a Vogue que "creo que no fue hasta el final del tiroteo al señor y la señora Smith para que nos diéramos cuenta de que podría significar algo más de lo que antes nos habíamos permitido creer".

Angelina Jolie y Brad Pitt junto a sus hijos, en una imagen de archivo. Gtres

En marzo de 2007, Angelina adoptó a Pax Thien (22) en Vietnam y al año siguiente, concretamente el 12 de julio, dieron la bienvenida a los gemelos Knox Leon (17) y Vivienne Marcheline (17).

Recién comprometidos, Jolie se sometió en 2013 a una doble mastectomía preventiva tras haber padecido cáncer de mama, por lo que numerosas enfermas le dieron las gracias por haber sido tan valiente y dar visibilidad a la enfermedad.

Como las apretadas agendas de los actores les impedía concertar una fecha para la boda, finalmente dieron el 'sí, quiero' el 23 de agosto de 2014 en la capilla del Château Miraval, la finca vinícola familiar de 600 hectáreas en el pueblo francés de Correns, que ha sido uno de los grandes motivos de la discordia para llegar a un acuerdo en el divorcio. Aquel 23 de agosto de 2014 fue inolvidable.

Angelina caminó hacia el altar con sus hijos mayores, Maddox y Pax, mientras que Zahara y Vivienne actuaron como niñas de las flores y Shiloh y Knox como portadores de los anillos.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en agosto de 2014 el día de su boda.

Contra todo pronóstico, el 20 de septiembre de 2016, la doble ganadora de un Oscar solicitó el divorcio debido a "diferencias irreconciliables".

Una fórmula típica en el ámbito del famoseo cuando no se quieren divulgar detalles íntimos que los ha llevado a emprender caminos por separado.

Lo que parecía que iba a ser una separación amistosa se transformó en una de las guerras judiciales más cruentas que se recuerdan en Hollywood.

Este 2026, cuando se cumple una década de la separación de una de los matrimonios más famosos del espectáculo, EL ESPAÑOL resume qué ha sido de la vida de los actores tras ese punto de inflexión en sus vidas.

Fue tal la narrativa que habían producido a nivel internacional que a la pareja se la bautizó con el acrónimo Brangelina. Poco a poco empezaron a publicarse detalles no tan idílicos como nos habían hecho pensar.

Según relató la revista People en su momento, "Angelina Jolie Pitt ha solicitado la disolución del matrimonio. Esta decisión se tomó por la salud de la familia. No hará comentarios en este momento y pide que se le conceda privacidad a la familia durante este momento difícil", dijo el abogado de la actriz.

Por su parte, el comunicado del intérprete atestiguaba que "estoy muy entristecido por esto, pero lo que más importa ahora es el bienestar de nuestros hijos. Pido amablemente a la prensa que les dé el espacio que merecen en estos momentos difíciles".

Brad Pitt y Angelina Jolie, en una de sus últimas apariciones públicas como pareja. Lara Fernández

Tras su separación, surgieron especulaciones sobre la relación del actor con la actriz francesa Marion Cotillard, con quien rodaba Aliados (2016) y quien tuvo que dar un paso al frente para negar los rumores ya que estaba felizmente casada con el director galo Guillaume Canet (52).

Estos confirmaron su separación en junio de 2025 tras 18 años juntos y dos hijos en común, Marcel (14) y Louise (8).

Pero lo cierto es que la situación era bastante peor. Se avecinaba una gran nube negra.

El portal TMZ publicó en exclusiva que lo que desencadenó la decisión definitiva de Jolie fue el aparente comportamiento violento de Brad, que había ingerido demasiado alcohol en el vuelo privado de Niza a Los Ángeles. A partir de ahí, la noticia se fue haciendo una bola, llegándose a publicar diferentes versiones.

La resumida, tal y como publicó este periódico en su momento, fue la siguiente: "En un momento dado, Pitt la llevó al baño, donde "la agarró por la cabeza y los hombros y la zarandeó" con violencia.

Además, le gritó cosas como: "Estás jodiendo a esta familia". Discutían por algo relacionado con sus hijos. De vuelta en sus asientos, los niños, intuyendo que algo iba mal, preguntaron a la actriz si se encontraba bien, a lo que su padre contestó: "No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca".

Tal y como se refleja en el informe del FBI, Maddox se enfrentó a él defendiendo a su madre. El actor se fue hacia el entonces menor con la intención de agredirle, pero ella logró detenerle.

A consecuencia del forcejeo, Angelina sufrió lesiones en la espalda y el codo. Aportó fotografías a las autoridades de las heridas para corroborarlo.

El protagonista de Troya (2004) fue absuelto de las acusaciones de abuso infantil realizadas por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles con respecto al incidente aéreo.

Shiloh Jolie-Pitt junto a su madre, Angelina Jolie, en una fotografía de archivo.

Asimismo, el organismo certificó que entre Maddox y Brad "no hubo contacto físico inapropiado". Finalmente, el FBI y el Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia del Condado de Los Ángeles cerraron la investigación.

A raíz de todo lo sucedido, un juez otorgó la custodia de los seis niños a la protagonista de María (2024), pero el intérprete podía visitarlos siempre y cuando estuviera supervisado por un terapeuta y se sometiera sin previo aviso a un test de alcohol y drogas. Lo que primaba por encima de todo era el bienestar de las criaturas.

Aunque el divorcio todavía no había finalizado, el 13 de abril de 2019 Pitt y Jolie eran legalmente solteros. Según People, esta maniobra legal se llama "bifurcación" y permite que ambas partes presenten impuestos por separado, en lugar de hacerlo conjuntamente como pareja casada.

Otro de los puntos más espinosos de la pareja ha sido Château Miraval, un proyecto en común con el que Brangelina pretendía crear una exitosa marca comercial de vinos. Sin embargo, después de las primeras producciones, los problemas surgieron porque Pitt y Jolie no se ponían de acuerdo a la hora de repartir la propiedad.

La decisión más sabía parecía la de poner en venta ese paraíso del sur de Francia. Sin embargo, al actor le pilló por sorpresa que su exesposa tomara la decisión en octubre de 2021 de vender sus acciones del viñedo un mes antes de la venta a la empresa Tenute del Mondo, que pagó una gran fortuna.

Por ello, en junio de 2022, el protagonista de F1 (2025) -filme protagonizado también por Javier Bardem (56)- demandó a la actriz porque había infringido un acuerdo previo por el que estaba prohibido vender las acciones sin el consentimiento del otro.

En la demanda, Pitt explicó que su ex esposa "trató de perjudicarlo" de forma intencionada.

Tres meses después, los abogados de Jolie contraatacaron ferozmente porque consideraban que Pitt actuaba por venganza y que estaba orquestando un plan "con éxito un plan para quedarse con el control" del viñedo tras su divorcio.

El abogado de Pitt lo negó todo. Además, el equipo legal de la intérprete y empresaria puso de manifiesto que no existía "un contrato secreto, no escrito y tácito" que obligara a ambos a pedir consentimiento antes de vender sus acciones de Château Miraval.

Château Miraval, la lujosa propiedad con bodega de Brad Pitt y Angelina Jolie, que no consigue ser vendida. Gtres

El año 2023 no iba a terminar de una manera feliz para Brad, ya que se desveló que su hija Zahara se había quitado su apellido cuando ingresó en la universidad y días después se filtró un mensaje que su hermano Pax había escrito en su cuenta privada Instagram en el Día del Padre de 2020 donde le describía como un "imbécil de primera clase" y un maldito horrible ser humano.

"Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable (…) No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más pequeños, que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia".

Los problemas judiciales afectaron no solo económicamente a los actores, sino también psicológicamente. Afortunadamente, ambos buscaron refugio en el trabajo.

Por ejemplo, Pitt saboreaba el éxito de Blonde como productor, que aupó a Ana de Armas (37) en su papel de Marilyn Monroe, y también ejerció como productor en Bitelchús, Bitelchús (2024).

Por su parte, Angelina espació aún más sus apariciones en la gran pantalla, ya que en 2021 protagonizó Aquellos que desean mi muerte y no volvió a coger un guion hasta Maria (2024), donde se puso en la piel de la Callas, con la que obtuvo un sinfín de ovaciones internacionalmente.

En la primavera de 2024, Jolie volvió al ataque con unas declaraciones sorprendentes ya que, según la demanda presentada en los tribunales, se especificaba que "si bien el historial de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia desde Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, este vuelo marcó la primera vez que fue violento con los niños. Jolie lo dejó inmediatamente".

Una vez más, los abogados de Pitt negaron categóricamente los hechos.

Siguiendo la estela de sus hermanos, un tribunal de Los Ángeles aceptó en agosto que Shiloh se quitara también el apellido Pitt. Y un mes después, por fin, se vio al actor con un rostro de gran felicidad en el Festival de Cine de Venecia donde había acudido a la presentación oficial de Wolfs.

Inés de Ramón y Brad Pitt, el 23 de junio de 2025 en Londres. Gtres

La causante de esa gran sonrisa tenía nombre de mujer, Inés de Ramón, una atractiva licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Ginebra que en la actualidad trabaja como Directora de Ventas y Relaciones Públicas en la elitista joyería Anita Ko.

Hasta la fecha, la pareja sigue igual de feliz y viviendo su amor de manera discreta.

A finales de diciembre de 2024, Jolie y Pitt llegaron aparentemente a un acuerdo del divorcio, como así transmitió en un comunicado el abogado de la actriz, James Simon.

"Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del Sr. Pitt. Ella y los niños abandonaron todas las propiedades que habían compartido con el Sr. Pitt, y desde entonces se ha centrado en encontrar la paz y la sanación para su familia".

A pesar de ese comunicado de buena esperanza, Brad prefirió seguir dando guerra en los tribunales con respecto a la partición del Château Miraval, por lo que en diciembre de 2025 pudo respirar aliviado porque un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles aceptó su petición.

Esta consiste en que Angelina tiene un plazo de 45 días para presentar la correspondencia privada, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos, vinculados a la venta de sus acciones del viñedo.

Nuevamente adquiría relevancia el acuerdo privado que los actores habían firmado en su momento por el que la compraventa no se podía realizar sin la consulta previa.

Angelina Jolie y Brad Pitt durante la promoción de una película. Europa Press

Así pues, a principios de este 2026 se espera que la disputa que aún une a las estrellas hollywoodienses llegue a su fin.