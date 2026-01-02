Will Smith, demandado por presunto acoso sexual y despido injustificado por un violinista que trabajaba en su última gira

Nuevo revés para Will Smith (57 años). El actor ha sido demandado por el violinista que trabajaba en su última gira, quien le ha acusado de acoso sexual, despido injustificado y represalias.

En la demanda, presentada esta semana y a la que han tenido acceso medios estadounidenses como Variety o la cadena Fox, el músico Brian King Joseph incluye a Will Smith y a la gerencia de Treyball Studios como acusados.

​Según la información que manejan dichos medios, el violinista acusa directamente al actor de "comportamiento depredador" y de "preparar deliberadamente a Joseph para una mayor explotación sexual" durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre Basada en una historia real: 2025.

La demanda alega que Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y, posteriormente, fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

Según la demanda, a medida que su relación se estrechaba, Will Smith le dijo a Joseph: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más", entre otras expresiones similares.

Will Smith en un acto en Londres en 2021. Gtres

Joseph, quien previamente compitió en el programa de televisión America's Got Talent, se unió a la primera etapa de la gira de Will Smith el pasado marzo para un concierto en Las Vegas, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y el equipo.

En su demanda afirma, según Variety, que su bolso, que contenía la llave de su habitación, estuvo perdido durante varias horas antes de que la gerencia lo encontrara y se lo devolviera, y que sus miembros eran los "únicos con acceso a su habitación".

Esa noche, Joseph regresó y descubrió que alguien había entrado ilegalmente en la habitación y había dejado varias pertenencias, incluyendo toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F".

El violinista interpretó el mensaje como una advertencia de que "un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales" con él.

Will Smith, tras ganar un Oscar en 2022.

El músico informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Will Smith, y denunció el incidente a la policía.

Pocos días después, un miembro del equipo directivo lo "humilló" por el incidente y le dijo que lo despedían, sugiriendo que Joseph se lo había inventado todo.

La demanda alega que, debido al despido, Joseph padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas, asegura haber sufrido represalias, despido injustificado y acoso sexual, y solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios.

"Las acusaciones de Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, ha defendido Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, en un comunicado enviado a la revista People.

“Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, ha insistido.