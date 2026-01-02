Preocupación por el estado de salud de la cantante Pink tras ser intervenida en un hospital: "Estoy dejando atrás mi dolor"

La cantante Pink (46 años) ha desatado una oleada de preocupación entre sus seguidores. El motivo: ha compartido una publicación desde el hospital.

En ella muestra una imagen suya desde la cama del centro sanitario y revela que un problema de salud la ha obligado a pasar por quirófano.

"Quiero desear un feliz Año Nuevo a todo el mundo. Estoy tan feliz de decir adiós al año de la serpiente y dar la bienvenida al del caballo. Estoy dejando atrás todo mi dolor de 2025".

Así comienza el escrito con el que la artista ha comunicado de manera pública su intervención quirúrgica.

"Termino el año arreglando mi cuerpo", ha destacado en su cuenta de Instagram. En ella habla de la operación a la que ha sido sometida: una cirugía de hernia cervical.

Su "nueva cicatriz"

"Termino el año rindiendo respeto a mi cuerpo, prestándole atención y reparándolo. Puede que no sea un sofisticado lifting facial, pero voy a ponerme dos discos nuevos y relucientes en el cuello", ha relatado la cantante.

Y es que tras la venda en su cuello oculta la cicatriz de la cirugía: le han extirpado el disco dañado y lo han sustituido por un injerto óseo (fusión) o bien por un disco artificial. Con ello se pretende mejorar la movilidad del paciente que padece problemas de hernias cervicales.

La propia Pink hace alusión a "una nueva cicatriz" como "un nuevo recordatorio de que valoro este recipiente que tengo y lo uso todo lo que puedo".

Y es que la artista, que lleva 25 años subida a los escenarios, sabe perfectamente que "el rock’n’roll es un deporte de contacto". Una profesión que requiere estar en las mejores condiciones físicas para poder soportar las largas horas de ensayos y actuaciones ante miles de espectadores en diferentes tablas del mundo.

La cantante Pink, en una imagen de archivo. Reuters

Habla de sus "pesadillas"

En su mensaje, la cantante Pink ha hecho balance de todo lo vivido a lo largo de 2025: "Este año ha sido tremendo para todos nosotros y ha recorrido todo el espectro, desde absolutamente devastador hasta levemente molesto".

Y, aunque ha tenido sus altos y sus bajos, "en medio de todo eso hubo tanta belleza". Su resumen final no puede resultar más positivo: "Yo he podido despertarme cada día, levantarme de la cama y ocuparme de mis asuntos".

Asimismo, destaca lo importante que es para ella el valor de la familia: "El asunto de amar a mis hijos y ayudarles a seguir sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o no es nada. Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir perdón, y todo lo demás de nuestro hermoso desorden. Tanta belleza en medio de todo. Muchas más personas buenas en el mundo que malas".

"He dicho adiós a personas increíblemente importantes y he dicho hola a otras nuevas", añade. "Este año he hecho realidad sueños, así como pesadillas".

Pink, con su marido, Carey Hart, y sus dos hijos, en Santa Mónica (California), en 2019. GTRES

20 años de feliz matrimonio

Desde la habitación del hospital, la intérprete de éxitos como Just Give Me a Reason, Try o What About Us hace referencia a su marido, el expiloto de motocross Carey Hart (50), y a los dos hijos que tienen en común: Willow Sage (14) y Jameson Moon (9).

"Mientras estoy sentada aquí sola en Nochevieja, en una habitación de hospital, mientras mi familia está feliz haciendo snowboard, sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he tomado", ha destacado.

"Deseo y rezo que cada persona pueda pedir ese deseo, tener esa opción. Sé que eso no es la realidad para algunos", ha apuntado. Y es que Pink es muy consciente de lo dichosa que es en su vida personal.

Dentro de tan solo cinco días cumplirá el 20 aniversario de su matrimonio con el padre de sus hijos: el próximo 7 de enero la pareja celebrará dos décadas de su idílico 'sí, quiero'. Este tuvo lugar en la playa del Hotel Four Seasons en Costa Rica.

"Este año trabajaré para ayudar a preservar la capacidad de los demás de decidir por sí mismos y por sus familias, y esta misma búsqueda de la felicidad. Hagámoslo mejor por nosotros mismos y por los demás. No tengamos miedo de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás", ha subrayado en su mensaje.

"Yo elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Voy a elegir pensamientos positivos en lugar de negativos. Y voy a rebelarme contra la extinción de la luz. Voy a reclamar mi lado salvaje", añade.

Por último, concluye: "Voy a seguir buscando la luz, incluso mientras experimento la oscuridad. Adelante y arriba, como solía decir mi padre. Feliz Año Nuevo, y que experimentes más alegría que tristeza, más sol que lluvia, más amor que odio. Despojémonos de esa vieja piel de serpiente. Y encontremos nuestra “potencia de caballo”.