Muere la hija del actor Tommy Lee Jones a los 34 años: encuentran su cuerpo en un hotel de San Francisco

Un nuevo drama vuelve a ceñirse sobre Hollywood. Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones (79), fue encontrada muerta el pasado jueves, 1 de enero en San Francisco. Tenía 34 años.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Las autoridades descartan que se trate de un crimen.

Según informes a los que ha tenido acceso el medio estadounidense TMZ, el primero en informar sobre su deceso, su cuerpo sin vida fue hallado por los servicios de emergencia después de recibir una llamada al 911 a las 2:52 de la madrugada.

El Departamento de Bomberos de San Francisco respondió a la llamada de emergencia médica en el exclusivo hotel Fairmont de la ciudad poco antes de las tres de la madrugada, hora local.

Encontrada muerta

El Departamento de Policía de San Francisco ha confirmado a People que los oficiales acudieron al hotel el jueves, donde se reunieron con paramédicos y declararon muerta a una mujer adulta no identificada.

Al llegar, los paramédicos "realizaron una evaluación" acompañados de los agentes de la Policía de San Francisco pero, finalmente, fue declarada muerta en el lugar.

Ahora, el caso ha quedado en manos del Departamento de Policía y de la Oficina del Médico Forense. Ambas se encargarán de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Victoria Jones.

Tommy Lee Jones, con su hija Victoria Jones. GTRES

Victoria Jones participó en varias películas

Victoria era hija de Tommy Lee Jones con su exesposa, Kimberlea Cloughley. La expareja también tuvo un hijo, Austin Jones, de 43 años.

Desde su infancia, Victoria Jones realizó apariciones puntuales en el cine. Primero en la película que protagonizó su padre junto a Will Smith (57), Men in Black II, en 2002.

También estuvo en Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005), una película dirigida por su padre y que contó con su madrastra y actual esposa del actor, Dawn Laurel-Jones, fotógrafa de profesión.

Además de sus papeles en diversas películas en las que ha formado parte su progenitor, Victoria apareció en la popular serie dramática adolescente One Tree Hill, en un episodio de 2003.

El actor Tommy Lee Jones, con su mujer, Dawn Jones, y su hija, en París, en 2001. GTRES

Tres matrimonios, dos hijos

Tommy Lee Jones, ganador del Oscar por su papel del agente federal Samuel Gerard en El Fugitivo (1993), es uno de los actores más respetados y mejor valorados de la Meca del Cine.

Además de su estatuilla en la categoría al Mejor Actor de Reparto en la ceremonia de 1994, ha recibido otros importantes reconocimientos. Posee un Globo de Oro al mejor actor de reparto por El fugitivo y un premio Emmy al mejor actor principal en miniserie o telefilme por The Executioner’s Song (en español, La canción del verdugo), de 1982.

Tommy Lee Jones, en una imagen de archivo. GTRES

Asimismo, ha sido reconocido por el Sindicato de Actores (SAG), que le ha otorgado el premio al mejor actor de reparto por Lincoln (2012) y otro como parte del mejor reparto por No es país para viejos (2007).

Además, ha recibido varias nominaciones a los BAFTA como mejor actor de reparto y logró el galardón a mejor actor en el Festival de Cannes por Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005).

En el terreno sentimental, cabe recordar que Tommy Lee Jones se ha casado tres veces: primero con la guionista Kate Lardner, con quien estuvo casado de 1971 a 1978; después con la fotógrafa Kimberlea Cloughley, cuyo matrimonio se celebró en 1981 y terminó en divorcio en 1996.

De su segunda unión nacieron sus dos hijos, Austin y Victoria. Desde el año 2001 está casado con su actual esposa, la fotógrafa Dawn Laurel-Jones, a la que conoció trabajando en un rodaje y con la que sigue formando pareja en la actualidad.

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, ha sido encontrada muerta en un hotel de San Francisco. GTRES

Cabe destacar que no hay información pública sobre posibles problemas de salud física o mental previos en Victoria Jones, ni sobre otro tipo de trastornos.

Tampoco han trascendido muchos detalles sobre su vida personal reciente, como si estaba casada, soltera o tenía hijos.

Hasta la fecha no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la familia sobre esta desafortunada muerte.