La llamada que alertó de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones, a los 34 años, apunta a una posible sobredosis

Tommy Lee Jones junto a su hija, Victoria, en una imagen de archivo.

Este pasado 1 de enero de 2026, la prensa internacional recogía una trágica muerte: Victoria Jones, la hija del actor Tommy Lee Jones (79 años), era encontrada muerta en la madrugada en un hotel de California.

La información preliminar apunta a que la llamada de emergencia se registró como una posible sobredosis, aunque las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento.

El incidente ocurrió en el Fairmont San Francisco, un hotel de alto nivel situado en una de las zonas más conocidas de la ciudad.

Padre e hija en un acto público.

Según los datos disponibles, la llamada a los servicios de emergencia se produjo a las 2:52 de la madrugada del jueves.

El audio del despacho, obtenido por el medio TMZ, clasifica el aviso como un "código 3 para sobredosis, cambio de color", una referencia habitual en protocolos de emergencia para alertar sobre un posible caso de intoxicación grave.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a Victoria en una de las habitaciones del hotel. Tras evaluarla, la declararon muerta en el mismo sitio, sin necesidad de traslado a un centro médico.

No se han difundido detalles sobre el estado en el que fue hallada ni sobre posibles indicios que apunten a una causa concreta.

A las 3:14 de la madrugada, agentes del Departamento de Policía de San Francisco acudieron al hotel tras recibir un informe sobre el fallecimiento de una persona.

Tommy Lee Jones junto a su hija.

En el lugar, los agentes se reunieron con los paramédicos, quienes confirmaron que la mujer adulta ya había sido declarada muerta.

Posteriormente, el médico forense del condado llegó para iniciar la investigación correspondiente, un procedimiento estándar en casos de muerte inesperada o sin causa evidente.

No se ha revelado si en la habitación se encontraron sustancias, objetos o circunstancias que permitan orientar la investigación hacia una hipótesis concreta.

La referencia inicial a una posible sobredosis proviene únicamente del código utilizado en la llamada de emergencia, lo que no constituye una confirmación oficial.

El Departamento de Policía de San Francisco tampoco ha detallado si existen grabaciones de seguridad, testimonios de empleados del hotel o registros que puedan aportar claridad sobre las horas previas al fallecimiento.

La investigación del forense, que incluye análisis toxicológicos y un examen completo del cuerpo, suele requerir varias semanas antes de ofrecer conclusiones definitivas.

El Fairmont San Francisco, donde ocurrió el suceso, es un establecimiento conocido por alojar a figuras públicas y visitantes de alto perfil. El hotel no ha emitido declaraciones sobre el incidente.

Se desconoce si Victoria se encontraba alojada allí desde días antes o si había llegado recientemente.

La familia de Tommy Lee Jones no ha hecho comentarios públicos sobre la muerte de Victoria.

Tampoco se ha informado si el actor se encontraba en California en el momento del suceso o si ha participado en las primeras gestiones tras el fallecimiento.

El caso ha generado atención mediática debido a la identidad de la fallecida y a las circunstancias del hallazgo. Sin embargo, por ahora la información disponible es limitada y procede únicamente de los registros de emergencia.