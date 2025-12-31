Quién es George Moran, el viudo de Tatiana Schlossberg, la nieta de Kennedy: urólogo y padre de dos niños de 1 y 3 años

Una vez más, la desgracia ha vuelto a opacar la luz de la familia Kennedy. Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ha fallecido el pasado martes, 30 de diciembre.

Su muerte, con apenas 35 años, se produce un mes después de hacer público, -a través de una carta en The New Yorker-, que padecía un cáncer terminal.

La estadounidense, que era periodista especializada en Medio Ambiente, perdió la vida como consecuencia de una leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación poco común conocida como Inversión 3.

Con su deceso, su familia está completamente rota. Desde su desconsolada madre, Caroline Kennedy (67), quien perdió a su padre -asesinado en 1963- cuando tenía cinco años y a su único hermano, John F. Kennedy Jr., -más conocido como John John-, tras sufrir un accidente aéreo el 16 de julio de 1999.

No menos dolorosa es la situación en la que queda su marido. Tatiana, casada con George Moran, deja dos niños huérfanos: un niño de 3 años llamado Edwin y una niña, Josephine, que solo cuenta con un año de edad.

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, habla en la ceremonia del Premio Perfil de Coraje 2023 en la Biblioteca John F. Kennedy en Boston, Massachusetts, EE. UU., el 29 de octubre de 2023. Reuters.

Se conocieron en Yale

Tras conocerse la noticia de la muerte de Tatiana Schlossberg, todas las miradas se fijan ahora en su discretísimo marido. Un médico al que conoció en los años de universidad y con el que contrajo matrimonio en 2017.

Su idilio comenzó cuando asistían juntos a la Universidad de Yale, en la que ella estudiaba Historia (fue parte de la promoción de 2012) y donde obtuvo un máster en Historia de Estados Unidos en 2014.

George Moran, por su parte, cursaba estudios de Medicina. Su compañero finalmente se licenció en medicina en la Universidad de Columbia.

Posteriormente completó su residencia en urología en el New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

Su historia de amor surgió a finales de la década de 2000. Y, según ellos mismos revelaron a su entorno, fue un flechazo. Durante los cuatro años que asistió a clases en la prestigiosa universidad, él era miembro del equipo de remo. Algo que en el entorno universitario estadounidense es sinónimo de cierto estatus.

Y es que los alumnos student-athlete, esos que compaginan sus estudios con su participación en un club deportivo, suelen ser niños bien. O, como poco, responsables y comprometidos con el centro educativo.

Es el caso de George Moran, quien fue capaz de sacar tiempo para formarse como médico y, de paso, estar en uno de los clubs deportivos de élite de Yale.

Pelirrojo, amante del deporte y dotado de un indudable atractivo físico, Tatiana no dudó en sentirse cautivada por sus encantos. Convencida de que él era el amor de su vida, le dio el 'sí, quiero' cinco años después de que ella se graduara.

George Moran, viudo de Tatiana Schlossberg, nieta de JohnF. Kennedy. Columbia University Irving Mrdical Center.

George Moran, urólogo en Columbia

La pareja intercambió votos frente a sus familiares y amigos en la finca familiar de Schlossberg en Martha's Vineyard. En el momento de sus nupcias, la Fundación de la Biblioteca y el Museo John F. Kennedy compartió dos fotos de la pareja el día de su boda.

"Felicitaciones a la nieta del presidente Kennedy, Tatiana Schlossberg, y a George Moran, quienes se casaron el fin de semana", decía el post.

Una publicación de marcado perfil bajo teniendo en cuenta la adoración que históricamente ha despertado en Estados Unidos la familia Kennedy entre los simpatizantes del Partido Demócrata.

Desde que se convirtió en una mujer casada, Schlossberg mantuvo en privado gran parte de su vida personal.

Solo compartió cómo su esposo, sus hermanos y sus hijos la han apoyado en su enfermedad en el reciente artículo que publicó el pasado mes de noviembre, en el que dio a conocer que le quedaba poco tiempo de vida.

"Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, quizá", le dijeron los médicos que atendían su dolencia.

George Moran, quien creció en Greenwich, Connecticut, trabaja en la actualidad como urólogo y profesor adjunto de urología en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia. Así consta en el site dedicado al staff sanitario de dicha institución.

Moran está especializado en hiperplasia prostática benigna y disfunción miccional masculina. Curiosamente, otra de sus especialidades es la detección y diagnóstico de la misma enfermedad que ha matado a su esposa: el cáncer.

En su caso, es experto en el tratamiento del cáncer de próstata. Por eso no dudó en utilizar sus conocimientos médicos y sus conexiones en la Universidad de Columbia para determinar el mejor tratamiento para su esposa.

"George hizo todo lo que pudo por mí", compartió la propia Tatiana. "Habló con todos los médicos y aseguradoras con los que yo no quería hablar; durmió en el suelo del hospital; no se enojó cuando yo estaba furiosa por los esteroides y le grité que no me gustaba la cerveza Schweppes Ginger Ale, solo la Canada Dry".

Además del apoyo de su marido, Tatiana contó con el apoyo incondicional de sus padres y hermanos. No en vano, su hermana mayor Rose donó sus células madre para intentar ayudarla a combatir su enfermedad.

Además de su labor como médico asistente, Moran también es profesor adjunto e investigador, y ha publicado artículos en el American Journal of Surgery.

Tatiana Schlossberg y su madre, Caroline Kennedy, en mayo de 2009. GTRES

Le detectaron el cáncer tras dar a luz

Schlossberg y Moran se convirtieron en padres en 2022, cuando dieron la bienvenida a su hijo, Edwin, según publicó entonces Town and Country.

Siempre afanados en mantener su vida privada al margen de la prensa rosa, ambos mantuvieron en secreto la noticia del nacimiento de su primogénito durante varios meses.

Finalmente fue su hermano, Jack Schlossberg, quien confirmó que era un orgulloso tío de su primer sobrino. "No puedo alejarme de él. Lo amo", dijo el político durante en abril de 2022 en Today .

La pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Josephine, el 25 de mayo de 2024, en el hospital Columbia-Presbyterian de la ciudad de Nueva York. "Mi marido, George, y yo la abrazamos, la miramos fijamente y la admiramos", reconoció Tatiana en su ensayo para The New Yorker .

A la joven, la segunda hija de la diplomática y exembajadora de Estados Unidos Caroline Kennedy y el artista Edwin Schlossberg (80), le diagnosticaron el cáncer poco después de ser madre por segunda vez.

Poco después de dar a luz, sus médicos detectaron un recuento anormal de glóbulos blancos. Posteriormente, le realizaron varias pruebas y le diagnosticaron leucemia mieloide aguda.

"Mis padres, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, habían traído a mi hijo de dos años al hospital para que conociera a su hermana, pero de repente me trasladaron a otra planta", relató la propia Tatiana.

"Se llevaron a mi hija a la guardería. Mi hijo no quería irse; quería conducir mi cama de hospital como si fuera un autobús. Me despedí de él y de mis padres y me llevaron en camilla", añadía.

Estando ingresada, los médicos le informaron que necesitaría someterse a quimioterapia y un trasplante de médula ósea. "No podía creer que estuvieran hablando de mí", escribió Tatiana Schlossberg.

"Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía".

George Moran y Tatiana Schlossberg contrajeron matrimonio en 2017. Montaje de EL ESPAÑOL.

Compraron una casa hace tres meses

El diagnóstico truncó todos los sueños del matrimonio. Ironías del destino, Tatiana Schlossberg y George Moran habían comprado una vivienda a través de una cooperativa de la ciudad de Nueva York tres meses antes de su muerte.

Se trata de una casa de cuatro habitaciones en el Upper East Side valorada, según la prensa estadounidense, en 7,2 millones de dólares.

En el vecindario viven otros rostros conocidos del país, como la productora de televisión Shonda Rhimes y la diseñadora de interiores Anne Eisenhower, nieta del expresidente Dwight Eisenhower.

La casa está muy cerca de donde viven los padres de Schlossberg, Edwin Schlossberg y Caroline Kennedy. Lejos de lo que había soñado, de ahora en adelante tendrá que vivir en este hogar sin su gran amor. Y con la única compañía de sus dos hijos pequeños.