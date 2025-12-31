El fatal destino de la familia Kennedy: 15 trágicas muertes en 81 años de asesinatos, suicidios, enfermedades y sobredosis

En 1928, Joseph P. Kennedy, padre del entonces futuro presidente de Estados Unidos, se convirtió en uno de los fundadores de los estudios RKO, célebre por los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers y por haber producido King Kong y Ciudadano Kane.

Casado desde octubre de 1914 con Rose Elizabeth Fitzgerald, primogénita del alcalde de Boston, con quien tuvo nueve hijos, durante su estancia en Hollywood mantuvo un romance de tres años con la estrella Gloria Swanson.

Sus inversiones inmobiliarias -fue dueño del Merchandise Mart, el edificio de Chicago más grande del mundo en los años 30- así como su vinculación al contrabando de alcohol durante la Ley Seca, provocaron que Joseph P. Kennedy se convirtiera en uno de los hombres más ricos del país.

Jackie Kennedy junto a su marido, John Fitzgerald Kennedy, y sus dos hijos, John y Carole.

Su fortuna -en 1935 valorada en 80 millones de dólares- sirvió para interferir en las carreras de sus hijos varones, quienes ansiaban ostentar el poder del país. Así, fueron educados para conseguir la presidencia de Estados Unidos.

Lo logró el 20 de enero de 1961 cuando su hijo John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente católico de Estados Unidos. Este, sin embargo, no llegó a terminar su mandato al ser asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Una tragedia que siguió la maldición familiar. Un funesto destino que se ha repetido en varios miembros de la saga.

61 años después del asesinato de John F. Kennedy, la desgracia ha vuelto a cebarse con la familia. Este martes, 30 de diciembre, ha fallecido Tatiana Schlossberg, nieta del que fuera presidente, a los 35 años, a causa de una leucemia.

Ha perdido la vida un mes después de que revelara en un artículo del New Yorker -justo cuando se cumplían 62 años de la muerte de su abuelo- que le habían diagnosticado un tipo raro de leucemia.

En concreto, una leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación poco común conocida como Inversión 3.

En el texto, la joven se sinceraba y explicaba el instante en el que le dieron el diagnóstico, pocas horas después del parto de su hijo, y los momentos posteriores en los que, detallaba, "tu cuerpo deja de parecer propio".

Tatiana confesó que ella no se "sentía" enferma: "El día anterior había nadado 1,6 kilómetros en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía".

En el texto, Schlossberg relató el arduo proceso de tratamiento, con sesiones de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea y la participación en dos ensayos clínicos.

También relató que el pasado septiembre le diagnosticaron una forma del virus de Epstein-Barr. Esto "afectó gravemente mis riñones", y tuvo que aprender a caminar de nuevo.

Sabía Tatiana que su futuro no era muy esperanzador: "Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, quizá".

Uno de los párrafos más sensibles escritos por la joven periodista medioambiental ponía el foco en la maldición familiar.

"Durante toda mi vida, he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla sentir molesta o enojada. Ahora he sumado una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo".

John F. Kennedy durante un acto político. Europa Press

Tatiana Schlossberg se preocupaba por su madre, Caroline Kennedy (68), quien perdió a sus padres de manera trágica y ahora vuelve a enfrentarse al duelo por el fallecimiento de su hija.

Cabe recordar que Jacqueline Kennedy Onassis también perdió la vida a causa de una enfermedad.

En mayo de 1994, la que fuera mujer del presidente de Estados Unidos, falleció a los 64 años, en su penthouse del 1040 de la Quinta Avenida, a causa de un linfoma no hodgkiniano que había mantenido en privado mientras estuvo convaleciente.

El apartamento de 500 metros cuadrados, comprado al mudarse a Nueva York tras quedarse viuda, fue el epicentro de la vida social más elitista de la ciudad que nunca duerme.

Su muerte supuso el fin de una era. Emblema del lujo y la sofisticación e icono de la moda, aportó a la Casa Blanca un toque de chic francés y su icónico jardín y rosaleda de la que ha decidido deshacerse Donald Trump

Su nieto y hermano de Tatiana, Jack Schlossberg (32), que el pasado noviembre anunció que se postula al Congreso por Nueva York, criticó esta reforma en Instagram: "Mi abuela veía América en todo color, Trump ve en blanco y negro. Donde ella plantaba flores, él vertía hormigón".

Y añadió: "Ella dio vida a la Casa Blanca porque nuestros hitos deben inspirar y crecer junto a nuestro país. Su jardín de rosas ha desaparecido, pero el espíritu de la Casa Blanca de Kennedy sigue vivo en los jóvenes de corazón, en los fuertes de espíritu y en una nueva generación respondiendo al llamado al servicio".

En una de las míticas fotos realizadas durante la presidencia de Kennedy se puede apreciar al pequeño John F. Kennedy Jr. en el jardín de su famosa madre. Algo más de tres décadas después, la fatalidad se cebó concretamente en ese niño que acabó por convertirse en el soltero de oro del mundo.

En julio de 1999, a los 38 años, el abogado falleció junto a su esposa Carolyn Bessette y su cuñada Lauren mientras pilotaba su avioneta frente a las costas de Martha’s Vineyard, la isla de los multimillonarios estadounidenses donde Jackie poseía una residencia de 600 metros cuadrados ubicada en un terreno de algo más de 120 hectáreas.

De esta manera, en cinco años, Caroline Kennedy había perdido a su madre y su hermano. Hoy, se despide de su hija.

Kennedy, junto a su mujer, horas antes de ser asesinado. Reuters

Joseph, el primogénito de Rose y Joseph Kennedy, también falleció mientras pilotaba un avión durante una operación secreta en la II Guerra Mundial. Aquello ocurrió en 1944. Tenía apenas 29 años.

La primera hija mujer y tercera en nacer, Rosemary, tuvo una privación de oxígeno tan elevada durante el alumbramiento que su cerebro sufrió daños irreversibles. Los Kennedy ocultaron su enfermedad, le practicaron una lobotomía y la ingresaron de por vida en una institución especializada.

Su progenitor se avergonzaba porque no era genéticamente perfecta. Falleció a los 86 años en 2005 en soledad.

Kathleen, la segunda hija de Rose y Joseph Kennedy, viuda de William Cavendish, marqués de Hartington y cuñada de Deborah Mitford, una de las seis famosas socialités hermanas Mitford, se iba a casar con William Wentworth, VIII conde Fitzwilliam una vez obtuviera su divorcio. Los amantes fallecieron en 1948 en un accidente de aviación. Ella tenía 28 años.

El 6 de junio de 1968 murió asesinado a los 42 años Robert Kennedy, senador y ex Fiscal General de los Estados Unidos. Su padre vio en él la gran esperanza presidencial tras el fallecimiento de John F. Kennedy, pero esto no gustó a los poderes ocultos que se movían tras el poder.

Un error de seguridad provocó que un joven de 24 años llamado Sirhan Bishara Sirhan disparara al político en tres ocasiones. Su hijo Robert (71) es el actual Secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Trump. Para el clan Kennedy este es un traidor.

Independientemente de las muertes, los Kennedy han vivido otros muchos sinsabores relacionados con violaciones, drogas o malos tratos. Uno de los casos más sonados fue el que protagonizó el senador Ted Kennedy el 18 de junio de 1969 en la isla de Chappaquiddick en Massachusetts.

En el coche que conducía le acompañaba Mary Jo Kopechne, que había sido secretaria personal de su hermano Robert. Al cruzar un puente, el vehículo cayó en el lago Poucha, donde la joven pereció.

Christina Onassis, con Jackie Kennedy, en 1976. Gtres

Tras declararse culpable por haber abandonado el lugar fue sentenciado a dos meses de cárcel que no cumplió al no tener antecedentes. Aquel hecho le cerró las puertas para sentarse en la Sala Oval. Murió el 25 de agosto de 2009 a causa de un tumor cerebral a la edad de 77 años.

David Anthony Kennedy, el cuarto de los hijos de Robert y primo carnal de Caroline, no pudo vencer la adicción a las drogas duras que en cierta ocasión le provocaron una endocarditis bacteriana. Tras varios ingresos en clínicas de desintoxicación, falleció en abril de 1984 a los 28 años a causa de una sobredosis.

En la primavera de 1991, William Kennedy Smith (65), hijo de Jean Kennedy y sobrino del presidente, protagonizó los titulares al ser acusado de violación en Palm Beach (Florida). Afortunadamente, unos meses después fue declarado inocente.

Su hermano Michael LeMoyne había sufrido alcoholismo, pero falleció el fin de año de 1997 con 38 años tras perder el equilibrio mientras jugaba a fútbol americano sobre esquís con su familia.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de salud de Estados Unidos, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Europa Press

15 años después, su cuñada, Mary Richardson Kennedy, se ahorcó en su casa de Mount Kisco, a 70 kilómetros al norte de Nueva York, dos años después de divorciarse de Robert Kennedy. Tenía 52 años.

Una de las bisnietas de Joseph y Rose también sucumbió a consecuencia de una sobredosis. Saoirse Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy- tenía problemas mentales cuando perdió la vida con 22 años.

Asimismo, otra de las bisnietas, Maeve Kennedy Townsend McKean, hija de Robert, se ahogó junto a su hijo Gideon de 8 años mientras ambos navegaban en canoa en la bahía de Chesapeake, ubicada en el este de Estados Unidos.

La maldición no acaba. Este martes, 30 de diciembre, ha perdido la vida Tatiana Schlossberg, hija de Caroline y nieta de John F. Kennedy.