De Macron y Carla Bruni a Bibiana Fernández: los famosos lloran la muerte de Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años

Adiós a la última gran leyenda del cine francés. Brigitte Bardot ha fallecido este domingo, 28 de diciembre, a los 91 años, tal y como ha informado su propia fundación a través de un comunicado.

La legendaria actriz había permanecido ingresada en el hospital en varias ocasiones a lo largo de estos últimos meses. Su estado de salud, así, había sido motivo de preocupación últimamente.

Su trágico deceso, como no podía ser de otra forma, ha conmovido a todo un planeta. Bardot marcó un precedente en el mundo del cine y la moda.

Su recuerdo, así, será por siempre preservado gracias a su laboriosa trayectoria profesional.

A las pocas horas de hacerse público el deceso de la francesa, diversos rostros reconocidos han despedido públicamente a Brigitte Bardot.

Emmanuel Macron (48 años), presidente de Francia, ha compartido un mensaje en X -anteriormente Twitter- glorificando la obra de la actriz.

También se han sumado Carla Bruni (57) y Bibiana Fernández (71). La esposa de Nicolas Sarkozy (70) ha sacado a la luz una serie de imágenes en su perfil de Instagram, además de un emotivo escrito.

La española, por su parte, ha recordado en su cuenta social lo que supuso la figura de Brigitte décadas atrás.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

