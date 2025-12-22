George Clooney, desolado tras la muerte de su hermana Adelia, fallecida de cáncer a los 65 años: "No conocí a nadie tan valiente"

George Clooney en un acto en plena calle en Estados Unidos. Gtres

Son días tristes para la familia Clooney. La hermana mayor de George Clooney (64 años), Adelia 'Ada' Zeidler, ha fallecido a los 65 años.

Este duro golpe llega en unas fechas especialmente señaladas y después de que Ada se enfrentara durante años a una larga enfermedad que finalmente no ha podido superar.

"Nunca conocí a nadie tan valiente", han sido las primeras palabras del actor estadounidense a la revista People tras conocerse la triste pérdida familiar.

En estas declaraciones, Clooney reconocía la profunda tristeza que le invade al tener que decir adiós a una de las personas más importantes de su vida. "Era mi heroína. Amal y yo la vamos a echar muchísimo de menos", ha manifestado al citado medio.

La hermana del actor llevaba años en tratamiento contra el cáncer, y ha sido esta larga enfermedad la que finalmente acabó con su vida. "Se enfrentó al cáncer con valentía y humor", expresó Clooney, visiblemente roto por el dolor.

George Clooney en un acto público.

Según su obituario, Ada -como la conocían en su entorno más cercano- falleció "en paz, rodeada de la gente que amaba", en el hospital St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood (Kentucky).

Los padres de George Clooney pusieron el nombre de Ada a su hija en honor a su bisabuela. Nació en Los Ángeles el 2 de mayo de 1960.

Para su entorno más cercano, era una artista muy talentosa. Durante varios años trabajó como maestra de artes de primaria en la Escuela Independiente de Augusta. Además, sus seres queridos destacan que, durante la preparatoria, sus logros académicos le valieron una Beca al Mérito Nacional.

También era una gran amante de la lectura, miembro del Gremio de Arte de Augusta y ex gran mariscal del Desfile Anual de la Navidad Blanca de Augusta, la ciudad en la que vivió toda su vida.

George y Amal Clooney en un acto público.

Adelina estudió en la Universidad de Louisville, en el norte de Kentucky, y trabajó como contable tras finalizar sus estudios.

Se casó con Norman Zeidler el 14 de marzo de 1987 y permaneció casada con él hasta su fallecimiento. El 11 de octubre de 2004 quedó viuda, después de que Norman falleciera a causa de un paro cardíaco. Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos.

A pesar de ser la hermana de uno de los actores más conocidos y queridos del mundo, Ada siempre mantuvo su vida personal al margen de la prensa. Apenas se dejaba ver en público y optó por un perfil discreto y alejado de los focos.

Eso sí, nunca dejó de acompañar a su hermano en los momentos más importantes de su vida, como el enlace matrimonial entre George y Amal Clooney (47), celebrado en Venecia el 29 de septiembre de 2014.

Esta triste noticia llega a pocos días de la Navidad, en uno de los momentos más especiales del año, marcando un final de 2025 especialmente doloroso para la familia Clooney.