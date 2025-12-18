Twin Towers, la cárcel en la que está preso el hijo de Rob Reiner con reos de máxima seguridad y reclusos de salud mental

Nick (32 años), "responsable" del homicidio de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer, se encuentra detenido y sin derecho a fianza en la cárcel de Twin Tower desde el pasado domingo, 14 de diciembre.

Ese mismo día, el director de cine y su mujer fueron hallados sin vida en su domicilio de Los Ángeles. Nick, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, fue detenido poco después. Desde entonces, duerme en el centro correccional Twin Towers.

La prisión cuenta con dos torres y alberga a reos de máxima seguridad así como a una gran parte de los reclusos de salud mental del condado. Estos últimos son encarcelados en el edificio de servicios médicos.

Twin Towers, la cárcel donde se encuentra Nick Reiner. Getty Images

Los reclusos masculinos también tienen la posibilidad de ser alojados alternativamente en la Cárcel Central de Hombres de Los Ángeles o en el Centro de Detención Pitchess. Pero de momento, nada ha cambiado en la situación de Nick Reiner.

Este viernes, 19 de diciembre, se cumplen cinco días desde que llegó a Twin Towers.

Al hijo del famoso director de cine y se le considera en riesgo de suicidio, por lo que ha sido puesto bajo vigilancia especial, según ha informado una fuente policial al periódico local Los Angeles Times.

De momento no ha trascendido si Nick Reiner tiene acceso a los servicios que ofrece la cárcel, al margen de la atención médica.

Twin Towers cuenta con una tienda donde los reos pueden comprar variedad de artículos como comida, materiales de lectura, productos de higiene y hasta juegos.

Los reclusos también tienen acceso a la televisión y pueden practicar actividades al aire libre. Por otro lado, Twin Towers cuenta con una biblioteca -y una biblioteca dedicada a textos legales para los presos que deseen representarse a sí mismos, una opción también conocida como representación pro per -por derecho propio-.

Rob Reiner y su hijo Nick en una imagen de archivo. Getty Images

Los reos, además, tienen a su disposición servicios de capillas, independientemente de su religión. La cárcel ha acondicionado este espacio para acoger a las principales corrientes religiosas.

Por otro lado, cuentan con coaching vocacional y programas de asesoramiento para el abuso de sustancias y el alcohol -Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos-.

A diario también pueden recibir visitas durante dos franjas horarias: La primera, entre las 7:00 y las 13:00. La segunda, de 14:00 a 16:00. Están limitadas a un adulto y un niño.

Los reclusos pueden tener cuatro visitas a la semana de 15 minutos, pero aquellos presos que están en régimen especial tienen derecho a dos visitas de 30 minutos por semana.

Famosos en Twin Towers

Nick no es el primero. Por este centro correccional han pasado varios famosos. Una de ellas, Paris Hilton (44). En 2007, la conocida celebrity fue sentenciada a 45 días por violar repetidamente su libertad condicional por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol, a raíz de un incidente ocurrido el año anterior.

El productor de cine Harvey Weinstein (73), condenado por violación y otros delitos sexuales, es otro de los VIP que ha conocido las celdas de Twin Towers.

Rob Reiner y su hijo Nick durante una entrevista juntos. Getty Images

El neoyorquino estuvo en este centro correccional antes de ser condenado. Cabe puntualizar que Twin Towers no es una prisión de larga condena, sino una cárcel del condado donde muchos famosos han estado recluidos en medio de sus procesos judiciales, previo a los juicios, o por violaciones de libertad condicional.

Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, enfrenta cargos por homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte.

También se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes.

El caso Reiner

Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en películas como Cuando Harry conoció a Sally o actuando en The Wolf of Wall Street fue hallado muerto el pasado domingo,14 de diciembre, en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

El matrimonio fue encontrado por una de sus hijas, Romy, quien llamó a las autoridades. Según ha informado el New York Times, la joven acudió al domicilio de sus padres después de que una masajista llegara a la casa de la pareja sin obtener respuesta.

Rob Reiner y Michele Singer junto a sus tres hijos, Jake, Romy y Nick, en un acto público hace unos años. Nick es el de la derecha. Gtres

Romy Reiner ingresó en la vivienda y encontró a su padre muerto, lo que desencadenó la llamada de emergencia que alertó a los servicios. Sin embargo, no vio el cuerpo de su madre y se enteró de su muerte por parte de los paramédicos que llegaron al lugar.

Las autoridades no encontraron a Nick en la casa y lo detuvieron esa misma noche en otra zona de Los Ángeles. La velada anterior, padre e hijo habían mantenido una discusión en una fiesta de Navidad en casa del presentador Conan O'Brien.

Allí, muchos de los invitados también notaron que el hijo de Rob Reiner y Michele Singer se comportaba de forma extraña. Nick no interactuaba con los invitados y su atuendo no era acorde al dress code.