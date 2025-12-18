La autopsia de Rob Reiner y Michele Singer confirma que murieron asesinados tras múltiples puñaladas

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en una imagen de archivo. Gtres

El cineasta estadounidense Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, fallecieron a causa de "múltiples heridas por objetos cortantes", según ha concluido este miércoles, 17 de diciembre, el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

La autopsia ha determinado que la causa del deceso de la pareja, que fue encontrada sin vida en su casa en el acaudalado barrio de Brentwood, fue "homicidio", lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

Los registros han concluido que los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer ya están listos para ser entregados a sus familiares.

Rob Reiner y su hijo Nick en una imagen de archivo. Getty Images

La pareja falleció el pasado domingo, 14 de diciembre. El mismo día en el que se descubrieron los cuerpos tras la llamada de emergencia de su hija Romy a las autoridades.

El hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner (32), fue detenido horas después de conocerse la muerte de sus padres como el principal acusado del asesinato. Este miércoles, día 17, ha realizado su primera comparecencia ante un juez de Los Ángeles.

Nick Reiner ha sido imputado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según ha informado la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen, aunque fuentes cercanas han asegurado que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en la noche del sábado, día 13, en casa del presentador Conan O'Brien (62).

Rob Reiner junto a su mujer Michele Singer en una imagen de 2018. Reuters

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como Cuando Harry encontró a Sally o El lobo de Wall Street fue encontrado muerto en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue hallada por su hija Romy, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según la información que maneja Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que ha hablado bajo condición de anonimato recogida por un medio estadounidense.

"El dolor es inimaginable"

Este miércoles, día 17, también se han pronunciado por primera vez los otros dos hijos de la pareja, Jake y Romy.

"Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día", han declarado los hermanos en un comunicado compartido con People .

"La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos", han añadido.

Jake y Romy Reiner, junto a sus padres. Rob y Michele, en una fotografía tomada en octubre de 2024. Gtres

"Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos", continúa el comunicado.

Y finaliza: "Pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron".