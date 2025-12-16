El 'affaire' de Ana Obregón y Jeffrey Epstein que contribuyó a que el magnate amasara una gran fortuna

El magnate y pederasta Jeffrey Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de familias españolas.

La familia de la actriz Ana Obregón (70 años) y otras familias le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra, según The New York Times (NYT).

El rotativo indica en un reportaje publicado este martes, 16 de diciembre, que, a principios de la década de 1980, Epstein salía de manera casual con la famosa española.

En un momento dado, la familia Obregón, junto a otras familias de España, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando.

Epstein contactó entonces con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató al periódico que, tras una búsqueda de un año, descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense.

Ana Obregón, bióloga y actriz. Gtres

"Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero", y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, "lo convirtió en millonario", de acuerdo con el medio neoyorquino.

En su caso, Stroll acusó a Epstein de fugarse con gran parte de su inversión de 450.000 dólares en un acuerdo que nunca se materializó, mientras que Douglas Leese, contratista de defensa británico, también le acusó de malversar a través de su cuenta de gastos.

El NYT relata, además, otra serie de engaños que llevaron a Epstein, a convertirse en multimillonario. El pederasta falleció en 2019 en una cárcel de Nueva York en la que aguardaba el comienzo de su juicio por tráfico sexual.

Por ejemplo, apunta que el magnate solicitó dinero a inversores externos -entre los que se encontraba el director ejecutivo de la editorial Simon & Schuster- para luego desaparecer con él.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en una de las imágenes en las que posan juntos. Redes sociales

Epstein también "exageró" sus lazos con David Rockefeller, patriarca de la prestigiosa familia Rockefeller, para "impresionar a personas e instituciones poderosas".

También impulsó su riqueza el apoyo de Les Wexner, fundador del minorista L Brands -que posee marcas como Victoria's Secret-, pues le ayudó a relacionarse con otras figuras poderosas como el gestor de fondos de cobertura Ken Lipper.

El NYT también asegura que un miembro de la firma de inversiones Bear Stearns, para la que Epstein trabajó entre 1976 y 1981, le presentaba "constantemente" a clientes y mujeres jóvenes a las que enviaba a su apartamento y con las que, en muchas ocasiones, mantenía encuentros casuales o románticos.

Epstein también afirmaba falsamente que se había graduado de la universidad. Además, "abusó de su cuenta de gastos y otorgó a su novia acceso privilegiado a inversiones" en esa firma, ha terminado agregando el NYT.

Ana Obregón responde

Ana Obregón ha asistido al programa Y Ahora Sonsoles, donde colabora semanalmente para hablar de su relación con Epstein. La bióloga se ha enterado "esta misma mañana" de que su nombre aparecía en The New York Times y ha confesado que le da mucha rabia salir por algo así.

En dicha entrevista, Obregón ha comentado cómo conoció a Epstein y qué pasó realmente con él. Para esto, hay que remontarse al año 1981, cuando Ana vivía en Nueva York. Fue allí donde conoció a Jeffrey. Al comienzo de su relación de amistad, todo era perfecto y siempre lo fue.

Ana ha contado que él le llevaba a clase y que se sentía cómoda con él. "Me dejaba en la esquina y después me iba yo andando", ha comentado en el programa.

La rotunda reacción de Ana Obregón a las acusaciones de Antonia Dell'Atte contra Lequio y el gesto que duele a la actriz

Sin embargo, ha dejado claro que nunca tuvo nada con él. De hecho, ha valorado su relación como una amistad que siempre fue bien y nunca atravesó la barrera de lo sentimental. En ese entonces, Obregón estaba en relación con Miguel Bosé (69), mientras que Epstein solo era un amigo más con el que se lo pasaba bien. "Estuvimos de amistad uno o dos años", ha aclarado.

De hecho, ha desvelado que vivió "dos semanas en su casa" tras sufrir un incendio en el apartamento en el que ella vivía en la ciudad estadounidense.

La bióloga ha dejado claro que le cogió mucho cariño, pero que no tuvo nada con él. No quería nada de él, solo su amistad. Cuando Ana se vino a España definitivamente, al despedirse, Jeffrey quiso intentar algo más, pero Ana le dijo que solo eran amigos y él respetó su decisión.

Obregón ha comentado también que, en el libro que ella misma escribió, ya hablaba de él, solo que no puso nombre y apellidos a esa persona, aclarando que fue mucho antes de que fuese acusado como depredador sexual.

Ana Obregón en el programa de Y Ahora Sonsoles. Atresplayer

Por otro lado, tras conocer lo publicado en el NYT, la colaboradora ha desmentido las palabras del diario referidas a su familia. "No había ninguna relación económica de nada. (...) No puedo decir sí, sí o no. No lo sé. No me consta", ha manifestado. Y añade que la única verdad que hay es la suya, que es la protagonista de la trama.

Después de que salieran a la luz todos los casos de pederastia de Epstein, Ana Obregón ha confesado que intentó llamarlo y hablar con él para decirle que era un ser "repugnante". Sin embargo, no consiguió hablar con el depredador.

Ahora ha tomado la decisión de que esta será la última vez que hablará de este caso. Fue alguien a quien le tuvo mucho cariño y que ahora le causa verdadera repugnancia.