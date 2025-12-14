Christina Aguilera, en su nuevo documental: "La maternidad me ha cambiado en aspectos que nunca habría imaginado"

Christina Aguilera, en una imagen promocional de 'Christmas in Paris'. Cedida a EL ESPAÑOL

La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado. Las calles de todo el mundo ya se encuentran vestidas de la majestuosa decoración que caracteriza estas marcadas fechas.

No podría entenderse esta festividad sin sus clásicos villancicos. Unos temas musicales que se repiten año tras año y que ya lideran las principales plataformas musicales.

Cierto es que la reina indiscutible de la Navidad es Mariah Carey (56 años). Esto no es sino un hecho objetivo, pues su mítico All I Want For Christmas Is You atesora cerca de un billón de reproducciones en YouTube.

Carey, sin embargo, no es la única diva que se viene a la mente de la población mundial al acercarse estas fiestas.

Ariana Grande (32) o Christina Aguilera (44) encabezan la lista. Esta última, de hecho, se ha convertido en protagonista de las navidades de 2025.

Este año se celebra el 25º aniversario de su emblemático álbum navideño, My Kind of Christmas. Una dulce efemérides que la artista ha querido homenajear en una suerte de documental.

La cinta podrá verse en más de 40 salas de cine españolas seleccionadas durante dos únicas noches: este domingo, 14 de diciembre, y el próximo día 21.

EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de vislumbrar la película. Un filme en el que Aguilera combina concierto, documental y espectáculo visual, capturando la esencia navideña con una puesta en escena íntima a la par que grandiosa.

París ha sido el emplazamiento escogido por la cantante para su documental, que recibe justamente el nombre Christina Aguilera: Christmas in Paris. Una ciudad que guarda un especial hueco en su corazón.

La elegancia envuelve la película navideña de la intérprete de Beautiful. Durante los más de 60 minutos que se extiende el docu, la cantante da buena muestra de por qué será siempre una de las voces más codiciadas del panorama musical.

Las actuaciones de Aguilera ponen los pelos como escarpias a los 250 invitados que aparecen en el filme. También dejan sin palabras a todo aquel que tiene la oportunidad de echar un ojo al documental.

Toda una declaración de intenciones la que Christina ofrece con su especial película navideña. Y es que sus interpretaciones en el escenario se ven intercaladas por reflexiones de lo más profundas.

Christina Aguilera, en una imagen promocional de 'Christmas in Paris'. Cedida a EL ESPAÑOL

Se describe como una absoluta amante de la Navidad, aunque su mayor deseo cada año, según ella misma comienza al inicio de la cinta, no tiene valor económico.

"Algún día nuestro mundo encontrará paz y unidad. Cuanto más mayor me hago, caigo en la cuenta de que lo importante no es la perfección, sino el sentimiento", recalca Christina Aguilera mientras suena de fondo el tema musical Someday at Christmas.

Es una intérprete 10. Prácticamente nadie puede alcanzar las notas musicales a las que llega. Sin embargo, cuando se apagan los focos, Christina Aguilera es una madre más.

La cantante, cabe apuntar, tiene dos vástagos, Max (17) y Summer Rain (11). El primero es fruto de la relación de Aguilera con el productor Jordan Bratman, mientras que la benjamina es hija de Matthew Rutler (40), su pareja actual.

La pequeña de la casa es una de las protagonistas de la película navideña. Tras una fabulosa interpretación de Lady Marmalade, la escena de Christina y su hija, Summer, subidas a un tiovivo atrapa fuertemente al espectador.

Christina Aguilera junto a su pareja y sus dos hijos, en una imagen de sus redes sociales.

"Mis hijos me recuerdan diariamente que la magia no es algo que se pierda al crecer. Está en las pequeñas cosas; en una sonrisa, una pregunta o incluso en una canción", comenta la artista internacional mientras mira embelesada a la pequeña.

Y añade: "La maternidad me ha cambiado en aspectos que nunca habría imaginado. Me ha hecho más fuerte. Me ha enseñado que el amor es una mezcla de miedo y dulzura".

Para Christina, el secreto de la maternidad no reside en el control, sino en una mutua conexión: "Cuando miro a mis hijos, recuerdo que no importa la perfección".

"El mayor regalo que tengo cada Navidad es que estemos todos juntos", asevera Aguilera mientras se muestra en la pantalla un vídeo de sus dos hijos de pequeños colocando la decoración navideña.

Y sostiene: "La mejor parte de la Navidad, y más siendo madre, es aprender a ver el mundo como lo hacen los niños. Con amor y un corazón abierto a toda la belleza de alrededor".

El concierto navideño de la afamada cantante sigue su curso tras la entrañable escena entre madre e hija.

La artista junto a su hija, Summer, en una imagen de sus redes sociales.

La película permite conocer a Christina Aguilera más a fondo. Así, la artista no duda en compartir su vínculo con la religión al entrar en una iglesia de París.

"La fe ha sido siempre parte de quién soy. Está en la música que hago y esta temporada [la Navidad] me recuerda que hay que creer en algo grande", verbaliza la afamada y carismática cantante.

Además, Aguilera aclara que para ella el principal objetivo de la fe reside en compartir unos con otros. "Cuando pienso en las colaboraciones entre artistas, siento que no hemos venido a traer notas, sino a hacer arte".

Un cuarto de siglo después, la vida de aquella joven que lanzó al mundo el álbum navideño My Kind of Christmas es muy distinta. Christina, así, tiene grabado a fuego una frase que no duda en verbalizar en alto antes de finalizar el documental.

"Después de 25 años sigo en proceso de cambio", dice la estrella de la música.

Christina Aguilera y su pareja, Matthew Rutler, en un evento reciente. Gtres

Acto seguido, los créditos inundan la pantalla y los espectadores no pueden dejar de pensar en que, más allá de sus excéntricos estilismos y peculiaridades, Christina Aguilera es mujer, esposa y madre.