Amber Heard y su pareja, Bianca Butti, en crisis: las imágenes de la actriz paseando cabizbaja por Madrid

Han pasado ya más de dos años desde que Amber Heard (38 años) se instalara en Madrid. Fue en la primavera de 2023 cuando la que fuera mujer de Johnny Depp (62) decidió dejar atrás sus años más difíciles, -en torno a la controvertida batalla judicial contra el actor-, y empezar de cero en España.

Tras aquel mediático juicio, en 2022, la actriz decidió alejarse definitivamente de Hollywood. Primero pasó un tiempo en Mallorca, en el pueblo de Costitx, buscando el anonimato total. Incluso adoptó la identidad falsa de Martha Jane Cannary. Poco después decidió trasladarse a la capital española para establecer allí su residencia permanente.

Allí ha formado un hogar en el que vive con sus tres hijos: Oonagh Paige, nacida en 2021, y los mellizos Agnes y Ocean. Junto a estos últimos, tal y como recoge en exclusiva EL ESPAÑOL, ha disfrutado de un tranquilo paseo.

Su semblante serio llama la atención. Según ha podido conocer este diario, los rumores de crisis con su pareja no están mal encaminados. Hace tiempo que no se la ve junto a su compañera, la directora de fotografía estadounidense Bianca Butti (44).

Amber Heard, disfrutando de un paseo junto a sus mellizos Anges y Ocean en Madrid. Raúl García.

Cabe recordar que fue EL ESPAÑOL el medio que ofreció las primeras imágenes en exclusiva de la actriz y su novia en Madrid. Las instantáneas, tomadas en septiembre de 2024, las captaba en un momento cómplice.

Ambas disfrutaban de una estancia en uno de los establecimientos de moda de la ciudad: la Sala de despiece. En dicho local, Amber y su amiga compartieron unas copas de vino blanco y un aperitivo.

Ahora, un año después de aquella discreta salida, no parece haber rastro alguno de Bianca Butti en la vida de Amber Heard. La última vez que se las vio juntas en público fue precisamente hace un año, en las instantáneas publicadas por este diario.

En su tranquilo paseo familiar, la actriz ha estado acompañada de la empleada doméstica que la ayuda con el cuidado de sus pequeños. Ambas han empujado, de manera alterna, el carrito de los gemelos por el centro de la ciudad.

Su hija mayor, Oonagh Paige, ha sido la ausente en esta jornada. La pequeña, que acude a un centro escolar de Madrid, se encontraba en horario de clases. De hecho, es habitual ver a Heard acompañando a su primogénita antes de tomar la ruta de autobús que la lleva a la escuela.

Una vez más, su pareja no ha estado con ella. Hace apenas unas semanas, en la tradicional cena de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre, la fotógrafa no estaba en la cita. Amber compartía algunas escenas de la velada familiar en su perfil de Instagram y en ellas no aparece Butti.

Tampoco se reencontraron el pasado 31 de octubre, cuando celebró la tradicional noche de Halloween en su residencia con sus tres pequeños y algunos de sus seres queridos. A su lado no estaba la directora de fotografía. Esta no parece compartir la vivienda que Heard tiene en Madrid.

Amber Heard. Raúl García.

Paseo con 'airpods'

Ataviada con ropa casual, escuchando música con sus airpods, y cabizbaja, la actriz ha recorrido a pie algunas de las vías cercanas a su residencia. Entre ellas, la transitada calle Diego de León, donde se encuentra el famoso restaurante Haroma, que tiene como chef ejecutivo a Mario Sandoval.

No muy lejos de este lugar se encuentra el hogar que ha formado con sus tres hijos, y que se ha convertido en un auténtico búnker para ella tras poner fin a su encarnizada guerra legal contra Depp.

La de Austin (Texas) compró hace dos años un chalet reformado de unos 250 metros cuadrados en el exclusivo barrio de El Viso, en el distrito de Chamartín. Esta casa de cuatro plantas con jardín se ha convertido en su refugio. El lugar del que sale en contadas ocasiones: para practicar tenis en la zona de El Retiro o pasear con sus retoños.

Amber Heard, en Madrid, disfrutando de un paseo con sus hijos. Raúl García.

Una vida tranquila en España

En estos dos años en España, Amber Heard lleva una vida discreta y familiar, alejada de los focos. Es común verla paseando por los parques próximos a su chalet, haciendo deporte o llevando a sus hijos al colegio.

Siempre con un perfil bajo, parece haberse integrado ya en las rutinas de nuestro país. Según fuentes de EL ESPAÑOL, mantiene una relación cordial con sus vecinos y habla español con cierta fluidez.​

Como una vecina más, hace un mes se dejó ver en EL ESPAÑOL recorriendo la zona de su urbanización en Halloween. Disfrazada de bruja, no dudó en llamar a las puertas de algunas residencias en busca del trick or treat, o 'truco o trato', con el fin de recoger caramelos para sus pequeños.

En su nueva etapa dentro de nuestras fronteras parece feliz. Ella misma ha declarado que "le encanta España" y que espera quedarse aquí "todo lo que pueda". Eso sí, de cómo marcha su relación con su pareja no se pronuncia.

El romance entre ellas comenzó, de manera pública, en enero de 2020. Ese año fueron fotografiadas compartiendo un beso en Palm Springs, California.

Pese a su fugaz aparición juntas en la capital de España, apenas hay constancia de su vida en común. Ni en las redes. Ni en sus respectivas apariciones públicas.