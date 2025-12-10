Nicolas Sarkozy, un mes de su salida de prisión: restaurantes de lujo con Carla Bruni, fútbol y lo que cuenta en su nuevo libro

Nicolas Sarkozy y el presidente del Paris St Germain Nasser Al-Khelaifi, antes de un Paris St Germain - Tottenham Hotspur. Reuters

El pasado 21 de octubre, Nicolas Sarkozy (70 años) ingresaba en la prisión francesa de La Santé. ¿El motivo? Una presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007.

El expresidente francés, sin embargo, no tuvo apenas tiempo para hacerse a su nueva vida en la cárcel. A los 20 días, el pasado 10 de noviembre, era finalmente liberado bajo control judicial.

Un mes después de salir de prisión, Sarkozy ha retomato su rutina. Un día a día en el que el lujo y el glamour no han sido escatimados.

🚨 🇫🇷 FLASH : De nombreuses personnes APPLAUDISSENT Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en sortant du restaurant Le Flandrin à Paris ! (ParisMatch) pic.twitter.com/OLObSgyjop — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) November 11, 2025

Apenas unas horas después después de salir de prisión, el expolítico fue captado almorzando junto a su esposa, Carla Bruni (57). La pareja celebró la libertad de Sarkozy en el lujoso restaurante Le Flandrin.

Según conoce EL ESPAÑOL, el precio medio del menú se encuentra en torno a los 150 euros por persona. Eso sí, puede llegar a ascender a los 350. El restaurante, cabe remarcar, permanece abierto desde las 08:00 hasta las 23:00 horas de forma ininterrumpida.

A su salida, fue ovacionado sobremanera por todos los presentes a las puertas del emplazamiento hostelero.

Cierto es que Nicolas ha sabido medir sus apariciones públicas este tiempo y escasas son las ocasiones en las que en las que se ha dejado captar por los medios de comunicación.

Nicolas Sarkozy, el pasado 6 de diciembre en el Parque de los Príncipes, el estadio del Paris-Saint Germain Gtres

En esta línea, este pasado 6 de diciembre, Nicolas Sarkozy se dejó ver como un auténtico fanático en Parque de los Príncipes, el estadio del Paris-Saint Germain. El equipo de fútbol jugó días atrás con el Tottenham.

Se cumple un mes de su breve paso por prisión. Eso es así. Un tiempo marcado por sus escasas apariciones.

Este 10 de diciembre, sin embargo, también es una fecha marcada en rojo en el calendario del francés porque sale a la luz su último libro, El diario de un prisionero -Le jornal d'un prisonnier, en francés-.

Portada del nuevo libro de Nicolas Sarkozy.

Tras semanas trabajando en el proyecto, el libro en el que Sarkozy recoge algunos detalles de su paso por la cárcel ya está disponible para todo el público.

A lo largo de las más de 200 páginas que componen el tomo, el marido de Carla Bruni aborda, entre otros aspectos, la importancia de su familia.

Nicolas Sarkozy, en este sentido, recoge la preocupación por su entorno más íntimo una vez él entró en prisión.

Incluso cuando estuvo a punto de sucumbir a la depresión entre las cuatro paredes de su celda, pensó primero en Pierre, Jean, Aurélien, Louis y Giulia. Les instó a no preocuparse, a ver lo que estaba viviendo como una lección y a no dejarse llevar por emociones negativas ni sentimientos de odio, tal y como recoge en su libro.

El diario de un prisionero, además del férreo apoyo de su familia, recoge cómo sobrellevó Sarkozy las tres semanas que permaneció en la cárcel La Santé.

Todos los domingos, una persona se acercaba a llevar la Eucaristía al expresidente, quien confiesa no haber recibido la comunión en más de 15 años. Además, el libro asevera Nicolas Sarkozy llegó a arrodillarse para rezar el primer día de su encarcelamiento.

Nicolas Sarkozy y su mujer, Carla Bruni, fotografiados antes del ingreso en prisión del expresidente galo. Sarah Meyssonnier Reuters

El tomo del expresidente francés también guarda alguna que otra anécdota. Emmanuelle Mignon, exjefa de gabinete del expresidente de la República, le envió recetas fáciles para hacer en la cocina de su pequeño apartamento.

Carla Bruni, un apoyo incondicional

Su mujer ha sido uno de los mayores apoyos del expresidente francés durante este aciago trance. En esta línea, le acompañó en el tribunal el día que fue sentenciado y llegó a verbalizar la "angustia" vivida una vez Sarkozy entró en prisión.

Durante su encarcelamiento, la exprimera dama publicó una imagen de ambos juntos asegurando que "la respuesta es el amor".

Además le dedicó la canción Les Séparés y escribió los siguientes fragmentos:“¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados?... ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros?... ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?”.