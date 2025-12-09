La familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, revela su parte médico: "La caída le provocó una hemorragia intracraneal"

La organización de Miss Universo vuelve a ocupar titulares en medio mundo. El pasado 19 de noviembre, una de las participantes del famoso certamen sufrió una aparatosa caída durante una de las rondas preliminares. Gabrielle Henry (29 años), Miss Jamaica, continúa desde entonces recuperándose del fuerte golpe.

Este lunes, 8 de diciembre, el certamen ha actualizado oficialmente el estado de salud de la modelo.

Lo ha hecho mediante un comunicado emitido en nombre de la propia organización y de la familia de Henry con el objetivo de aclarar la situación y ofrecer información detallada sobre su evolución.

La familia ha explicado que la joven estuvo hospitalizada varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos tras el accidente. "Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata en la competencia preliminar", comienza el escrito.

"Le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", continúa el comunicado, publicado este lunes.

También han querido desmentir cualquier tipo de problema durante su ingreso.

"Fue ingresada inmediatamente en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo vigilancia neurológica constante, y sigue necesitando supervisión especializada las 24 horas", detalla la nota.

Desde el día del accidente, Henry permanece en Tailandia. Está previsto que regrese a Jamaica "en los próximos días", acompañada por un equipo médico completo.

Nada más aterrizar, será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y recuperación.

El comunicado también confirma que la Organización de Miss Universo ha asumido todos los gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación de la participante durante su estancia en Tailandia.

Además, ha financiado el alojamiento y la manutención de la madre y la hermana de Henry mientras la modelo permanecía ingresada.

Asimismo, se subraya que el "vuelo de repatriación con escolta médica, organizado por el hospital, será cubierto en su totalidad", y que la organización se compromete a afrontar todos los gastos médicos futuros derivados del accidente.