Shakira sorprende al elogiar públicamente a Gerard Piqué: "Es muy disciplinado. No se puede triunfar de otra manera"

En junio de 2022, Shakira (48 años) y Gerard Piqué (38) ponían fin a su historia de amor tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, Milan (12) y Sasha (10). "Pedimos respeto a la privacidad", rezaba parte del escrito.

Sin embargo, las acusaciones mutuas a nivel público entre la expareja han sido algo frecuente en estos tres años. De hecho, varias son las indirectas que la colombiana ha propiciado a Piqué en sus canciones durante este tiempo.

Ahora, la intérprete de Loba ha sorprendido a propios y extraños con la entrevista que ha concedido este pasado lunes, 1 de diciembre, en el programa Por el mundo de la cadena de televisión argentina Telefe.

Ante el afamado presentador Marley, la de Barranquilla ha concedido una de sus charlas más sinceras y honestas hasta la fecha. Shakira, en esta línea, ha revelado cómo vivió su separación de Piqué.

"Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza... y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo", ha relatado la artista internacional en el programa argentino.

Eso sí, ha remarcado que nunca vivió aquel difícil trance sola: "Me sentí acompañada y creo que eso fue lo más bonito, la amistad y descubrir los amigos verdaderos que tengo".

Shakira ha llevado siempre por bandera que lo más importante de su vida son sus dos vástagos. De ahí que no haya resultado extraño la tierna declaración sobre ellos en el programa Por el mundo.

"Ellos prefieren la mami del sofá, la de la cama, la que está en pijama. Esa es la de ellos, la que no comparten, únicamente de ellos", ha confesado la cantante de Chantaje.

Sasha y Milan, pese a su corta edad, ya han probado suerte en el mundo de la música. El pasado mes de mayo, ambos lanzaron The One, su canción debut.

Tal y como ha recordado su propia madre este pasado día 1, es una faceta que han heredado de ella: "Los dos son muy musicales y muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos".

Las bellas palabras que Shakira ha dedicado a sus hijos no han sido lo más destacable de la entrevista. Tras aclarar la faceta musical de los pequeños, la colombiana ha elogiado públicamente a Gerard Piqué, sorprendiendo a propios y extraños.

"También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable", ha aseverado la cantante.

Shakira y Gerard Piqué comenzaron una historia de amor en 2010 y pocos meses bastaron para que su relación fuera confirmada públicamente. No fue hasta dos años más tarde, en 2012, cuando ambos se mudaron juntos a Barcelona.

Su romance parecía ser idílico. Tanto que no dudaron en hacerse con diversas propiedades de ensueño durante los años en que se prolongó su relación.

El pasado mes de septiembre, su casa de Esplugues de Llobregat fue finalmente vendida por más de tres millones de euros. El comprador no era otro que el jugador de fútbol Lamine Yamal (18).

Aún a día de hoy, la dupla sigue vinculada con otras dos viviendas que también se encuentran en el mercado inmobiliario. Por ellas pretenden obtener cerca de 10 millones de euros.

Sus proyectos

A poco menos de un mes para terminar el año, tanto Shakira como Piqué se encuentran plenamente centrados en sus respectivos proyectos profesionales. La cantante está ahora mismo con los preparativos de su gira internacional.

Gerard Piqué, por su parte, se dedica al mundo empresarial y preside el grupo Kosmos Global Holding, que invierte en entretenimiento, deportes y negocios, y organiza eventos como la Kings League.