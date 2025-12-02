Miley Cyrus se compromete con su pareja, Maxx Morando, tras cuatro años de relación

Miley Cyrus y su pareja, Maxx Morando, en una fotografía tomada en diciembre de 2025. Gtres

Los rumores venían resonando fuerte desde hace horas y finalmente la mejor de las noticias ha sido confirmada. Miley Cyrus (33 años) se ha comprometido con el músico Maxx Morando (27) tras cuatro años de relación.

La información ha sido publicada en la tarde de este martes, 2 de diciembre, por el portal Page Six y posteriormente contrastada por People. Ambos tabloides han podido confirmar a través de fuentes cercanas a la propia cantante la grata noticia.

Este pasado lunes, día 1, la pareja acudió al estreno de la película Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles. Allí, Miley se dejó ver con un anillo de diamantes que se ha convertido en la comidilla de los usuarios de redes sociales estas últimas horas.

Maxx Morando y Miley Cyrus en la premiere de 'Avatar: Fuego y Cenizas' en Los Ángeles. Gtres

De acuerdo a lo publicado en People, Cyrus fue vista por primera vez usando el anillo a mediados de noviembre.

Francesca Consulting, representante de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche, confirmó entonces a la revista que Aiche hizo el anillo "a medida", que presenta una piedra de corte cojín colocada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

Morando, baterista de la banda Liily, y la actriz de la mítica serie infantil de Disney Hannah Montana confirmaron su relación en abril de 2022, aunque habían iniciado su romance unos meses antes.

En una entrevista a Vogue en junio de 2023, la cantante compartió que se conocieron en una cita a ciegas.

Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth (35) desde diciembre de 2018 a agosto de 2019.