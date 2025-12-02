Doble sorpresa en los Fashion Awards: Sienna Miller y Ellie Goulding revelan que están embarazadas

Diciembre llega con buenas noticias para Sienna Miller (43 años) y Ellie Goulding (38). La actriz y la cantante han reaparecido en los Fashion Awards de Londres y han dado la mejor de las noticias: están embarazadas. Ambas lo han hecho público en la alfombra roja de esta cita londinense y han acaparado todas las miradas.

Este evento acoge, desde 1989, a figuras de lo más destacadas del mundo de las artes, ya que reconoce la creatividad, la innovación y las contribuciones significativas de diseñadores y firmas del sector de la moda.

Este lunes, 1 de diciembre, el Royal Albert Hall de Londres ha desplegado su alfombra roja para la celebración de esta cita anual.

La velada transcurría con normalidad hasta que, de repente, Miller y Goulding irrumpieron revelando sus embarazos por sorpresa. Ambas eligieron este momento tan especial del año para anunciar la buena nueva.

La primera en llegar a la gala ha sido Sienna Miller, que lo ha hecho presumiendo de curvas premamá con un vestido blanco de inspiración nupcial, escote estructurado y corte imperio que creaba un gran volumen.

La actriz había mantenido la noticia en secreto hasta que unas fotografías recientes hicieron saltar las sospechas hace unas semanas. Finalmente, sí: la actriz, de 43 años, está embarazada de su tercer hijo.

Sienna Miller en los Fashion Awards 2025 en Londres. Gtres

La intérprete de American Woman posó en este evento que inaugura la temporada festiva junto a su pareja, Oli Green (28). La pareja de actores se convirtió en padres por primera vez en enero de 2024 con el nacimiento de una niña, la segunda hija para Miller.

Su primogénita nació durante su relación con el actor y director Tom Sturridge, quien actualmente comparte su vida con Alexa Chung (42).

Elie Goulding

Por otro lado, Ellie Goulding no ha querido ocultar su tripita de embarazada y la mostró desde el primer momento en que pisó la alfombra roja. La cantante no quiso disimular nada; al contrario, decidió gritarlo a los cuatro vientos.

Con un total look negro compuesto por bermudas, maxiabrigo y top, Goulding dejaba ver cómo su barriguita va creciendo. Su sonrisa delataba la felicidad que irradiaba, y posó ante las cámaras con la ilusión de quien está viviendo un gran momento personal.

Ellie Goulding en los Fashion Awards 2025 en Londres. Gtres

La artista espera a su primer hijo junto a Beau Minniear (28), un actor estadounidense diez años menor que ella, a quien conoció a principios de 2025.

La relación se hizo pública el pasado verano, cuando fueron fotografiados en las gradas del estadio de Wembley durante una competición de boxeo. "A Ellie le gusta Beau y tienen muchos intereses en común", revelaba entonces una fuente a The Sun.

Ahora, la pareja, que lleva varios meses junta -aunque aún no alcanzan el año-, se prepara para convertirse en padres y formar su propia familia. Cabe destacar que Goulding ya es madre de Arthur (4), de cuatro años, fruto de su matrimonio con Caspar Jopling (33), un comerciante de arte.

El evento londinense se ha convertido así en noticia gracias al doble baby boom de las artistas. También acudieron a esta gala figuras tan reconocidas como Katy Perry (41), Orlando Bloom (48) y la mismísima Sarah Ferguson (66), acompañada de sus hijas.