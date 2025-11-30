Carolina B. Lansing, nieta de la diseñadora Carolina Herrera, deslumbra con su estilo y su sentido del humor en el Le Bal

Carolina B. Lansing, nieta de la diseñadora Carolina Herrera, en una imagen de las redes sociales. @patricialansing

Un año más, el Baile de Debutantes, uno de los eventos de alta sociedad más exclusivos y esperados del año, ha regalado imágenes únicas de las jóvenes participantes que se han presentado por primera vez en sociedad.

Una de las más destacadas asistentes a esta cita, más conocida como Le Bal, ha sido Carolina B. Lansing (21), nieta de la diseñadora Carolina Herrera (86) e hija mayor de Patricia Cristina Herrera, la hija más desconocida de la diseñadora venezolana.

Este sábado, 29 de noviembre, la joven ha debutado con un espectacular diseño de la firma familiar junto a su padre, el inversor y miembro del consejo de la escuela Buckley y del museo Nasher, Gerrit Livingston Lansing Jr. Ambos han protagonizado una danza que no ha tardado en circular como la pólvora en las redes sociales.

Este tradicional acto con fines benéficos, organizado por Ophélie Renouard, se ha celebrado en su emplazamiento habitual: el Hotel Shangri-La de París. Allí, la joven miembro del imperio Herrera ha sido una de las 19 debutantes que han vestido de alta costura para la ocasión.

El guiño a su abuela

La nieta de la diseñadora de moda Carolina Herrera ha rendido un homenaje a su abuela luciendo con un espectacular vestido de lunares creado por Wes Gordon.

Se trataba de un vestido blanco largo con lunares negros con un escote badeau, hombros al descubierto y un dobladillo pomposo, casi en cola de pez, que comenzaba en las rodillas.

Todo ello rematado con un gran lazo vanguardista. Esta pieza invertía el patrón del vestido: negro con lunares blancos.

Carolina B. Lansing ha lucido un elegante estilo también en lo relativo a su peinado. Ha llevado un corte bob que resaltaba su cabello azabache, liso pero con un aire desenfadado.

Como complemento estrella, ha llevado una gargantilla negra de inspiración renacentista. Según la prensa internacional, sus rasgos delicados y expresivos guardan un enorme parecido físico con su abuela.

Su sentido del humor

Carolina tiene presencia en redes sociales, aunque mantiene sus cuentas privadas y accesibles solo para un reducido círculo de amigos. Por eso son muy pocos los aspectos de su vida que han salido a la luz pública.

Recientemente confesó la ilusión que sentía ante su participación en Le Bal. "Me siento orgullosa de formar parte de algo tan histórico y significativo, que representa la elegancia y la excelencia de mujeres de todo el mundo", declaró a la revista ¡HOLA!.

Al baile, por cierto, no solo han asistido Carolina B. Lansing y su padre. La joven ha estado arropada también por su madre y por su hermano Magnus.

Con él ha protagonizado una divertida escena, en la que ha demostrado que tiene un gran sentido del humor.

En un momento de la velada, Carolina B. Lansing se ha quitado el enorme lazo de su vestido y lo ha colocado a modo de pajarita en el esmoquin de su hermano.

Carolina B. Lansing, con su madre, en una imagen de las redes sociales. @patricialansing

Estudiante de Comunicación

La joven ha crecido en Estados Unidos, aunque también ha pasado periodos en España. Después de residir durante un año y medio en Madrid, donde completó sus estudios en el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de la capital, la nieta de Carolina Herrera regresó a su país natal.

Actualmente vive en California, donde cursa la carrera de Comunicación, con especialización en español y en la industria musical en la prestigiosa Universidad de Chapman.

El centro donde cursa sus estudios es una universidad privada ubicada en el condado de Orange. Cuenta con 11 facultades y está clasificada como una de las "R2", o lo que es lo mismo, una de las Universidades Doctorales de Alta actividad de investigación.

A pesar de ser descendiente de una de las diseñadoras más reconocidas a nivel internacional -y de que sea su propia abuela quien la ha vestido para Le Bal- Carolina B. Lansing prefiere mantenerse en un perfil discreto.

'Fan' de Carolina Herrera

A pesar de pertenecer a una de las familias más conocidas a nivel internacional de la moda, pocos detalles se conocen de Carolina B. Lansing.

Se sabe de ella que le apasiona la moda y que siente un profundo orgullo por ser nieta de Carolina Herrera, aunque prefiere que su identidad sea reconocida por su propio nombre: Carolina Lansing.

Sobre su abuela solo expresa admiración. "Espero llegar a ser algún día tan elegante y chic como ella" confesó en su entrevista con la conocida publicación.

Qué es Le Bal

A simple vista, Le Bal puede parecer únicamente una cita de moda y sofisticación, donde jóvenes de familias distinguidas de diferentes países y culturas hacen su debut en sociedad.

Las participantes lucen creaciones de alta costura y acuden acompañadas por cavaliers seleccionados cuidadosamente. No obstante, detrás del glamour hay un objetivo solidario: recaudar fondos para organizaciones que apoyan a mujeres jóvenes y a niños.

En cada edición, Ophélie Renouard es la responsable de reunir a este grupo de jóvenes que pasarán a formar parte de la exclusiva lista de debutantes.