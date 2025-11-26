Romina Power publica sus memorias: la desaparición de Ylenia, el embarazo de sus hijas pequeñas y una fecha simbólica

Cuatro días antes del que habría sido el 55 cumpleaños de su hija Ylenia Carrisi, Romina Power (74 años) ha publicado Pensieri profondamente semplici -Pensamientos profundamente simples, en español-. Un libro que presenta como un diccionario personal, en el que rememora algunos pasajes de su vida.

"Por años he estado en silencio. Ahora hablo, pienso y escribo", ha confesado la propia Romina en sus redes sociales, promocionando su texto.

El libro se ha publicado en Italia este martes, 25 de noviembre. La que fuera mujer de Al Bano Carrisi (82) recorre su dilatada carrera como cantante y artista multifacética, entrelazándola con su vida privada como mujer, madre e hija de artistas.

Lo hace con un tono confidencial, espiritual y hasta poético. Utiliza un formato de "abecedario del alma", en el que cada letra corresponde a una palabra clave. Desde la A hasta la Y, de Ylenia, su hija mayor y quien desapareció hace 31 años.

El 18 de enero de 1994, Ylenia, la primera hija en común de Al Bano y Romina, fue declarada oficialmente desaparecida. Estaba en Nueva Orleans, hasta donde había viajado con sus padres. Ellos, sin embargo, ya no se encontraban en Estados Unidos. La joven, que entonces tenía 23 años, había decidido prolongar su travesía.

Tanto Al Bano como Romina se volcaron en su búsqueda. Incluso ofrecieron una recompensa. Sin embargo, nada les devolvió a su hija. En 2014 firmaron los documentos del cierre del caso y oficializaron la muerte de Ylenia.

La cantante, sin embargo, nunca ha perdido la esperanza y confía en que Ylenia está viva.

Romina Power en 'El Hormiguero' el pasado abril. Gtres

"Una madre lleva un cordón umbilical invisible. Si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido", ha confesado en una entrevista con el Corriere della Sera a propósito de la publicación de su nuevo libro.

En el texto, Romina Power habla de la huella que dejó la desaparición de Ylenia y la manera en que esta experiencia ha marcado su visión de la vida.

Según relata en el libro, en 1994, año en el que desapareció su primogénita, Romina Power guardó cara artículo escrito por la prensa relacionado con su hija. Después dejó de hacerlo. ¿El motivo? Todo el mundo hablaba de su historia -entre rumores y suposiciones-, excepto ella.

Además de Ylenia, Romina ha tenido otros tres hijos: Yari, fruto de su relación con Al Bano, nacido en 1973; Cristel Chiara, quien llegó al mundo en 1985, y Romina Iolanda, a la que dio la bienvenida en 1987. Estas dos últimas también forman parte de la historia de su nuevo texto.

Al Bano y Romina en la rueda de prensa que ofrecieron en Madrid el pasado abril. Gtres

En Pensieri profondamente semplici, Romina Power insiste en que quería tener a sus dos hijas pequeñas, a pesar de que le aconsejaron que dejara de hacerlo al llegar a la segunda. Una recomendación que, según ha explicado en el citado medio local, le dieron algunas amigas.

"Me preguntaban por qué lo hacía: mi cuerpo cambiaría y la lactancia me arruinaría los pechos. Incluso mi madre, Iolanda, que solo había tenido dos hijos, me sugirió que dejara de hacerlo. Pero para mí, el embarazo y la lactancia fueron las etapas más felices de mi vida", ha asegurado.

Álbum personal

La mítica cantante de Felicità enriquece sus memorias con imágenes privadas. Así, Pensieri profondamente semplici es más que un libro. También se ha convertido en un valioso álbum de fotos.

No es solo el autorretrato de una estrella de la música. Además, muestra la historia de las costumbres italianas. Un viaje a la memoria colectiva de un país que, durante décadas, ha seguido con cariño su historia pública y privada.

Con este trabajo, Romina Power se dirige a quienes siempre la han respetado, pero también a quienes desean comprender el profundo significado de una vida vivida con gracia, valentía y autenticidad.

Al Bano y Romina

Formaron una de las parejas más queridas de la música italiana. Se conocieron a finales de los años 60 durante el rodaje de una película y pronto unieron vida y carrera. En 1970 se casaron y, durante más de dos décadas, triunfaron como dúo con éxitos como Felicità.

Al Bano y Romina Power el día de su boda. Gtres

Su historia, sin embargo, quedó marcada por la trágica desaparición de su hija Ylenia. Un golpe que afectó profundamente a su relación. Poco después se separaron, tanto en lo personal como en lo artístico.

Su ruptura profesional tuvo lugar en 1996. Tres años más tarde, también pusieron fin a su relación sentimental. Las diferencias entre ambos fueron evidentes tras la desaparición de su hija Ylenia.

Con el tiempo, lograron reconstruir una relación cordial y han vuelto a compartir escenario en ocasiones especiales, manteniendo vivo el cariño del público que siempre los acompañó.

Al Bano y Romina pasaron dos décadas sin verse. Su reencuentro se produjo de manera inesperada, hace 12 años, como ha rememorado ella.

"Pasó por casualidad. Un empresario ruso, en 2013, tuvo la idea de invitarnos a la celebración de sus 70 años y desde entonces no hemos parado", recordó la estrella de la música durante una rueda de prensa celebrada en Madrid el pasado 9 de abril, a la que asistió EL ESPAÑOL.

A día de hoy siguen sus carreras como solistas, pero cuando el público pide verlos juntos, no dudan en unir sus voces sobre el escenario. Así lo hicieron el pasado 24 de mayo en Madrid.