Gabrielle Henry, la Miss Jamaica que permanece en la UCI tras su aparatosa caída: oftalmóloga e hija de un locutor de radio

Este pasado viernes, 21 de noviembre, se celebró en Tailandia la gala de Miss Universo 2025. Hasta el Impact Challenger Hall de Pak Kret se trasladaron representantes provenientes de 118 países. Finalmente, Fátima Bosch (25 años), la representante de México, se alzó con el ansiado triunfo.

El afamado evento venía precedido de una de aquellas situaciones que quedarán para siempre en el recuerdo de los más fanáticos. 48 horas antes, el día 19, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry (29), sufrió una caída en plena pasarela durante la competencia preliminar.

La escena comenzó a virilizarse rápidamente y se ha convertido en la comidilla de las redes sociales estos últimos días. Al cierre de ese artículo, Henry se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Aunque ha sufrido una leve mejoría, la fecha de alta sigue siendo una incógnita.

ON STAGE SCARE: Miss Universe contestant Gabrielle Henry, representing Jamaica, was hospitalized after falling off the stage during the competition in Bangkok.

Officials confirm she suffered no broken bones and is "under good care."



La preocupación en torno al estado de salud de Gabrielle sigue siendo máxima. Tras su accidente, su nombre se ha convertido en tendencia en redes sociales y buena parte del mundo tiene la imagen de la caída grabada en su retina.

Pero, más allá de este hecho, ¿quién es realmente Gabrielle Henry?

La última candidata a Miss Universo por Jamaica nació en el año 1996 en la ciudad de Kingston. Desde el primer momento, estuvo influenciada por la creatividad familiar y el servicio comunitario.

Su padre fue una figura más que importante en su infancia. Tal y como la propia Gabrielle ha revelado en alguna que otra ocasión, de pequeña le escuchaba ensayar su voz mientras se encontraba inmerso en sus trabajos como locutor de radio.

El arte, en esta línea, fue algo vital en su adolescencia y llegó a recibir formación en canto y piano. Aunque Henry siempre tuvo claro que lo suyo era la salud.

Entre 2013 y 2018, asistió a la Universidad de West Indies, donde obtuvo una licenciatura en cirugía. A mediados de este último año, se unió a UHWI como pasante médica.

No fue hasta tres años más tarde, en 2021, cuando se convirtió en residente junior en la misma institución. Al mismo tiempo, completó un programa de residencia en oftalmología en la Universidad de las Indias Occidentales, Mona. En esta disciplina, de hecho, ha desempeñado su carrera profesional.

A propósito de su faceta como doctora de la vista, Miss Jamaica 2025 creó hace ya cuatro años la Fundación See Me. A través de este proyecto, Gabrielle pretende empoderar a la comunidad con discapacidad visual, brindando oportunidades transformadoras.

Su implicación por ayudar a los demás, de hecho, llevó a la modelo a aparecer en la revista Líderes Mexicanos, considerándola un referente en el mundo de la oftalmología.

"El liderazgo más efectivo usa la experiencia profesional para generar un impacto social profundo. Su legado no está en el reflector, sino en la acción que perdura", escribió el citado tabloide tiempo atrás.

Sus redes sociales son la férrea prueba del hermetismo que rodea su vida privada. Atesora poco más de 16.000 seguidores en Instagram y cuenta con menos de 200 publicaciones en la plataforma online.

Entre los posts que saca a relucir se encuentran posados dignos de una Miss. No obstante, Gabrielle Henry también comparte con sus followers detalles de su vida, como sus rutas gastronómicas o viajes de ensueño.

Poco o más bien nada es lo que se conoce con respecto a su recorrido sentimental. A la modelo no se le conoce pareja a día de hoy.

Certamen de Miss Universo 2025

El certamen de Miss Universo 2025, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia estuvo marcado tanto por glamour como por polémica. La ganadora fue Fátima Bosch, de México, quien se impuso entre más de 120 concursantes de todo el mundo.

En la gala final desfilaron semifinalistas en traje de baño y vestido de noche, y luego se seleccionó un grupo que incluyó a representaciones destacadas de Tailandia, Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil.

Sin embargo, el evento estuvo envuelto en controversias serias. Se reportaron denuncias de fraude, la renuncia de varios miembros del jurado y un incidente previo en el que un alto directivo del certamen insultó públicamente a Bosch, lo que provocó una protesta de varias concursantes.

Además, esta edición se destacó por su inclusión: había madres, una mujer transgénero y la primera representante de Palestina, lo que reflejó una apuesta por la diversidad.