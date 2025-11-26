Chiara Ferragni, ¿en apuros tras pedir la Fiscalía cárcel para ella? Una experta opina sobre su posible pérdida de reputación

Chiara Ferragni en el Tribunal de Milán el pasado 4 de noviembre. Gtres

Cerca de 30 millones de personas respaldan el contenido que publica a diario en su perfil de Instagram. Una cifra que la convierte en un auténtico fenómeno de masas. Sin embargo, Chiara Ferragni (38 años) atraviesa ahora uno de los momentos más convulsos de su vida.

Este pasado martes, 25 de noviembre, la Fiscalía de Milán solicitó una condena de un año y ocho meses de prisión para la influencer. ¿El motivo? El presunto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su empresa en el marco del Pandoro Gate.

Pese a lo marcado por la justicia italiana, no será hasta el próximo 19 de diciembre cuando tenga lugar la siguiente vista. Será al fin el turno de la defensa.

Chiara Ferragni, este martes, acudiendo a la audiencia. Gtres

El caso, cabe recordar, se remonta más de dos años atrás. Entonces, Ferragni se vio obligada a retirarse de la vida pública durante un tiempo. Además, se vio obligada a publicar un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital Regina Margherita de Turín.

Aunque acabó regresando a la esfera pública y quiere dejar todo aquello en el pasado, lo cierto es que Chiara Ferragni atraviesa una grave crisis reputacional tras pedir la Fiscalía italiana cárcel para ella.

¿Perderá Chiara seguidores tras verse de nuevo envuelta en la polémica? ¿Cómo puede afectar este hecho en sus futuras colaboraciones como influencer?

Chiara Ferragni, tras comparecer en el Tribunal de Milán. Gtres

Con el fin de responder a este y otros interrogantes, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Arantxa Pérez, directora de la agencia Influcengy y experta en imagen y reputación.

"Este tipo de situaciones no sólo repercuten a nivel personal, también afecta familiar y personalmente. Esta chica tiene que estar muy afectada lo haya hecho a conciencia o no", comienza explicando Pérez.

"De cara a lo social está claro que afecta de forma directa y muy negativa porque la gente pone en el foco esta situación. Aunque es la empresa quien haya hecho el producto, la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en estafa es la propia Chiara", añade.

A ojos de la experta, Ferragni está actuando de forma correcta y con cautela: "No quiere remover nada para no dar que hablar y mantener el asunto controlado".

Para Arantxa, es crucial mantener un discreto papel en situaciones tan delicadas como la que encara ahora la influencer italiana.

Chiara Ferragni, en una imagen reciente.

"Debe mantenerse en un perfil bajo, incluso aun habiendo pedido disculpas por el daño y habiendo intentado negociar y reparar el daño con posibles indemnizaciones a las personas que han sufrido pues esta posible estafa", recalca la directora de la agencia Influgency.

También ha hecho especial hincapié la experta en imagen y marca en los outfits más recientes de Ferragni. A su modo de ver, guardan relación con el difícil trance que atraviesa.

"Si antes ostentaba de marcas de lujo, ahora ha optado por unos looks mucho más relajados sin logotipos, incluso el peinado y el maquillaje es mucho más simple", comenta.

Y añade: "Todo esto a nivel público ayuda a percibir una imagen mucho más blanca".

Chiara Ferragni, en una imagen de sus redes sociales.

Arantxa Pérez, eso sí, acaba la charla con este portal remarcando que el principal foco de la creadora de contenido ahora es limpiar su imagen pública para poder rehacer su negocio en un futuro cercano.

El caso 'Pandoro Gate'

El escándalo se remonta a finales de 2023. Entonces, Chiara lanzó junto a la marca de repostería Balocco un pandoro rosa navideño, anunciando que parte del dinero recaudado se destinaría al hospital Regina Margherita de Turín para financiar investigación infantil.

Lo que inicialmente se presentó como una campaña benéfica despertó fuertes sospechas cuando se descubrió que la donación ya había sido realizada por adelantado por Balocco, sin depender de las ventas.

Los compradores, por tanto, no contribuyeron realmente con cada compra como les había sido prometido.

El pasado 2024, numerosas organizaciones de consumidores y asociaciones acusaron a Ferragni de publicidad engañosa y estafa. La regulación italiana concluyó que se habían llevado a cabo prácticas desleales.

En total, Ferragni asumió sanciones y devoluciones por alrededor de dos millones de euros.

Ahora, tras la solicitud de cárcel a cerca de dos años, queda esperar al próximo 19 de diciembre para el turno de la defensa.

Su ruptura con Fedez

Chiara Ferragni anunció su ruptura con el rapero Fedez (36) en febrero de 2024 tras varios años de matrimonio y dos hijos en común, Leone (6) y Vittoria (3). Tiempo después, el italiano acabaría confirmando que había sido infiel a su expareja.

"Había pensado en no casarse conmigo pocos días antes de la boda", reveló hace unos meses la creadora de contenido en sus stories de Instagram.