La preocupante fotografía de Manuel Turizo en el hospital tras cancelar un concierto: "El cuerpo a veces pasa factura"

Este pasado lunes, 24 de noviembre, era un día marcado en rojo en la agenda de Manuel Turizo (25 años). El cantante tenía previsto actuar en Berlín en el marco de su gira musical, 201 Tour. Sin embargo, se ha visto obligado a cancelar el show.

Turizo ha compartido este día 25 un story de Instagram en el que aparece tumbado en lo que parece ser la cama de un hospital, pues es posible vislumbrar una vía intravenosa en la fotografía así como su brazo derecho vendado.

La imagen ha venido acompañada de un texto en el que el cantante de La Bachata ha explicado la cancelación de su concierto en la capital alemana.

"Esto lo posteo con ganas de pedirle disculpas a todo el mundo que nos iba a acompañar hoy en Berlín", comienza el escrito de Manuel. Así, ha hecho especial hincapié en la emoción que vive inmerso en su gira musical actual.

El 'story' que ha compartido Manuel Turizo.

"Está siendo una gira brutal para mí, pero el cuerpo a veces pasa factura por más que uno quiera seguir y hacer las cosas. Perdón por no poder llegar hoy y les prometo que nos desquitamos de esta como sea", ha añadido.

Además, ha aprovechado Turizo para agradecer a todos sus seguidores la comprensión y paciencia: "Les estaré contando cuando nos vemos pena de esto nos desquitamos sí o sí".

Por el momento, el artista no ha especificado los motivos concretos que lo han llevado a ser ingresado en el hospital y cancelar su concierto en Berlín. Sus fans, eso sí, se han volcado con el cantante y le han compartido mensajes de ánimo a través de redes sociales.

Este próximo miércoles, 26 de noviembre, Manuel Turizo tenía previsto actuar en la ciudad alemana de Colonia. Aunque no ha confirmado la cancelación del show, es previsible que el artista siga la misma línea y no actúe en el escenario de la localidad.

Portugal, México y Perú son otros de los destinos que Turizo tenía marcado en rojo para este final de año. No obstante, habrá que esperar la decisión definitiva del artista así como de su equipo médico.

Manuel Turizo, en 'El Hormiguero' Atresmedia Televisión

Hasta ahora el artista nunca había compartido públicamente un problema de salud. Cierto es que tiempo atrás se sinceró abiertamente sobre su salud mental. En concreto, reveló que había padecido ansiedad.

"Yo personalmente no estaba conectado, estaba con la cabeza bloqueada", confesó en una entrevista para La Red hace unos años, haciendo alusión al duro trance emocional que vivió a raíz de la pandemia sanitaria de la Covid-19.

La discreción con la que ha tratado Manuel Turizo su estado de salud ha sido llevada por el artista en todos los ámbitos de su vida. En esta línea, apenas se conocen datos sobre su faceta más íntima.

Eso sí, se conoce que mantiene una sólida historia de amor desde hace varios años con la modelo Joselina Sorza. "El amor que más me ha marcado es mi novia, llevo con ella ocho años: ella no espera nada de mí, sólo a mí", aseveró en una charla con EL ESPAÑOL en mayo de 2024.