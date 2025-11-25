La ahijada del rey Juan Carlos y la nieta de Carolina Herrera: las dos debutantes de Le Bal de las que todo el mundo habla

Presentarse en la alta sociedad podría parecer cosa del pasado. Pero lo cierto es que una determinada élite mantiene esta tradición. Así, el próximo sábado, 29 de noviembre, París volverá a acoger el Baile de Debutantes -o Le Bal-, el tradicional acto con fines benéficos organizado por Ophélie Renouard y en el que destacadas jóvenes se muestran ante la.

Este año, un total de 20 damas -como le llaman- asistirán al baile. Entre todas ellas, destacan dos perfiles de los que se ha hecho eco la crónica social en los últimos días. Por un lado, Eulalia de Orleans-Borbón (19), ahijada del emérito Juan Carlos (87). Por otro, Carolina B. Lansing (21), nieta de la diseñadora Carolina Herrera (86).

La primera es un perfil relevante en nuestro país por tratarse de la ahijada del anterior jefe del Estado. En su caso, Le Bal será un paso más formal en lo que a presentación se refiere. Y es que ya suele mostrarse en su perfil de Instagram, donde suma 13.000 seguidores.

En su biografía de Instagram, ella misma deja constancia de su actividad actual. Estudia Economía y Finanzas en la universidad de St. Andrews, en Escocia, donde se conocieron el príncipe Guillermo (43) y Kate Middleton (43).

Eulalia es hija de Álvaro de Orleans y Antonella Rendinna, quienes mantienen una relación cercana con el emérito Juan Carlos. Él, además, es primo del anterior monarca. No en vano, en su día lo escogieron como padrino de su hija, con quien tiene un vínculo especial.

La joven, de hecho, acudió a la celebración del 87 cumpleaños de Juan Carlos I, que tuvo lugar el pasado enero en Abu Dabi. Un encuentro en el que estuvieron presentes las infantas Elena (61) y Cristina (60), así como algunos de sus hijos.

"Cumpleaños de Su Majestad, don Juan Carlos I, mi padrino. Un honor haber estado allí", escribió días después Eulalia de Orleans-Borbón en su perfil de Instagram y junto a la portada de la revista ¡HOLA! que desvelaba detalles de aquella celebración.

Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de la Rosa 2024 en Mónaco. Gtres

En las últimas horas, la ahijada del rey Juan Carlos también ha protagonizado titulares de la prensa internacional tras conocerse el nombre de su compañero en el Baile de Debutantes.

Eulalia de Orleans-Borbón acudirá con Albert Windsor, hijo de los duques de Kent y considerado el nuevo soltero de oro de la Familia Real británica.

Hace un mes apareció en la publicación anual de Little Black Book de Tatler, donde suelen salir los jóvenes más atractivos de la sociedad inglesa.

El próximo sábado, en Le Bal, también brillará Carolina B. Lansing, la primogénita de Patricia Cristina Herrera -la hija más desconocida de la diseñadora venezolana- y el empresario neoyorquino Gerrit Livingston Lansing Jr.

La joven ha vivido entre España y Estados Unidos. Tras pasar un año y medio en Madrid, terminando sus estudios escolares en el colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, la nieta de Carolina Herrera ha regresado a su país, concretamente a California, para cursar la carrera de Comunicación con especialización en español y en el negocio de la música.

Pese a ser nieta de una de las diseñadoras más prestigiosas del mundo, quien la vestirá en Le Bal, busca mantenerse en un discreto segundo plano. Carolina Lansing tiene redes sociales, pero están cerradas a su selecto grupo de amigos.

"Me siento orgullosa de formar parte de algo tan histórico y significativo que muestra la elegancia y la excelencia de las mujeres de todo el mundo", comentó a la revista ¡HOLA! respecto a su presentación en el Baile de Debutantes, donde acudirá con su hermano Magnus.

Le gusta la moda y está orgullosa de ser la nieta de Carolina Herrera. Sin embargo, prefiere que se le conozca por su perfil: Carolina Lansing.

Para su abuela solo tiene palabras de admiración. "Espero ser algún día tan elegante y chic como ella como ella", comentó en su conversación con la cabecera rosa.

Qué es Le Bal

A primera vista, Le Bal es un evento de moda y glamour, pues allí se presentarán en sociedad jóvenes procedentes de distinguidas familias, de todo tipo de culturas y países.

Vestirán diseños de alta costura y estarán acompañadas de cavaliers cuidadosamente elegidos. El acto, sin embargo, tiene un trasfondo solidario. Su objetivo es recaudar dinero para organizaciones benéficas que ayudan a mujeres jóvenes, tal y como indica su página web.

Una vez más, Ophélie Renouard será la encargada de reunir a estos perfiles que, a partir de ahora, pertenecerán a una selecta lista de debutantes.

De este grupo ya forman parte distinguidas figuras patrias: Amina Martínez de Irujo (24), nieta de la duquesa de Alba; las mellizas Victoria (24) y Cristina (24), hijas de Julio Iglesias (82), o Eugenia (18), la hija mayor de Luis Alfonso de Borbón (51) y Margarita Vargas (42).