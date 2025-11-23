Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, padece cáncer terminal a los 35 años: "Podría mantenerme un año con vida "

Tatiana Schlossberg Kennedy (35), nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, ha revelado este sábado que le ha sido diagnosticado un cáncer terminal. Sus médicos le han comunicado que le queda menos de un año de vida.

La periodista ha dado a conocer tan fatídico pronóstico en un conmovedor ensayo que ha publicado en The New Yorker. En él revela que le diagnosticaron el año pasado leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación poco común conocida como Inversión 3, una anomalía genética presente en menos del 2 % de los casos de LMA.

La noticia de su enfermedad ha causado conmoción en Estados Unidos, donde la familia Kennedy es una de las sagas más influyentes de la política y el servicio público, vinculada al Partido Demócrata. En su sincero relato, la joven cuenta cómo le encontraron el cáncer hace un año, poco después de dar a luz a su hija, en mayo de 2024.

Le queda "un año de vida"

"No podía -no quería- creer que estaban hablando de mí", ha escrito Schlossberg en el medio estadounidense sobre su reacción al conocer el diagnóstico.

"El día anterior había nadado 1,6 kilómetros en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía".

En el ensayo, Schlossberg relata el arduo proceso de tratamiento, con sesiones de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea y la participación en dos ensayos clínicos.

Schlossberg ha contado que, el pasado septiembre, también le diagnosticaron una forma del virus de Epstein-Barr. Esto "afectó gravemente mis riñones", y tuvo que aprender a caminar de nuevo.

El panorama no se ha podido presentar más nefasto para ella. Tiene los días contados: "Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, quizás".

Tatiana Schlossberg y su madre, Caroline Kennedy, en mayo de 2009. GTRES

Apoyada por sus hermanos

Schlossberg, periodista especializada en Medio Ambiente, es la segunda hija de la diplomática y exembajadora de Estados Unidos Caroline Kennedy (67) y el artista Edwin Schlossberg (80). Está casada con George Moran, con el que tiene un hijo de 3 años y una hija de 1 año.

Schlossberg ha asegurado que sus hermanos, Rose, cineasta, y Jack, quien a principios de este mes ha anunciado su candidatura al Congreso, han estado en todo momento a su lado.

Ambos la han ayudado a criar a sus hijos y "han sostenido mi mano sin titubear mientras yo sufría, tratando de no mostrarme su dolor y tristeza para protegerme".

La carrera política de Jack Schlossberg

Cabe recordar que su hermano, Jack Schlossberg Kennedy, ha comenzado este año su meteórica carrera política. El abogado, escritor, influencer y único nieto varón y descendiente directo de John F. Kennedy, se ha postulado a las primarias demócratas para el Congreso.

A sus 32 años, el joven ya está causando furor en las redes sociales. Educado en Yale y Harvard, dos de las universidades más prestigiosas del país, ha dedicado su trayectoria profesional a la política, los derechos humanos y la comunicación.

A día de hoy ha logrado convertirse en una figura pública dentro del Partido Demócrata. Con más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, 794.000 en Instagram y más de 178.000 en X, donde cuelga vídeos desenfadados y con no pocas dosis de descaro, es también un creador de contenido viral en las redes sociales.

Entre las temáticas favoritas de su social media no faltan las críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o las parodias a Melania Trump (55) y su manera de vestir y hablar, imitando incluso su marcado acento esloveno.

El príncipe Guillermo, con Tatiana y Jack Schlossberg Kennedy, y la madre de estos, Caroline Kennedy, en Boston durante su viaje oficial a Estados Unidos en 2022. GTRES

El relato de su tratamiento

En su escrito, la nieta del que fuera presidente número 35 de Estados Unidos no ha dejado de lado el fuerte compromiso político que lleva en el ADN.

Y ha lanzado también un sutil ataque a la política sanitaria de Donald Trump (79), enfocada en recortes presupuestarios y en la derogación y reemplazo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. También conocida como Obamacare, esta ley impulsada en 2010 por Barack Obama (64) busca hacer el seguro médico más accesible y asequible en Estados Unidos.

Así, ha destacado que los médicos del NewYork-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center, donde fue tratada, le hicieron saber que no sabían a ciencia cierta si el centro se vería afectado después de que el Gobierno de Trump retirara la subvención federal a la Universidad de Columbia.

"De repente, el sistema de salud en el que confiaba se sintió tenso, inestable", ha escrito la periodista. Más tarde, la universidad llegó a un acuerdo con el Gobierno de Trump para restablecer la financiación.

Tatiana Schlossberg Kennedy, con su hermano Jack y su madre, Caroline Kennedy, durante la visita del príncipe Guillermo a la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy en Boston, en 2022. GTRES

"Una nueva tragedia en mi familia"

Schlossberg, consciente de la leyenda que pesa sobre el apellido Kennedy, lamenta que la noticia de su enfermedad se sume ahora al largo historial de tragedias de la saga.

Las más conocidas: el asesinato de su abuelo, John F. Kennedy en 1963; el asesinato de su tío abuelo, el exsecretario de Justicia Robert F. Kennedy, en 1968; o la muerte de su tío, John F. Kennedy Jr. en un accidente aéreo.

El abogado, periodista y editor de revistas perdió la vida el 16 de julio de 1999, junto con su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada, Lauren Bessette, cuando el avión ligero que pilotaba se estrelló en el océano Atlántico cerca de Martha's Vineyard.

"Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla sentir molesta o enojada", ha subrayado en su ensayo.

Asimismo, ha confesado su frustración por no poder poner freno a una dolencia que avanza a pasos agigantados: "Ahora he sumado una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo".

Lo que más le pesa ahora es que sus pequeños tengan recuerdos difusos de ella cuando sean mayores: "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían. Mi hijo podría tener algunos recuerdos, pero probablemente empezará a confundirlos con imágenes que ve o historias que escucha (...) Mi hija no sé si sentirá o recordará, cuando me haya ido, que soy su madre.".