El impactante cambio físico de las actrices de 'Wicked' tras el rodaje de la película: las fotos del antes y el después

Este próximo viernes, 21 de noviembre, se estrena la segunda parte de una de las películas más aclamadas del siglo XXI. Tras meses de larga espera, las salas de cine de todo un planeta proyectarán al fin Wicked: For Good.

En poco menos de 24 horas, Ariana Grande (32 años), Cynthia Erivo (38) y Michelle Yeoh (63), entre otros, regresarán a la gran pantalla tras el apabullante éxito que supuso a nivel mundial la primera entrega del filme.

Cerca de 760 millones de dólares llegó a recaudar a nivel mundial la película basada en los libros de El Mago de Oz. Una cinta que vio la luz el 22 de noviembre de 2024. Ahora, 365 días después, la expectación con respecto a su segunda parte es -si cabe- aún más alta.

Hace apenas unos días, este pasado 17 de noviembre, el David Geffen Hall de Lincoln Center en Nueva York se vistió de gala con motivo de la première de la película. Hasta allí, como era de esperar, se desplazaron los actores del reparto. Previamente, ya se habían desplazado a otras ciudades del mundo.

Cierto es -con el permiso del resto de miembros del equipo- que todas las miradas estaban posadas en sus protagonistas. Ariana Grande y Cynthia Erivo, las actrices que dan vida a Glinda y Elphaba, respectivamente, coparon el más absoluto foco. No obstante, la polémica no tardó en aterrizar.

Las redes sociales se hicieron eco inmediatamente de un vídeo que mostraba a un fan que saltó desde la valla de seguridad del photocall. Erivo, eso sí, protegió en todo momento a su compañera de reparto. Una imagen viral que ha dado la vuelta al mundo y ha generado un enorme debate.

No ha sido esta situación el único motivo que ha llevado a los protagonistas de Wicked a ser tendencia día tras día en las plataformas online. El llamativo cambio físico de parte del reparto también ha sido objeto de crítica.

Nadie puede negar lo evidente. Un simple vistazo a las fotografías de Ariana Grande, Cynthia Erivo y Michelle Yeoh antes del rodaje de Wicked sirve para comprobar que su imagen ha cambiado. Y mucho.

La mayoría de los comentarios en redes sociales, así, advierten una notable pérdida de peso en ellas tres. Sus clavículas sobresalen de más y los rasgos de su tez se encuentran prominentemente marcados. Así, el antes y después del trío de actrices ha sorprendido a propios y extraños y ha desatado un aluvión de críticas en redes.

"Definitivamente tenemos que hablar de las estrellas de Wicked y sus trastornos alimenticios", reza uno de los tweets más virales al respecto. Se trata de un mensaje que tiene, al cierre de este artículo, más de 20.000 likes.

"Tengo la sensación de que dentro de 10 años vamos a descubrir que ocurría algo terriblemente siniestro en el rodaje de Wicked. No he visto a un solo miembro del reparto que parezca haber mejorado su salud o su felicidad durante el rodaje", es otro de los más destacados.

Y le siguen algunos otros como: "¿Qué pasó en ese rodaje?", "Todos sus cuerpos fueron examinados minuciosamente antes también" o "Estoy deseando que salga el documental en el que aparece toda esa gente narrando el maltrato psicológico tan evidente que han sufrido".

Así son Ariana y Cynthia

Ariana Grande y Cynthia Erivo dan vida a Glinda y Elphaba, respectivamente. Detrás de la pantalla, la pareja de actrices cuenta con una intrahistoria personal reseñable.

La cantante de One Last Time atesora alrededor de 90 millones de oyentes mensuales en Spotify y está considerada una de las intérpretes más aclamadas de todos los tiempos.

A nivel personal, se encuentra divorciada de Dalton Gómez, con quien se casó en 2021 y se separó en 2023.

Erivo, por su parte, era una desconocida para buena parte de la audiencia mundial hasta su participación en la primera parte de Wicked. La relación con su padre es uno de los temas más peliagudos con respecto a su vida privada.

Cuando tenía apenas 16 años, su padre dijo que no quería saber nada de ella ni de su hermana pequeña Stephanie mientras estaban "en medio de una estación de metro de Londres", aseguró la estrella a la revista The Glossary.

Sentimentalmente se la relacionó con la actriz, productora y guionista Lena Waithe. Cynthia, sin embargo, ha aseverado en varias ocasiones que prefiere ser reservada en cuanto a sus vínculos personales.

'Wicked: For Good'

Cinco años después de los eventos de la primera parte, el panorama político de Oz está completamente establecido.

Elphaba es conocida como la Bruja Mala del Oeste debido a su rebeldía contra el régimen del Mago y sus intentos por liberar a los animales que este ha encarcelado. Glinda la Buena ha sido nombrada portavoz del Mago por Madame Morrible.