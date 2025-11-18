La casa de la infancia de Donald Trump en Nueva York sale a la venta por dos millones de euros tras una impresionante reforma

Donald Trump junto a su casa de la infancia en un montaje de JALEOS. Brown Harris Stevens / Gtres

A 444 kilómetros de la Casa Blanca se encuentra una acogedora vivienda, muy típica de Estados Unidos y llena de historia. En la 85-15 Wareham Place, Jamaica Estates, Queens (Nueva York), vivió Donald Trump (79 años) cuando era un niño. Una casa unifamiliar que acaba de salir a la venta.

La propiedad ya no pertenece a la familia del presidente. Pero que el actual mandatario de Estados Unidos haya pasado allí sus años de infancia, se convierte en uno de los mayores atractivos de la vivienda.

"Antigua casa de la infancia del presidente Donald Trump, esta propiedad cuenta con una rica historia que se complementa con detalles contemporáneos", promocionan desde la inmobiliaria Brown Harris Stevens, encargada de la venta.

La fachada de la casa en la que vivió Donald Trump de niño. Brown Harris Stevens

Construida en 1940, se encuentra en una zona residencial, familiar y rodeada de árboles de Jamaica Estates, Nueva York. Conserva su fachada, pero dentro está completamente reformada. Cuenta con cuatro plantas (incluyendo el sótano) y tiene cinco dormitorios, tres baños completos y dos medios baños.

Nada más abrir la puerta principal, se encuentra un amplio salón y comedor contiguo, ideal para recibir invitados. En esta misma área está la cocina, completamente equipada con electrodomésticos de alta gama. La planta baja la completa una suite y un solárium.

En el siguiente piso se encuentran otros tres dormitorios. Uno de ellos, una suite principal con baño privado y vestidor.

El quinto dormitorio está en la tercera planta. Además, un baño completo, que sirve para hospedar a invitados. Desde la inmobiliaria indican que dicho espacio también funciona como despacho.

La lavandería, así como una salón de estar y espacio de juegos, se encuentran en el sótano.

Todas las estancias están completamente reformadas y decoradas con un gusto moderno y minimalista.

Diferentes espacios de la casa de la infancia de Donald Trump. Brown Harris Stevens

Respecto al exterior, la vivienda cuenta con jardines en la parte delantera y trasera de la casa, que dirigen a un garaje independiente con espacio para dos coches.

Sus anteriores propietarios

La casa en la que vivió Donald Trump en su infancia salió al mercado hace apenas 11 días por un precio de 2,3 millones de dólares (1,98 millones de euros). Desde la inmobiliaria especifican que su acceso es exclusivo. Quienes estén interesados, deberán contactar directamente con el gestor designado.

Es la segunda vez que se pone en venta en lo que va de año. Fue el pasado febrero cuando la vivienda, tras un tiempo abandonada y visiblemente deteriorada, se vendió por 825.000 dólares (732.000 euros) al promotor Tommy Lin, quien la vació completamente e inició un proceso de reforma que duró ocho meses. Así, el nuevo propietario estrenará todas las estancias.

"No había agua en la casa ni electricidad. No era habitable", dijo Lin en una declaración que recoge New York Post. "La fachada original se conserva, pero casi todo el interior ha sido reconstruido", explican desde el citado medio.

Originalmente, la propiedad la construyó el padre del presidente de Estados Unidos, el promotor inmobiliario Fred Trump, en 1940. Fue su casa familiar hasta que el mandatario cumplió cuatro años.

Tommy Lin vio en ella una posibilidad de inversión y tras una reforma de unos 500.000 dólares (531.000 euros), hoy pide por la casa 1.450.000 euros más de lo que pagó en su compra. Confía, de acuerdo con la información que maneja la prensa estadounidense, en que la historia de la vivienda, así como en su código postal, resulten atractivos a los futuros compradores.

Estancias de la casa de la infancia de Donald Trump. Brown Harris Stevens

Jamaica Estates es una de las zonas más caras de Queens (Nueva York), con anuncios recientes que superan los tres millones de dólares.

Respecto a sus propietarios anteriores, se conoce que la noche de las elecciones presidenciales de 2016, el inversionista de Manhattan Michael Davis compró la casa por 1,39 millones de dólares (1,20 millones de euros). Solo unas horas antes de conocerse los resultados finales.

Aquel comprador apostó que si Donald Trump ganaba, el valor de la casa se dispararía. Y tuvo razón. Cuando se inauguró el Gobierno en 2017, vendió la propiedad a un chino por 2,14 millones de dólares (1,84 millones de euros).

La casa también estuvo alquilada por 4.000 dólares mensuales (3.448 euros). Durante un tiempo, además, se ofreció en la plataforma Airbnb. Entonces estaba decorada con motivos y recuerdos relacionados con Donald Trump.

Cuando Tommy Lin la adquirió a comienzos de año, la vivienda estaba abandonada y deteriorada. El moho y unos 30 gatos callejeros ocasionaron daños, sobre todo, en el sótano. Hoy es una casa completamente nueva. Pero con una historia curiosa que la convierte en una vivienda única de la Gran Manzana.