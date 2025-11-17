Quién es Cynthia Erivo, la 'guardaespaldas' de Ariana Grande: de niña prodigio a gran estrella del cine

Se ha llorado mucho desde que Hattie McDaniel, la inolvidable Mummy de Lo que el viento se llevó, ganara el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1940.

Fue la primera vez que una intérprete negra se hacía con la estatuilla dorada y, a pesar de ello, fue obligada a celebrarlo en una mesa contra la pared, alejada de sus compañeros blancos. Sufrió otros muchos feos. Hollywood pudo con el segregacionismo en aquel momento.

85 años después, Cynthia Erivo (38 años) emerge como la última gran estrella de un sistema que ha superado las barreras de su raza.

Cynthia Erivo en la presentación de 'Wicked' en Brasil. Gtres

Si la fuerza le acompaña, tras tres nominaciones a los Oscar se dice que el año que viene podría hacer historia. Es decir, su nombre podría añadirse al del elitista club EGOT (acrónimo para los ganadores del Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

Erivo nació en el sur de Londres en enero de 1987. En su partida de bautismo aparece su nombre prácticamente impronunciable, Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Amarachukwu Owezuke Echimino Erivo.

Sus padres se instalaron en Inglaterra tras huir de la guerra civil y secesionista de Nigeria denominada históricamente como la Guerra de Biafra.

Tuvo una infancia feliz. No se sabe si primero habló o cantó porque Cynthia nació con un don en las cuerdas vocales. Sus seres queridos dicen que con poco más de dos años y medio ya entonaba, pero la actriz se muestra más realista al asegurar que con cinco años cantó Noche de Paz en una función escolar. Que la gente sonriera y aplaudiera significó mucho para ella.

Tenía alrededor de 11 años cuando mientras estudiaba en el colegio católico para chicas La Retraite en el municipio londinense de Clapham tomó realmente conciencia de que había nacido para cantar. Allí también aprendió a tocar el saxofón, el clarinete o la viola.

Tal y como dijo a The Guardian: "Cuando tienes un instrumento en la boca, no sabes cantar. Puedo cantar prácticamente de todo, pero eso viene de la curiosidad, empezando por Magic FM -Mike and the Mechanics, Aretha Franklin, Kate Bush-. Toda esa música formaba parte del vocabulario que solía aprender a cantar".

A los 15 años la eligieron para protagonizar una versión de Romeo y Julieta en el Old Vic y cuando parecía ir sobre ruedas.

Con 16 años se llevó el gran batacazo de su vida cuando su padre dijo que no quería saber nada de ella ni de su hermana pequeña Stephanie mientras estaban "en medio de una estación de metro de Londres", aseguró la estrella a la revista The Glossary. Les dejó sin amor y sin posibles, ya que también las desheredó.

Unos años después coincidieron en la boda de un primo, pero no hablaron. Cynthia compuso mucho tiempo después la balada You’re Not Here con la decisión de catalizar e intentar superar el dolor por el abandono.

"No sé cómo sería mi vida si él siguiera vivo, y no puedo decir si sería mejor o peor", confesó en una de sus entrevistas a la par que aseguraba que "mejor no averiguarlo".

"Nunca he soñado despierto con eso porque no va a suceder. Con la vida que tengo estoy muy feliz". Paralelamente, en honor a su progenitora llamada Edith fundó la productora Edith’s Daughter.

Su madre hizo lo imposible para que con su salario como enfermera sus pequeñas tuvieran la mejor educación posible. "Si lo que quieres hacer es cantar, entonces trabaja muy duro y hazlo bien, asegúrate de ser la mejor en ello", confesó Erivo a Harper's Bazaar en 2021, antes de la apoteosis de Wicked.

Cynthia Erivo en las calles de Londres. Gtres

Apasionada por la música, en 2004 Cynthia decidió estudiar psicología musical en la Universidad de East London, pero un año después se matriculó en la Real Academia de Arte Dramático (RADA, por sus siglas en inglés), donde en décadas anteriores habían estudiado Peter O'Toole, Roger Moore, Vivien Leigh o Tom Hiddleston (44). Obtuvo su titulación en 2010.

Hasta ese momento Cynthia había trabajado y sufrido mucho. Audiciones con muchos noes, oportunidades mínimas en el teatro musical londinense y sacándose un dinero como empleada en un bar y una empresa de camisas.

El año 2013 fue un punto y aparte en la vida profesional de la actriz, ya que consiguió el papel protagonista en el musical El color púrpura, donde dio vida a Celie Harris, que en la gran pantalla había interpretado Whoopi Goldberg (70). Dos años después daría el salto a Broadway.

Dos de las personas más poderosas del entretenimiento americano como Oprah Winfrey (71) y Quincy Jones -fallecido en 2024 a los 91 años- fueron los demiurgos para que Erivo se convirtiera en una figura internacional.

Esta fue la única del reparto original británico que estrenó en la producción neoyorquina con la que tocó el cielo al ganar tres premios: un Tony en 2016 a la mejor actriz en un musical y un año más tarde el Grammy al mejor álbum de teatro musical y el Emmy a la mejor interpretación musical en un programa diurno.

Su debut en el cine se produjo con Viudas (2018) y dos años después recibió dos nominaciones a los Oscar por el biopic Harriet, basado en la vida de la abolicionista Harriet Tubman, en la categoría de mejor actriz y mejor canción original por Stand Up. En 2025 volvió a estar en la quiniela de la estatuilla dorada a la mejor interpretación por Wicked.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en la promoción de la segunda parte de 'Wicked'. Gtres

En el patio de butacas del teatro Dolby de Los Ángeles donde se realiza la gala desde 2002 se la ha visto muy bien acompañada por la actriz, productora y guionista Lena Waithe, con quien al parecer mantiene una relación desde hace cinco años.

Sin embargo, hasta la fecha, Cynthia Erivo no ha confirmado nada. Eso sí, a Vanity Fair le confesó en 2024 que "Soy muy reservada con mis relaciones porque no creo que mi relación sea para nadie más que para mí (…)" y añadió: "Es suficiente que la gente sepa que soy una persona queer que podría tener relaciones con hombres o mujeres o con ninguno".

La comunidad LGTBI la ha erigido como estandarte del Black Queer, aunque la intérprete británica prefiere estar libre de cualquier etiqueta. Su única intención es ser una buena persona y seguir los mejores consejos de su madre para superarse día a día.

Como dijo en Harper’s Bazaar en 2021: "A menudo el mundo nos dice [a las mujeres negras] que no podemos hacer ciertas cosas, pero cuando todo lo que sabes es que otras mujeres hacen todo lo que quieren, te das cuenta de que sí, yo también puedo".

Y añadió: "Mi madre tiene una bonita casa y un coche, yo puedo conseguir una bonita casa y un coche. Ella tiene el trabajo que quiere, yo también puedo conseguir el trabajo que quiero. En ningún momento mi madre dijo: 'Tienes que ser médico', ya sabes cómo sucede'".

Durante la promoción mundial de Wicked 2: For Good, la británica ha mostrado que la divinidad no solo es agradecida, sino también amistosa.

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 🇨🇦 (@LeaveHeardAlone) November 13, 2025

Hace unos días, mientras paseaba por la alfombra roja en Singapur, un fan se saltó el cordón de seguridad para acosar a Ariana Grande (32), también protagonista del filme. En menos de un segundo, los reflejos de Erivo protegieron a su amiga a la que abrazó ante cualquier posible agresión.

Un gesto -al más puro estilo 'guadaespaldas' y al que se le han ido sumando escenas similares- que dio la vuelta al mundo y que ha dado que hablar en las redes sociales. La escena ha sido compartida en la web, sumando millones de visualizaciones en pocas horas.

De una educación exquisita y una simpatía arrolladora, hace unos días la estrella británica vivió una de las mejores experiencias de su vida cuando recuperó un elegante tocado Schiaparelli. El año pasado se le olvidó durante la promoción de Wicked en Londres donde una fan francesa llamada Clara lo guardó en su casa.

Hace unos días, esta fan le comentó a la actriz, en plena calle, que lo tenía. "¿De verdad? ¿Tienes el sombrero? ¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios mío", exclamó excitadísima la intérprete. No podía parar de reír y de gesticular grandilocuentemente.

La joven sacó su móvil y le mostró algunas imágenes. "¿Podría recuperarlo, por favor? Pensé que lo había perdido para siempre". Y se obró el milagro.