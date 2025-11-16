Richard Gere echa de menos España: lo que valora de nuestro país tras regresar a Estados Unidos con Alejandra Silva

Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) se despidió recientemente de Estados Unidos y se mudó a España, pero hay algo que echa de menos de la vida en el país natal de su mujer.

El pasado verano, EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva que el estadounidense y su esposa han decidido detener su vida en España. Este diario publicó que ambos habían avisado al colegio donde estudian sus hijos que estos no se iban a incorporar al inicio de las clases, ya que habían decidido permanecer en el continente americano.

En una entrevista a la revista People, el protagonista de American Gigolo ha confesado que está encantado de haberse establecido al otro lado del Atlántico. Adora la "energía" de Nueva York, una ciudad que describe como "muy adictiva". Sin embargo, hay aspectos de nuestro país que extraña y valora especialmente.

Richard Gere y Alejandra Silva en el décimo aniversario de Open Arms en Barcelona. Europa Press

"Los españoles son cálidos"

"La cultura española tiene una alegría muy abierta”, ha destacado, antes de explicar que los españoles son “muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados".

En otoño de 2024, Gere se instaló en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid, con Alejandra Silva y sus hijos Alexander, de 5 años, y James, de 4, así como con Albert, fruto de su relación con el empresario Govind Friedland.

"Es un lugar muy feliz. Como los italianos. Quiero decir, estando en Italia, estando en España, te encuentras con culturas latinas que entienden la vida de una manera diferente a como lo hacemos aquí", ha expresado el intérprete al citado medio estadounidense.

No es la primera vez que Gere habla de cómo es, o en este caso, era, la vida en dentro de nuestras fronteras. "Mi esposa está tan feliz en España, así que esa es la mejor parte”, confesó a la publicación el protagonista de Pretty Woman.

"Tiene una familia maravillosa, amigos maravillosos... La verdad es que nos estáis viendo en nuestro mejor momento. Estamos más felices que nunca", dijo el estadounidense a la revista Elle.

En su entrevista conjunta con Alejandra en dicho medio, el actor detalló que su felicidad tenía relación directa con su vida en la tierra que vio nacer a su esposa: "Ella, porque está en casa, y yo, porque si ella es feliz, yo soy feliz".

Richard Gere Alejandra Silva Instagram

Dos "almas gemelas"

"Somos como almas gemelas", apuntaba ella. "Compartimos los mismos valores, vemos el mundo de la misma manera y desde el primer momento sentimos que nos conocíamos de toda la vida. Y esto solo ocurre una vez, si es que llega a ocurrir... Nos unió el karma de nuestras vidas pasadas".

Gere y Silva se conocieron en 2014. Desde el comienzo de su relación vivieron juntos en Estados Unidos. Se casaron en una ceremonia civil en abril de 2018.

Un mes después de la boda, el 6 de mayo de ese mismo año, celebraron una fiesta familiar en su casa de Nueva York. En otoño de 2024, tras vender la mansión de 10,75 millones de dólares del actor en Connecticut, se establecieron en Madrid para estar más cerca de la familia de ella.

Además del deseo de Alejandra de regresar a su país de origen, ambos deseaban participar aquí en diversas causas humanitarias.

"La única razón por la que Richard y yo estamos aquí en Madrid es para formar parte de la junta directiva de la ONG Hogar Sí", argumentó Alejandra. "Queremos ayudar a este país a acabar con la falta de vivienda. Nuestro objetivo es que, en cinco años, nadie duerma en la calle".

Nadie imaginaba que, antes de cumplir un año en Madrid, ambos iban a poner fin a su vida en España, donde, de momento, siguen teniendo su casa.

Además de sus dos hijos con Alejandra, Gere también es padre de Homer (25), fruto de su matrimonio con Carey Lowell (64). Ahora que está de regreso en el nuevo continente, tiene a todos sus vástagos cerca.