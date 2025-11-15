Robbie Williams revela que ha perdido visión por culpa de las inyecciones de Mounjaro para perder peso: "Veo borroso"

Robbie Williams (51 años) ha realizado unas llamativas declaraciones sobre los efectos secundarios del tratamiento al que se ha sometido para perder peso.

Tal y como ha deslizado al diario británico The Sun, su visión es imprecisa y "va empeorando". El cantante y excomponente de Take That atribuye este deterioro en su capacidad visual a las inyecciones de Mounjaro que se ha aplicado para mantener a raya los kilos de más.

"Llevo un tiempo viendo borroso, y cada vez va a peor. No creo que sea por la edad; creo que son las inyecciones. El otro día fui a un partido de fútbol americano y los jugadores eran solo manchas borrosas en el campo verde frente a mí", ha confesado.

Robbie Williams ha explicado que su vista ha empeorado desde que consume un medicamento para la pérdida de peso. GTRES

"Mi vista no es muy buena"

Mounjaro es un medicamento inyectable que contiene el principio activo tirzepatida, utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad o el sobrepeso. Su acción combina la regulación de la glucosa en sangre con la reducción del apetito, lo que también favorece la pérdida de peso.

El cantante ha asegurado que fue uno de los primeros en recurrir a los pinchazos de este conocido medicamento para adelgazar. Y está encantado con muchos de sus resultados. Ahora tiene una mejor salud física y, por tanto, una mejor "salud mental".

Sin embargo, está convencido de que, en su caso, estas inyecciones podrían tener efectos adversos. Uno de ellos: la posibilidad de dañar su vista.

Así, ha recordado cómo, durante sus recientes conciertos, le cantó She's The One a una chica, pero tuvo serias dificultades para ver el rostro de su admiradora. Y esto le preocupa.



"Quiero advertir a quienes lean esto sobre los riesgos potenciales, para que se aseguren de investigar", ha sentenciado. Se considera un pionero a la hora de experimentar con cosas nuevas: "Fui uno de los primeros en vacunarme, pero también estoy notando que mi vista no es muy buena".

Robbie Williams en uno de sus actos en España. Gtres

"Me han cambiado la graduación"

Robbie Williams ha expresado también que "me han cambiado la graduación y he tenido que comprar un montón de gafas nuevas. Todo el mundo lo está experimentando, porque les digo: 'Veo borroso, ¿verdad?' Y me responden: '¡Joder! ¿Eso es lo que pasa?'", ha declarado a The Sun.

"Por supuesto que es preocupante y, siendo honesto hoy, obviamente quiero advertir a quienes lean esto sobre los riesgos potenciales, para que se aseguren de investigar. Pero en serio, estoy tan enfermo que probablemente seguiría con esto hasta perder la vista de un ojo por completo."

Lilly, fabricante de Mounjaro, siempre se ha tomado muy en serio la seguridad de los pacientes: "Es nuestra máxima prioridad". "Si alguien experimenta efectos secundarios al tomar un medicamento de Lilly, debe consultar con su médico o profesional sanitario", sostienen desde la compañía.

Robbie Williams, en mayo de 2023.

"Mi madre tiene demencia. Mi padre, párkinson"

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, las declaraciones de Robbie Williams no dejan de sorprender. Ya en el año 2010 reveló que lleva tiempo luchando contra problemas de salud mental.

El pasado mes de julio habló sin tapujos de su delicada situación familiar: "Mi madre tiene demencia y ya no sabe quién soy. Ya no sabe ni dónde está. Mi padre tiene párkinson y no puede salir de casa".

Quizás por eso se ha entregado de lleno a mantenerse en plena forma física. A día de hoy sigue una dieta balanceada, que combina con una rutina diaria de ejercicios.

Asegura que es capaz de hacer 100 fondos, 200 flexiones y 100 sentadillas a diario, además de trabajar su abdomen. Su próximo objetivo es poder hacer dominadas. El año que viene planea hacerse un lifting facial.