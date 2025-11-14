Anthony Hopkins, sobre la nula relación con su hija: "A veces nos lastimamos, pero no se puede vivir así. Hay que superarlo"

Anthony Hopkins (87 años) ha publicado su libro de memorias, titulado Lo hicimos bien, chico -en inglés, We Did OK, Kid: A Memoir-, este pasado 12 de noviembre. En la obra, Hopkins relata una de las heridas más profundas de su vida: la nula relación con su única hija, Abigail.

Abigail es fruto del matrimonio del actor con la actriz Petronella Barker. El protagonista de El silencio de los corderos se desnuda emocionalmente y relata con crudeza los efectos devastadores que tuvo su adicción al alcohol en su entorno familiar, especialmente en su vínculo con Abigail.

Hopkins no esquiva la responsabilidad. En el libro, reconoce que su matrimonio con Barker estuvo marcado por "constantes peleas", y que lo prolongó únicamente "por el bien de su hija". Sin embargo, llegó un momento en que no pudo más.

Anthony Hopkins en una imagen de archivo. Gtres

"Fui a la habitación de mi hija, la miré y le susurré adiós. Luego hice las maletas", confiesa. Ese acto, que marcó un antes y un después en su vida, lo describe como "el hecho más triste de mi vida, mi mayor pesar".

A pesar del dolor, sostiene entre las páginas de su libro que "habría sido mucho peor para todos si me hubiera quedado". La relación con Abigail nunca se recuperó.

"Abigail nunca fue capaz de perdonarme que abandonara a la familia cuando era niña. Tenía sus razones. No puedo culparla por ello. Me rompe el corazón", escribe Hopkins, con una mezcla de tristeza y resignación.

A lo largo del libro, expresa su deseo de reconciliación: "Deseo que mi hija sepa que mi puerta siempre estará abierta para ella. Quiero que esté bien y que sea feliz. Siempre lamentaré haberle causado dolor cuando dejé a la familia, aunque sigo creyendo que en ese momento no tenía otra opción".

El actor, en una fotografía captada en 2002. Gtres

El actor también revela que su actual esposa, Stella Arroyave, intentó tender puentes con Abigail enviándole una invitación para visitarlos.

"No hubo ni una palabra de respuesta. Bueno, está bien. Le deseo lo mejor, pero no voy a desperdiciar mi vida en esto. Si quieres desperdiciar tu vida guardando rencor, adelante", afirma con una mezcla de firmeza y aceptación.

Hopkins no oculta su frustración, pero tampoco juzga: "Hay que reconocer una cosa, que somos imperfectos. No somos santos. Todos somos pecadores y santos, o lo que sea. Lo hacemos lo mejor que podemos. La vida es dolorosa".

Abunda en esa idea: "A veces la gente sale lastimada. A veces nos lastimamos. Pero no se puede vivir así. Hay que decir: 'Supéralo'. Y si no puedes superarlo, bien, buena suerte. No te juzgo. Pero hice lo que pude. Así que eso es todo. Eso es todo lo que quiero decir”.

El cáncer de Abigail

En esa línea, conviene recordar que la hija de Hopkins anunció, a través de las redes, hace un tiempo, que ha padecido cáncer. "El 14 de diciembre de 2020, a los 52 años, me diagnosticaron cáncer de colon en estadio 3, en pleno apogeo de la pandemia".

"Tras un tratamiento que combinó radioterapia y quimioterapia, una resección anterior baja y doce semanas más de quimioterapia, afortunadamente estoy en remisión. Tuve una colostomía durante un año después de la cirugía, la cual se revirtió en junio de 2022".

"Le debo la vida al equipo médico del Hospital Royal Marsden, al Servicio Nacional de Salud (NHS), a mis seres queridos y a mis amigos que me apoyaron. ¡Sin ellos no estaría aquí para compartir mi historia!", concluyó.