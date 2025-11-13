Stella del Carmen abre el álbum inédito de su boda con un guiño a sus padres: "Son las personas más geniales y generosas"

Stella del Carmen ha compartido imágenes inéditas de su boda en las redes sociales. @stellabanderasgriffith

Cuando ya ha pasado casi un mes de la boda de Stella del Carmen Banderas (29 años) y Alex Gruszynski, la joven ha compartido imágenes inéditas del día más especial de su vida.

La hija de Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68) dio el 'sí, quiero' a su novio y compañero de la infancia el pasado 18 de octubre en la Abadía Retuerta LeDomaine, situada en Sardón de Duero, Valladolid.



La ceremonia congregó entonces a unos 200 invitados procedentes, en su mayoría, de Estados Unidos, donde residen los novios. Ahora, la hija del actor malagueño y la protagonista de cintas como Armas de mujer o La hoguera de las vanidades ha sacado a la luz instantáneas no vistas hasta ahora de su enlace.

Antonio Banderas, con su hija Stella, el día de su boda con Alex Gruszynski. @stellabanderasgriffith

"Estoy casada con mi mejor amigo"

"Nunca soñé con una gran boda cuando era niña, pero soy una amante y buscadora de pronunciar palabras sagradas", empieza diciendo Stella en sus redes sociales.

"Alex y yo queríamos honrar el ritual de una boda y enfatizar la intención y el poder de las palabras. Y crear un espacio donde nuestros amigos y familia puedan reunirse y crear nuevos recuerdos juntos y divertirse lo más posible", ha destacado en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un sinfín de fotografías inéditas de la boda.

En su escrito ha hecho hincapié en la felicidad que pudo compartir con sus seres queridos al formalizar su relación con su pareja y amigo de la infancia.

"Todo el mundo estuvo para nosotros de una manera que nunca podría haber imaginado e hizo de esta la experiencia más sagrada, cálida y especial de mi vida. Ojalá pudiéramos repetirlo. ¡Ahora estoy casada con mi mejor amigo en todo el mundo!", ha subrayado.

Stella del Carmen, en su boda con Alex Gruszynski, en sus redes sociales. @stellabanderasgriffith

El agradecimiento de Stella

En su post, Stella del Carmen agradece a todas las personas y empresas que colaboraron a hacer de su jornada nupcial un día inolvidable. Desde la firma de organización de bodas Alice Wilkes Design "por planificar y diseñar la boda más hermosa", a las marcas de diseño Rodarte y Kate and Laura Mulleavy "por crear el vestido de mis sueños".

Asimismo, ha mostrado su gratitud a Jane Brooke "por mi vestido después de la fiesta". Y a los fotógrafos de la empresa Días de vino y rosas, así como al director de cine Mark Brown "por capturar todo".

No se ha dejado a nadie en el tintero: no se ha olvidado ni de su maquiladora, Valeria Ferreira, ni de su peluquera, Olga Holovanova. De la labor de ambas estilistas ha recalcado que la hicieron "sentir tan bonita".

Stella del Carmen, con sus padres y sus suegros, en su boda con Alex Gruszynski. @stellabanderasgriffith

Sus padres: "Geniales"

Mención aparte ha tenido para su amigo, el actor y productor estadounidense Blake Lee, quien ejerció de maestro de ceremonias: "Nos ofició, vertió todo su corazón y alma en la experiencia y suavemente y amorosamente nos llevó al matrimonio".

Su lista de agradecimientos incluye también a la finca donde celebró la boda "por abrirnos las puertas de su hotel y por su enorme generosidad".

Pero el principal gesto de reconocimiento ha sido para sus allegados, a quienes ha agradecido que se trasladaran de un continente a otro para ser testigos de su juramento ante el altar: "Gracias a todos nuestros amigos y familia por volar por todo el mundo para celebrar con nosotros durante tres días".

Melanie Griffith: "Se ha atado el nudo"

Las últimas líneas de su carta han estado dedicadas a sus progenitores: "Principalmente gracias a mis hermosos padres por ser las personas más geniales, generosas y amorosas del mundo".

Casi a la misma vez que Stella ha compartido las estampas más especiales de su boda, Melanie Griffith ha posteado otras tantas instantáneas de este día tan inolvidable.

"¡Stella y Alex están casados!", ha escrito la actriz estadounidense. "Este fue el momento más alegre, amoroso, dulce, magnífico. ¡Tanto amor! 18 de octubre de 2025! ¡Se ha atado el nudo!".