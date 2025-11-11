Nicolas Sarkozy llega a su lujosa mansión de París arropado por Carla Bruni y por todos sus hijos tras su salida de prisión

Nicolas Sarkozy (70 años) ha pasado 20 días entre rejas. El pasado 25 de septiembre fue condenado a cinco años de cárcel por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007.

Fue encarcelado el 21 de octubre, pero este pasado lunes, 10 de noviembre, el político conservador era liberado "bajo control judicial".

El expresidente francés abandonó la prisión de La Santé pocas horas después de que el Tribunal de Apelación de París aceptara su solicitud de libertad, lo que significa que asistirá a su juicio de apelación, previsto para marzo.

Nicolas Sarkozy regresó a su domicilio, una mansión ubicada en el exclusivo barrio Villa Montmorency, en el lujoso distrito XVI de París. Lo hizo entre fuertes medidas de seguridad, escoltado por la policía con varios coches y motocicletas.

Visiblemente cansado, no hizo ningún tipo de declaración a los medios que aguardaban su llegada a las puertas de su casa.

Nicolas Sarkozy, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad.

El exjefe de Estado se reunió con toda su familia. Una demacrada Carla Bruni (57) se había dejado ver horas antes de la puesta en libertad en la Corte esperando la resolución del tribunal.

Sus hijos, Pierre (40) y Jean (39), de su primer matrimonio con Marie-Dominique Culioli, se acercaron hasta la casa del expresidente francés. También Louis (28), de su matrimonio con Cécilia Ciganer-Albéniz; y por supuesto, su hija Giulia (14), de su matrimonio con Carla Bruni, quien nada más terminar el colegio corrió a casa a abrazar a su padre.

Lo que se desconoce es si ha podido conocer a su nieto. Y es que su hijo Louis se convirtió en padre de un niño llamado Sylla tan solo dos días después del encarcelamiento de Sarkozy. Louis ha celebrado la salida de su padre de prisión con una fotografía antigua de ambos juntos y un mensaje que dice: "¡Viva la libertad!".

Pierre y Jean, hijos de Nicolas Sarkozy, llegando a la casa de su padres tras su puesta en libertad. GTRES

Unas horas después de la puesta en libertad, Nicolas Sarkozy ha querido pronunciarse y lo ha hecho a través de sus redes sociales. "Al recuperar mi libertad y a mi familia, quiero decirles a todos los que me escribieron, me apoyaron y me defendieron, lo agradecido que estoy. Sus miles de testimonios me han conmovido profundamente y me han dado la fuerza para soportar esta dura prueba", ha escrito en Facebook.

"La verdad prevalecerá. La vida nos lo enseña. El final de la historia aún está por escribirse", ha concluido tras describir su situación como una "prueba de fuego".

Carla Bruni, incondicional

Su esposa ha sido uno de los mayores apoyos del expresidente francés. Le acompañó en el tribunal cuando fue sentenciado y durante los 20 días en prisión ha estado muy angustiada por la integridad de su esposo en prisión, ya que ha recibido múltiples amenazas.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. GTRES

Durante su encarcelamiento, la exprimera dama publicó una imagen de ambos juntos asegurando que"la respuesta es el amor".

Además le dedicó su canción Les Séparés y escribió los siguientes fragmentos:“¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados?... ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros?... ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?”.