William Levy, sobre su paso por el calabozo: "No lo pasé mal, las experiencias que he vivido me convierten en mejor actor"

William Levy en el estreno de 'Camino a Arcadia' en España. Gtres

"Muchas gracias por todo, chicos. Los quiero". Así de cercano y cómplice se ha mostrado William Levy (45 años) en su última aparición pública en Madrid.

El actor cubano -aunque afincado desde hace años en Estados Unidos- ha regresado a nuestro país para presentar su nuevo proyecto: una ficción que protagoniza junto a Paula Echevarría (48).

Este miércoles, 5 de noviembre, Madrid ha acogido la presentación de Camino a Arcadia, la nueva serie de SkyShowtime.

El evento contó con la presencia de parte del elenco, además de sus protagonistas. Andrea Duro (34), Jorge Motos (26) o Raúl Peña (48) forman parte del reparto y han estado acompañados por cantantes como Sofía Ellar (31).

EL ESPAÑOL ha sido testigo de este esperado estreno en la capital y ha podido hablar con el actor, que afronta con entusiasmo su cuarto proyecto en España.

Levy asegura que se siente como en casa y que adora nuestro país. Además, ha hablado del debut cinematográfico de su hija y de los consejos que le ha dado para seguir sus pasos.

William Levy junto a Paula Echevarría en el estreno de 'Camino a Arcadia' Gtres

Aunque no todo ha sido un camino de rosas en su vida: el actor fue detenido hace unos meses por la policía de Miami y pasó unas horas en el calabozo. A su salida, aseguró que todo estaba bien y que el incidente se había malinterpretado.

EL ESPAÑOL le ha preguntado por este suceso, pero Levy ha esquivado la cuestión, limitándose a afirmar que sus experiencias personales le ayudan a ser mejor actor. Eso sí, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia su compañera en la ficción.

¿Cómo se encuentra en su regreso a España?

Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí nuevamente, emocionado por todo lo que, después de un año, ha sido este proceso.

El año anterior fue un año de creación de proyecto y otro de espera, de postproducción, para presentarlo a ustedes. Y ya finalmente lo tenemos aquí, así que muy contento y con muchas ganas de que el público español lo vea.

¿Cómo es trabajar con Paula Echevarría?

Bien. Paula es una chica muy talentosa, muy profesional, muy buena compañera, siempre con una sonrisa y buena energía, escuchando música en el set todos los días, como yo. Así que, la verdad, tuve suerte de tener no solamente a ella, sino al equipo entero.

Fueron todos muy buenos compañeros, y para mí eso es muy importante: trabajar con gente que sea buena compañera.

¿Le ha enseñado cosas de España o después de cuatro proyectos aquí ya no lo necesita?

Bueno, pues ya llevo aquí cuatro años, ya he conocido todo, he conocido mucho. La verdad es que sí, estoy contento de estar aquí.

¿Y qué es lo que más le gusta de España?

Lo que más me gusta de España es su gente, cómo son, y la comida, que me encanta. Me gusta que la gente sabe vivir, sabe darle tiempo a sus amistades. A ver, yo vengo de un país donde la gente trabaja, trabaja, trabaja. Aquí la gente, sí, trabaja, pero también vive.

Vive no en el sentido de fiesta, sino en el sentido de compartir, de conversar, de darle tiempo a eso, a sus amistades, a tomarse un vino, a ir a cenar. Y eso no pasa normalmente donde vengo yo.

William Levy en el estreno de 'Camino a Arcadia'. Gtres

¿Se atrevería a comprarse una casa en España?

Sí, con mucho gusto podría establecerme aquí, sin problema. Nada más que mis hijos, obviamente, están en Miami y tienen su escuela, sus estudios, su preparación allí. Pero, bueno, en el tiempo que pueda, sí lo haría con mucho gusto.

¿Y cómo lleva estar lejos de sus hijos?

Ahora que estoy aquí, hablamos todos los días por FaceTime: a la hora en que me levanto, durante el trabajo, por la noche… Esta vez estuve seis o siete semanas filmando la segunda parte de Bajo un volcán, en Canarias, y lo hice con mi hija, que formó parte del elenco en la película. Fue una experiencia increíble, hizo un personaje estupendo.

¿Le gusta que sigan sus pasos?

Ella lo decidió. Yo no quería que lo hiciera hasta que tuviera 15 años, porque, al fin y al cabo, esta carrera le quita a uno parte de la juventud. Quería que disfrutara su niñez.

¿Y qué le ha quitado a usted ser actor?

A mí no me ha quitado nada, me ha brindado mucho. Me ha quitado tiempo con mis hijos, pero eso lo quita cualquier tipo de trabajo. En mi caso, obviamente, tengo que trabajar lejos de casa casi siempre.

En Miami no producimos, no hacemos casi nada, todo es fuera. Entonces, sí, me ha quitado un poco de tiempo con mis hijos, pero eso es normal, parte del trabajo, parte de nuestra vida.

A mí la actuación me ha brindado mucho: me ha permitido cumplir un sueño, me ha dado muchísimo cariño de la gente, me ha permitido conocer a una gran cantidad de personas que me quieren, que me brindan cariño, y para mí eso es muy hermoso, me ha dado muchas cosas buenas en la vida.

William Levy durante una entrevista. David Morales.

Y, por último, tengo que preguntarle por esto. Hace no mucho estuvo detenido en Miami, ¿cómo fue? ¿Aprende de los errores para inspirar sus personajes?

Claro. Yo creo que, a medida que uno va creciendo y madurando en la actuación, lo que más lo mejora como actor son las vivencias, las experiencias que ha tenido, no solo en la interpretación, sino en la vida real.

Eso es lo que de verdad lo convierte en un mejor actor. Las experiencias, las buenas y las malas, le sirven a uno de bagaje.

¿Lo pasó mal?

No, no. Todo siempre estuvo bien.