Dua Lipa suma a su patrimonio de 130 millones de euros una nueva firma de belleza: los detalles y su creciente fortuna

Dua Lipa (30 años) encabeza la lista de los menores de 30 años más ricos de Reino Unido, su país de origen. Un ranking que vio la luz el pasado octubre.

En mayo, además, The Sunday Times la situó en la lista de Las 40 personas más ricas menores de 40 años en Reino Unido, siendo ella la más joven de este ranking, con un patrimonio neto de 115 millones de libras esterlinas (130 millones de euros), y al que en un futuro inmediato habría que sumar las ganancias de su nueva firma de belleza.

The Sunday Times ponía el foco en Radical Optimism, que se convirtió en el primer disco de la estrella anglo-albanesa en debutar en el número uno de las listas de álbumes del Reino Unido y obtuvo cuatro nominaciones a los premios Brit. Se trata de su tercer álbum e incluye canciones como Houdini y Training Season.

Dua Lipa, en un acto en Los Ángeles en 2023. Gtres

El último año ha sido el más rentable hasta la fecha, gracias a su gira de conciertos que recaudó 83 millones de libras (94 millones de libras), tal y como aseguraron los medios británicos tras publicarse la Heat Rich List, el ranking publicado en octubre y el segundo de 2025 que posiciona a Dua Lipa en un listado de millonarios.

Entre sus proyectos, también destaca su podcast, At Your Service. Un formato cultural en el que la famosa cantante hace recomendaciones literarias y charla con sus autores. Por otro lado, dirige un club de lectura, denominado Service95, en el que trata temas de estilo de vida.

Dua Lipa, además, es actriz. El año pasado, tras un cameo en Barbie que supuso su debut en la gran pantalla, participó en la película de espías Argylle, donde interpreta a la villana LaGrange.

Ahora incursiona en otro sector que nada tiene ver con la industria del entretenimiento: la belleza.

Dua Lipa ha sido invitada a importantes eventos de moda como la Fashion Week de París. Además, se ha convertido en embajadora de prestigiosas firmas como Versace o Yves Saint Laurent. Pero ahora, la cantante se ha atrevido a lanzar su propia firma de belleza en colaboración con Augustinus Bader.

"Es un sueño hecho realidad lanzar mi propia línea de cuidado de la piel en colaboración con los mejores. Estoy enamorada de estas fórmulas y de la increíble tecnología TFC5 que las hace tan especiales. ¡Qué comience esta nueva aventura!", escribía esta semana en sus redes sociales cuando presentaba su marca, DUA.

"Nació para ser mi imprescindible de cada día, un ritual de belleza sencillo, eficaz y sin complicaciones", asegura en la página web de la firma. Sus productos, y así lo indica la plataforma, se adaptan a las necesidades de cada piel, potenciando su salud y resistencia con el tiempo. Todos ellos utilizan el complejo patentado TFC5.

Pero DUA no ha sido su único lanzamiento en 2025. El pasado agosto, se conoció que junto con su pareja, Callum Turner (35), creó una compañía de producción cinematográfica llamada TwentyTwo Films Limited.

Callum Turner y Dua Lipa en la Met Gala. Gtres

Dua Lipa y Callum Turner tienen participaciones iguales en la empresa, cuya actividad principal es la "producción de películas y programas de televisión".

Además de invertir en proyectos y empresas, al patrimonio de Dua Lipa hay que sumar su casa en West Hampstead, un barrio residencial del noroeste de Londres, dentro del distrito de Camden, que compró en 2017 por un precio estimado de 6,75 millones de libras.

En 2023, obtuvo permiso para ampliar el sótano y la parte trasera de la propiedad, añadiendo una piscina, una sauna, un cine y una zona de relajación.

Creciente fortuna

El patrimonio de Dua Lipa no ha hecho más que crecer. En 2024, su fortuna alcanzaba los 90 millones de libras (102 millones de euros). Este 2025, ha llegado a 115 millones de libras esterlinas (130 millones de euros), según The Sunday Times.

Respecto a 2020, por ejemplo, tal y como publicó el citado medio británico, actualmente tiene 100 millones de libras esterlinas más.

Boda con Callum Turner

Este año, Dua Lipa también ha hecho importantes anuncios en lo que a su vida personal se refiere. El pasado junio, en una entrevista con la edición británica de Vogue confirmó lo que era un secreto a voces: su compromiso con Callum Turner.

"Sí, estamos prometidos. Es muy emocionante", confesó la cantante británica.

Sus fan lo sospechaban desde finales de 2024, después de que Dua Lipa compartiera una foto en su perfil de Instagram con un anillo de diamantes.