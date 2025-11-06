De su humildad a su lealtad a la Corona: las cinco lecciones que ha dado Sir David Beckham para convertirse en caballero

"¡Levántate, Sir David Beckham!" Así titula Buckingham la publicación en redes sociales que muestra al exfutbolista arrodillado ante el rey Carlos III (76 años), quien le ha concedido el título honorífico de caballero.

Dicho nombramiento se anunció en junio, como parte de la Lista de Honores del Cumpleaños del rey Carlos. Pero la ceremonia de investidura ha tenido lugar cinco meses después.

Desde este pasado martes, 4 de noviembre, el exfutbolista británico es Sir David Beckham. Un reconocimiento que afianza aún más la relación entre el empresario y la monarquía británica.

Carlos III y David Beckham durante la ceremonia. Gtres

Beckham ha conseguido el título de caballero por sus servicios al fútbol y a la sociedad británica. Pero para nadie es un secreto que mantiene un estrecho vínculo con la monarquía. Han sido varias las lecciones que ha dado el también empresario, fiel a la Corona, para hacerse con tal reconocimiento.

Se ha premiado su labor deportiva, pero también su implicación y lealtad. Especialmente, con causas impulsadas por el actual monarca y su hijo mayor, el príncipe Guillermo (43).

En la práctica, quienes logran el título suelen tener una carrera profesional o artística excepcional, contribución filantrópica o cívica, reputación intachable y una relación positiva con las instituciones.

David Beckham cumple con todos estos requisitos y así lo ha confirmado en un sinfín de ocasiones. A continuación, las cinco lecciones que ha dado para convertirse en Sir. Muchas de ellas, incluso, vuelven a manifestarse en su emotivo comunicado tras ser investido como caballero.

1. Excelencia profesional

Beckham lo ha conseguido, sobre todo, a través del deporte. "Desde Ridgeway Rovers hasta Manchester United, pasando por Preston North End, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan, Paris Saint Germain y, por supuesto, Inglaterra. Todos los clubes en los que he jugado, con los mejores entrenadores, compañeros y aficionados fieles que me han ayudado a llegar hasta aquí...", recuerda en sus redes.

Con todos ellos se muestra agradecido. Y añade: "Jugar para mi país siempre será el momento de mayor orgullo de mi carrera. Representar a Inglaterra y ser capitán de mi selección era mi sueño desde los siete años. El fútbol me lo dio todo y también me permitió viajar desde pequeño".

2. Filantropía

Siempre ha estado comprometido con importantes causas. Sobre ellas, Beckham se pronuncia en su publicación. "Viajar me abrió los ojos a los problemas que afrontan los niños en todo el mundo. He tenido la suerte de trabajar con organizaciones increíbles como UNICEF, la Royal Foundation y la King's Foundation", recuerda.

"También me enorgullece haber trabajado con nuestras Fuerzas Armadas, que se sacrifican tanto por todos nosotros", añade el exfutbolista. David Beckham, además, ha apoyado con fondos propios el proyecto de ambulancias aéreas del príncipe Guillermo de Gales y ha estado presente en citas de los Premios Earthshot.

3. Lealtad a la Corona

Beckham siempre ha mantenido una relación respetuosa y cercana con la monarquía británica. Su conducta pública, además, ha sido intachable.

En su publicación en redes, ha añadido: "Adoro a nuestra Familia Real y lo que significa para la gente. No solo en Reino Unido, sino en todo el mundo. Jamás imaginé que esto me sucedería".

4. Humildad

A pesar de su fama, David Beckham ha mantenido una actitud de humildad y cercanía que ha fortalecido su imagen como figura pública íntegra. Cabe recordar que en septiembre de 2022, durante el funeral de la reina Isabel II, el exfutbolista hizo fila durante más de 12 horas, junto a miles de ciudadanos.

David Beckham rechazó cualquier trato preferencial, explicando que quería vivir el momento como un británico más, mostrando respeto tanto a la Reina como a su pueblo.

5. Marca personal y de alcance global

Su imagen -profesional, mediática, empresarial- ha tenido gran alcance mundial. Así, David Beckham ha conseguido construir una marca personal que va mucho más allá del deporte y que lo convierte en un embajador de su país.

Hoy es un rostro que inspira confianza en marcas, instituciones y causas benéficas. Ha evitado los excesos y escándalos y se ha mantenido fiel a su identidad familiar y patriótica.

David Beckham junto a su mujer y sus padres. Gtres

Un honor personal

Cabe puntualizar que el título de caballero no implica nobleza. Es un honor personal, no un título nobiliario. Tampoco es hereditario, por lo que no permanecerá en las próximas generaciones de los Beckham.

Sin embargo, su mujer, Victoria (51), ha pasado a ser oficialmente Lady Beckham, según las normas de protocolo británico.

A ella, así como a sus padres y a sus hijos, es a quien el exfutbolista dedica su nuevo reconocimiento.

"Mi único deseo siempre ha sido enorgullecer a mi familia: a mis padres y abuelos, que siempre estuvieron ahí para mí y me inculcaron los valores del trabajo duro y el respeto", ha expresado.

"A mi hermosa mujer, que ha estado a mi lado durante los últimos 28 años, mi mayor apoyo y mi hombro en el que llorar en los momentos difíciles… sin ella, no tendría la vida que tengo", ha escrito, especialmente romántico.

Para terminar, unas palabras a sus "hermosos hijos, de quienes estoy tan orgulloso, y sé que este también es un día de orgullo e inspiración para ellos; son nuestra mayor alegría y mi inspiración diaria. Os amo muchísimo".

La ceremonia

Ha sido este martes, 4 de noviembre, cuando ha tenido lugar la ceremonia en el Castillo de Windsor. David Beckham ha acudido con un espectacular traje diseñado por su mujer, Victoria, quien ha debutado en la sastrería masculina.

También han estado los padres de él, Ted y Sandra Beckham. Posteriormente, se ha reunido con tres de sus hijos. El gran ausente ha sido Brooklyn (26), el mayor, quien lleva varios meses distanciado de la familia.

La investidura ha puesto fin a un proceso que comenzó hace 14 años y que estuvo plagado de controversias relacionadas con supuestos mails filtrados y problemas fiscales.

Pese a ello, lo ha conseguido. Han primado sus valores y lecciones y desde este martes, finalmente, el exfutbolista del Manchester United es Sir David Beckham.